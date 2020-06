Így lesz totális káosz egy műtétből

Az elmúlt hónapok alapján elég egyértelműnek tűnik, hogy a videójátékipar a nagy átlagnál sokkal jobban viselte a koronavírus-járvány hatásait, az azonban egyértelmű, hogy sem a rajongók, sem az ipari szereplők nem fognak ujjongani a dolog miatt. A járvány nemcsak a sportéletet és a kulturális eseményeket nullázta le, az összes videójátékos expót és esporteseményt is elmosta, ám a digitális gyökereknek hála ezeket azért javarészt át lehetett menteni online környezetbe is. Éppen emiatt írtuk azt korábban, hogy nem lesz idén E3, de az egész nyár E3 lesz, a bejelentések pedig azóta szépen csordogáltak is, legyen szó játékokról, az új PlayStation-ről, vagy az új Xbox-ról.

Az idei E3 alapesetben éppen ezen a héten lett volna – egészen pontosan június 9 és 11 között –, és több online eseményt is ennek környékére a hétre időzítettek, a George Floyd halála miatt Amerika-szerte kirobbant zavargások azonban alaposan bekavartak a dologba. Az EA eltolta a tavalyi, elképesztően érdektelen EA Play folytatásának szánt eseményét, és a CD Projekt Red is ugyanígy tett a Cyberpunk 2077 Night City Wire nevű bulijával, a PC Gamer magazin pedig egy héttel tolta el az évek óta az E3 előtti hagyományos sajtótájékoztatók szerves részét képező PC Gaming Show-t. Ez végül a Sony PS5-ös eseményéhez hasonlóan így csúszott be erre a hétre, és június 13-án, azaz szombaton magyar idő szerint este 8-kor vette kezdetét.

Ahogy az általában lenni szokott, a nagy költségvetésű szuperprodukciók helyett idén is az indie fejlesztők és a kreativitás kerültek előtérbe, de talán a jelenlegi helyzetből is adódóan ezúttal különösen vérszegénynek érződött az egész. Ez önmagában nem is lett volna akkora baj, de emellett ráadásul több mint két órán át tartott, az átvezető szegmensekkel pedig csak abban a tekintetben idézte fel az E3-at, hogy iszonyatosan kínos volt nézni az egészet.

A gyengénél is gyengébb

Mielőtt bármit írnánk az idei PC Gaming Show-ról, érdemes leszögezni, hogy bizonyára tényleg elég szorult helyzetben voltak idén a szervezők. Mivel a show-t ezúttal online kellett lebonyolítani, idén jóval kevésbé lehetett vicces színpadi beköszönésekre és ehhez hasonló gegekre alapozni a produkció során, az E3 elmaradása és úgy általában véve a járvány pedig pont azoknak a kisebb, független stúdióknak tett be igazán, akikre ez az egész épül. Az idei show viszont még ezt figyelembe véve is nagyon gyengére sikerült, futószalagon érkeztek a rém gagyinak tűnő címek, és az egészen az sem segített, hogy tavaly után idén is több mint két óráig húzták a dolgot.

A legelején még azt lehetett hinni, hogy a dolgokat idén egy bizarrul berendezett szobából vezető Sean "Day[9]" Plott csak azért beszél ennyit, mert a PC Gamer fontosnak tartotta, hogy behatóan elmondják a véleményüket George Floyd ügyében, és leszögezzék, hogy ellenzik a rendőri brutalitást, és támogatják a Black Lives Matter-mozgalmat. Hamar kiderült ugyanakkor, hogy Plott nemcsak akkor beszél, amikor fejlesztőket faggat, hanem egy csomó más helyzetben is, amit tényleg rossz volt nézni, és Frankie Ward jelenetei sem voltak kevésbé kínosak. Az egész tényleg olyan volt, mint egy ZS-kategóriás film – vagy egy tetszőleges Red Alert 3 átvezető videó –,

ez pedig nemcsak az agyzsibbasztás miatt volt zavaró, hanem azért is, mert ezek nélkül legalább fél órával rövidebb lehetett volna az egész.

