Ugyan nincs E3, de sorra jönnek az új játékok bejelentései

A világjárvány elmosta a videójátékok egyik legnagyobb ünnepét, az E3-at, így a legtöbb kiadó és fejlesztő az interneten mutatja be a legújabb játékait, konzoljait. Az egyik ilyen az IGN Summer of Gaming rendezvénysorozata, amivel az E3-at akarják pótolni. Ezzel nem csak a játékosoknak kedveznek, hanem azoknak az fejlesztőknek is platformot biztosítanak, akik a járvány miatt nem tudták volna bemutatni a munkájukat.

A rendezvénysorozat részét képezi majd a júniusi Xbox 2020 prezentáció, és a legnagyobb nevek közül az Ubisoft és a Blizzard is kihasználja majd a Summer of Gaminget. Az eddig bejelentett résztvevők listája itt olvasható.

A rendezvénysorozat szerdán indult, és több új játék bejelentése mellett volt néhány interjú is, valamint egy-két korábban beharangozott játékhoz új trailereket mutattak be. Az egyik új játék a Metal: Hellsinger, ami a Doom és a Guitar Hero szerelemgyerekének tűnik, bármilyen bizarrul is hangzik ez. A ritmusalapú FPS jövőre érkezik a jelenlegi és az új konzolokra.

A másik két játék, amit újként jelentettek be a Demon Turf 3D-s platformer, valamint az Alex Kidd in Miracle World DX remake-je volt.

Az esemény inkább a már megvillantott játékok új trailereiről szólt. Ilyen volt például a Mortal Shell nevű Dark Souls jellegű sötét fantasy-szerepjáték, a (Japánon kívül) valamikor idén megjelenő Yakuza: Like a Dragon, és a Second Extinction dinókipusztítós játék első játékmenet-trailere.

Három olyan játék volt, ami valamiért kitűnt a tömegből. Az egyik a Beyond Blue, amit a Kék bolygó 2 című David Attenborough dokumentumsorozat inspirált. Gyakorlatilag egy Subnautica a túlélés és a gyilkos élővilág nélkül. Teljesen békés játék, ami inkább az ismeretterjesztésre helyezi a hangsúlyt. Nem kell mást tenni, mint úszkálni, szkennelni az élővilágot és új dolgokat tanulni. Ez akár még unalmasnak is hangozhat, de a trailer alapján kétlem, hogy a mélytengeri látványvilág és a (remélhetőleg) jól megírt történet és párbeszédek nem fedi majd el, hogy valójában a környezetünkről tanulunk. Ha minden igaz, még ma megjelenik Xbox-ra, PS-re és PC-re.

A másik meglepően bizarr trailer a Voidtrainé volt. A játékban egyedül, vagy barátainkkal egy olyan vonatot kell építenünk és fejlesztgetnünk a begyűjtött alapanyagokból, ami az absztrakt téren át robog. Kicsit olyannak tűnik, mint a Raft, csak nem az óceánon hajózunk és egy Bruce nevű cápával harcolunk, hanem néha a semmiben, néha fura helyeken vonatozunk ás szörnyeket és nácikat gyilkolhatunk.

A harmadik a Rustler, más néven Grand Theft Horse. Az eredeti GTA stílusában egy felső nézetes akciójátékról van szó, amiben egy középkori lótolvajjal kell banditáskodni, és más GTA-s bűntényeket végrehajtani.

A csütörtök késő esti PlayStation Future of Gaming konferenciát mi is követjük majd, és rögtön meg is írjuk a legfontosabb részleteket és újdonságokat, amikben valószínűleg nem lesz hiány.