Erőt demonstrál az Asus TUF A15 laptop

A videojátékos laptopok közt az Asus TUF A15 a körülbelül 450 ezer forintos árral még a pénztárcabarát kategóriába esik, és a benne dolgozó hardver a következő 4-5 évre elegendő lehet. Vannak kompromisszumok, hogyne lennének, hiszen az Asusnál a TUF az elérhető árú gaming, a csúcskategóriát a ROG sorozat képviseli. De egyik sem olyan súlyos probléma, amivel ne lehetne együtt élni.

A teljes nevén Asus TUF Gaming A15 FA506 laptopba AMD Ryzen 7 4800H processzor került, ami nagy ugrás a teljesítményben a tavalyi AMD-khez képest, mégiscsak 8 mag dolgozik 16 szál kezelésével. Emellé egy Nvidia Geforce RTX 2060 6GB-os grafikus gyorsítót pakoltak be az általunk tesztelt modellbe. Ehhez tartozik még 16 GB RAM, amit később 32-ig lehet bővíteni.

HÁROMSZOR IS GONDOLTAK A TÁRHELYRE.

Ezzel a konfigurációval a legtöbb mai játék ultra beállítás mellett legalább 60 fps körüli értéket produkált, vagy annál többet, ez alapján a következő években még jól fog teljesíteni a laptop. A Ryzen puszta erején kívül a leginkább jövőbiztos tulajdonsága a laptopnak a lenyűgöző tárhelybővítési lehetőség. Az eleve meglévő PCIe ssd kártya mellé még egyet beszerelhetünk, és ha ez nem lenne elég, akkor ott van még egy 2,5 hüvelykes bővítőhely nagyobb kapacitású merevlemeznek vagy ssd-nek. Több terabájtos tárhellyel a laptop videók vágásához is jó lehet.

Dögös és strapíbíró dizájnt kapott a TUF A15.

Csak egy szolid logót láthatunk a szürke fémborításon, illetve amint elkezdjük használni, az ujjlenyomataink is megjelennek rajta. A műanyagból készült belsejében is a zsíros foltok lesznek a domináns díszítőelemek. A forma egyébként jó, bőséges mélysége van a gépnek, a billentyűzet alatt kényelmesen meg tudjuk támasztani a csuklónkat, a kijelző alatti rész pedig a jobb szellőzést segíti azzal, hogy szabadabb utat biztosít a távozó meleg levegőnek. Ezt azonban nem sikerült igazán jól megoldani, egy jobb oldali nyíláson a saját egérfogó kezünket tudjuk melegíteni (már aki jobbkezes), ami a következő nyári hónapokban nem lesz túl kellemes. Hogy vékony legyen a kijelző körüli káva, és a webkamera a fenti pozícióban maradjon, a lencse egy kitüremkedésbe került, ami az iPhone X kamerás betüremkedésének az ellentéte.

Portokkal jól felszerelt a TUF A15, ezek többsége a baloldalra került. Van Ethernet, HDMI, két USB 3.2-es aljzat, valamint egy UDB Type-C, ami sem töltőként nem funkcionál, sem a Thunderbolt 3-at nem tudja, de legalább Displayportként működik, így plusz kijelzőt köthetünk rá.

KIEMELTÉK A WASD GOMBOKAT, A BILLENTYŰZET RGB HÁTTÉRVILÁGÍTÁST KAPOTT.

Látszik az Asus erőfeszítése, hogy ránézésre is nyilvánvaló legyen, ez egy gaming laptop. A gombok útja elegendő, talán egy kicsit puhák, hozzájuk kellett szokni, aminek nem annyira a játéknál, inkább munka közben volt jelentősége. Eleinte zavaró volt munka közben a WASD eltérő színe, azt súgta a periferikus látásomnak, hogy pár oszloppal jobbra tegyem le a kezemet, de pár hét alatt ezen is átlendültem. Azért viszont piros pont jár az Asusnak, hogy a baloldali Windows-gomb egy kombinációval kikapcsolható, nehogy véletlenül rányomjunk, és ezzel megszakítsuk a játékot. A numerikus gombok kicsit kisebb méretűek, de ez nem megy a használhatóság rovására, amúgy is sokkal fontosabb, hogy a többi gombnak elég hely jusson. Egyedül a touchpad lehetne nagyobb méretű, de ez is teljesen jól működik, elég pontos.

A TUF A15 felszerelésének egyik vitatható eleme a kijelző, a 15,6 hüvelykes 1080p felbontású és 144 Hz-es képfrissítésű IPS-panel. Ennek nem túl alacsony a válaszideje, ami profi videojátékosoknak problémás lehet, megfontolandó egy külső kijelző beszerzése. A panel színkezelése sem kimagasló, az sRGB színtartományt bő hatvan százalék körül fedi le, ami megkérdőjelezi azt is, hogy mennyire érdemes a gépet kreatív munkára használni. Játékra még csak-csak, ott kevésbé zavarók a pontatlan színek, de videók vágásánál már fontos az sRGB 100 százalékos lefedése.

Profi külső kijelzővel jobb volt a vizuális élmény.

Hangban viszont sok szempontból erős a gép: a hangszóró is jó, erősek a basszusok, de azért fejhallgató javasolt a zajos hűtőrendszer miatt. Érdemes lehet alulról extra hűtést alápakolni, és semmiképpen nem a saját térdünket, mert azt rendesen felfűtheti. Szerencsére a billentyűzeten kevésbé érezhető ez a melegedés, így azért kényelmesen játszhatunk. A processzor hőmérséklete 90 Celsius-fokot ér el, míg a GPU nagyjából 80 fokon pörög terhelés esetén.

Az aksi ebben a modellben 90 wattórás (van 48-as is), amivel óvatosan, csendes módba kapcsolva ki lehet húzni egy munkanapot. Azért a tégla méretű, 230 wattos töltőt jobb a közelben tartani, mert nagyobb teljesítményre kapcsolva pár órára csökken a használati idő, játékkal pedig örülhetünk egyetlen órácskának.

Mindent összegezve az Asus igazi erőművet rakott össze,

és a 450 ezer forint körüli ár ebben a szegmensben még a diszkont kategóriába esik. A Ryzen 4800H és az RTX 2060 kombinációja garantálja a gép több éves élettartamát, remekül pörögnek rajta a játékok, és munkára is jól befogható. Ritkán kell a tárhely felszabadításával bajlódni, ám elkötelezett játékosként otthon valószínűleg monitorral és profi külső billentyűzettel használnám, hogy ne maradjon semmi kompromisszum.