Persze ezt meg lehetett volna bocsátani, ha közben jó játékokat mutogatnak, de a tavalyi eseménnyel ellentétben idén nem volt egyetlen Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 kaliberű játék sem, de még olyan sem, ami megközelítette volna ezt a szintet. Érdekességeket persze azért így is lehetett találni a megvillantott több mint ötven játék között, alább mazsoláztuk ki a szerintünk legérdekesebbeket:

Torchlight 3

Ugyan a Torchlight 1 és a Torchlight 2 kétségtelenül nem váltották meg a világot, az biztos, hogy egészen szórakoztató Diablo-klónok voltak, amik néhány okos újítást is behoztak a műfajba – mint például karakterünket követő kisállatok, amikkel vissza lehet küldeni a városba a zsákmányolt cuccokat. A hardcore Diablo rajongókat, akik a 3-ban csalódva a mai napig a második részt nyüstölik, valószínűleg a Torchlight 3 sem fogja megtéríteni, de a Diablo 4 megjelenése még baromi messze van, szóval ha valaki nem a Path of Exile-t akarja tolni odáig, az tehet egy kísérletet vele.

Állítólag van benne egy csomó újdonság a bázisépítgetéstől kezdve a bizarr karakterosztályokon át a kisállatok számának drasztikus növekedéséig, és ugyan egyelőre csak early accessben, de már meg is lehet venni a Steamen.

Persona 4 Golden

Az egész esemény minőségét remekül mutatja, hogy a legjobban várt játék az eredetileg PS Vitára megjelent Persona 4 Golden pécés újrakiadása volt, de még ez sem ért senkit meglepetésként, ugyanis még a show előtt kiszivárgott a dolog. Sőt, a játék egészen konkrétan a hivatalos bejelentés előtt már elérhető is volt Steamen. Mindenesetre akár meglepődtek az emberek, akár nem, mégiscsak minden idők egyik legjobb JRPG-jének ráncfelvarráson átesett újrakiadásáról van szó, ami a Sony rég halott kézikonzolja után végre sokkal nagyobb közönség számára vált elérhetővé.

Godfall

Nehezen lehetne azt mondani, hogy olyan sokkoló újdonságok derültek volna ki a játékról, amit eddig ne tudtunk volna, főleg miután a csütörtöki PS5-ös eseményen már némi gameplayt is mutattak a játékról. Mindenesetre itt egy fokkal többet láttunk az egészből, ez alapján pedig egy nem túl egyedi kaszabolós játék képe rajzolódott ki, amiben az akció-szerepjátékok tárgy alapú fejlődési rendszere találkozik a külső nézetes közelharccal. Ez saját állításuk szerint egy teljesen új műfaj, a "looter slasher", amit mondjuk olyan játékokkal a piacon, mint a Monster Hunter, elég bizarr dolog teljesen újnak nevezni, de hát ki tudja már ebben a mai világban. Mindenesetre remélhetőleg a megjelenéskor nem fog majd annyira akadozni a játék, mint ebben a videóban.

Everspace 2

A tavalyi Gamescomon derült ki, hogy a német Rockfish Studio már dolgozik az űrben röpködős-lövöldözős Everspace folytatásán, most pedig kapott is egy elég látványos előzetest a játék. Igazán mondjuk nem ez volt izgalmas, hanem az a tízperces gameplay videó, amit még tegnap tett közzé az IGN, úgyhogy összességébe inkább azt érdemes megnézni, ha valakit érdekel az egész. Az egész igazából nagyon, nagyon hasonlít a legendás Star Wars: Rogue Squadronra, ami őszintén szólva egy marha jó hír.

Inkulinati

Fogalmam sincs miért kapott ilyen kevés időt az Inkulinati a show alatt, de mindegy is, a lényeg, hogy nem szabad csak úgy a szőnyeg alá söpörni egy olyan játékot, ahol középkori kódexekben kell harcolni a széljegyzeteken szereplő állatokkal. A játék fejlesztői egyelőre még Kickstarteren kalapoznak a projektre – ahol a cikk írásának pillanatában már több mint kétszeresét gyűjtötték össze a kért összegnek –, de van már oldaluk a Steamen is. Remélem, lesz benne csiga kontra lovag küzdelem is.

Mafia: Definitive Edition

Május végén némi kedvcsinálás után jelentette be a 2K, hogy modernizálják a Mafia-trilógiát, melynek második része némi ráncfelvarrást kapott, a harmadik meg sima újrakiadás volt minden megjelent tartalommal. Az első részt ugyanakkor a nulláról újraírják a fejlesztők a Mafia III motorjában, a most elhangzottak alapján pedig ez tényleg egy teljesen új élmény lesz majd. Tommy Angelo újragondolt kalandjait a tervek szerint augusztus 28-án lehet majd átélni.

Rogue Lords

A kis költségvetésű játékok között kétségtelenül az elmúlt néhány év egyik legnépszerűbb műfaja volt a piszok nehéz roguelike, ami nem is meglepő, az ilyen játékok ugyanis a megszokottnál kevesebb energiabefektetéssel is végtelen ideig tudják lekötni a játékosokat. Ha azok reménytelenül mazochisták, és imádnak százezerszer meghalni, sokszor úgy, hogy az ellen tényleg az égvilágon semmit sem tudtak tenni. Ezt a vonalat erősíti majd a sokatmondó névvel rendelkező Rogue Lords is, amiben a játékos az Ördög bőrébe bújva irányíthat majd egy sor legendás gonosztevőt. Harc terén az egész elsőre eléggé olyan, mint a Darkest Dungeon, ami ebben a műfajban mondjuk nem egy rossz dolog.

New World

Egy hónap sem telt el azóta, hogy megjelent az Amazon első nagy költségvetésű játéka, a Crucible, aminek élvezeti faktoráról igazából mindent elmond az, hogy hiába írtam róla cikket, most külön rá kellett keresnem, hogy mi a neve. A cég második nagy játéka a New World névre hallgató online szerepjáték lesz, amiről egész sokat lehet már tudni, de egyelőre nem úgy tűnik, hogy ez fogja visszarepíteni az MMORPG-ket a videójátékok élvonalába. A mostani előzetesből is nehezen lehetett volna ezt leszűrni, az egész leginkább olyan, mint egy gagyi Guild Wars 2.

Metal Hellsinger

Az általunk a Doom és a Guitar Hero szerelemgyerekeként aposztrofált játékról a héten rántották le a leplet, de most egy fokkal többet is láthattunk belőle egy főszörny elleni harc képében. Ez alapján pedig iszonyatosan királynak tűnik a játék, és ha ebből ki lehet indulni, akkor a zenéjére sem lehet majd panasz.

Surgeon Simulator 2

A 2013-as Surgeon Simulator nagyon rövid idő alatt lett nagyon népszerű az interneten, ami nem is meglepő, hiszen a 48 óra alatt összepakolt szívműtét-szimulátor egyszerre volt iszonyatosan vicces, morbid és meghökkentően nehéz. A játék folytatását tavaly decemberben jelentették be a Game Awardson, most pedig egy rakás újdonság derült ki róla.

A második részben már nem csak egy kezet fogunk irányítani, járkálhatunk is majd a kórházban – amit amúgy kedvünkre csinosítgathatunk is –, lesz tizenkét műtét, végtaghajigálás, egyénileg létrehozható sztorimód, meg kooperatív játékmód is egészen négy emberig. A játék augusztusban jön, ránézésre pedig ennél kevés szórakoztatóbb dolgot csinálhat az ember, ha három másik ismerősével akar leülni játszani.