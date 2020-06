Ingyen van a fullextrás Witcher 3, de ne örüljön azért annyira neki

Itt a nyár, vége a sulinak, csicseregnek a madarak, lehet fagyizni. Ugyanakkor dög meleg van, mindenki izzad, kiüti a szemem a nap, és naptej nélkül veszélyes kimenni, bekenve meg kényelmetlen. Ha valakinek nincs kedve vagy ideje sportolva, esetleg tetszőleges álló- vagy folyóvíz partján átvészelni az év legnehezebb három hónapját, itt a júniusi gyűjtésünk, amivel megtalálhatja új kedvenc videójátékát, baráti áron.

GOG

Ismét megtörjük a sorozat egyik ősi hagyományát, és a CD Projekt Red GOG nevű boltjával kezdünk. Nemrég indították el a GOG 2.0-s felületüket, és nagyon szeretnék, ha mindenki minél több játékos fiókját hozzákötné ehhez.

Ösztönzésként június 23-ig, ha valaki összeköti a GOG-os fiókját egy bármilyen olyan fiókjával, amin megvan a Witcher 3 bármilyen változata (legyen az Xbox, PlayStation, bármi), akkor automatikusan megkapja a GOG könyvtárába a játék fullextrás verzióját.

Ebben benne van minden DLC, a játék teljes zenéje és egy képregény, sőt még kinyomtatható papírfigurák is. Szerintem már csak ezért is megéri, de az tény, hogy úgy ingyenes a játék, hogy azért nem mindenkinek ingyenes. Ha valaki egyszer megvette az alapjátékot leértékelve, és eddig ült rajta, most így megkaphatja a PC-re a teljes Witcher 3 élményt – márpedig nem sok játék kiegészítői olyan zseniálisak, mint a Witcher 3-éi.

Az alapvetően indie és régi játékokra szakosodott GOG-n mindig találhatunk leértékeléseket, most például a 20. születésnapját ünneplő Deus Ex kultikus, disztópikus cyberpunk akció-szerepjáték-klasszikust összesen 99 eurocentért árulják. Ennyiért már csak azért is megéri megvenni, hogy az ember büszkélkedhessen, hogy megvan a játék. Az összes leértékelés itt megtekinthető.

Steam

Tudom, hogy az EA a legrosszabb dolog, ami a videójátékokkal, sőt a 16-25 év közötti fiatal férfiakkal valaha történt, de szerintem érdemes megemlíteni, hogy egyre több játékuk kerül fel a Steamre, és július 9-ig mind nagyon le van értékelve. A Battlefield V például 10 400 forint (ez félár), a Mass Effect 3 és a spinoff, a Mass Effect: Andromeda (ami az általános népharag ellenére ma már egy próbát simán megér) is 5200 forintba kerül, de felkerült az összes Dragon Age, Crysis, Need For Speed és a régi Medal of Honor játékok is. Még a Star Wars Jedi: Fallen Order is fél áron van 10 400-ért. Érdemes ránézni a kínálatra, már csak a klasszikusok miatt is.

Az EA-sen kívül fut még egy Klei-kiadós leárazás is, benne a szuperjó túlélőjáték Don't Starve-val (705 forint), annak egymillió kiegészítőjével, a Griftlands kártyapakli-építős szerepjátékával (3700 Ft) valamint az Oxygen Not Included című űrállomás-szimulátorral (4800 Ft).

A hét Steames leértékelései itt megtalálhatóak .

Xbox

Az Xbox Live Gold havi ingyenes játékaitól ebben a hónapban nem szökik az egekbe az ember vérnyomása. Június harmincig továbbra is ingyenes a Shantae and the Pirate's Curse ahogy a Sine Mora előző generációs lövöldözős játék is, és július 15-ig ingyen megszerezhető a Coffe Talk. A három közül talán ez tűnik ki, ha az ember szereti a narratív központú játékokat. A játékos egy egy alternatív Seattle-ben barista, és a vendégei között vannak elfek, orkok, és mindenféle más fantasztikus faj tagjai. A cél az, hogy meghallgassuk a vendégeket, beszélgessünk velük, és persze az, hogy megfelelő meleg italt szolgáljunk fel. A hagyományos beszélgetős-játékokkal ellentétben nem a korábbi válaszainkon múlik a történet menete, hanem a kiszolgálás minőségén.

A jelenlegi Goldos leértékelések között megtalálható a Rainbow Six Siege mindenféle változata (2850-13 200 Ft), a They Are Billions (7280 Ft) stratégiai játék, valamint a Peggle 2 (475 Ft), a családbarát golyókilövő.

Két tematikus leértékelés fut: az egyikben a platformer-ügyességi játékok vannak, a másikban pedig az ingyenes játékokhoz (például Apex Legends, Smite) lehet mindenféle extra fizetőeszközt és kiegészítőt venni. A Platformos paradicsom csomagban többek között van a barátból ellenséget varázsoló Ultimate Chicken Horse egymásszívatós ügyességi játék 1640 forintért és a nagy sikerű Shovel Knight 8400-ért. Az összes leértékelésben benne vannak az EA Sports játékok akár 75 százalékkal olcsóbban (például a Fifa 20 6600 forint), de a sima EA játékok is hasonlóan le vannak akciózva. A Felix the Reaper, amiben a Halál minisztériumának alkalmazottjaként kalandozhatunk, hogy lenyűgözzük az Élet minisztériumában dolgozó Betty-t, 2610 forint.

A Game Passról már írtam az előző cikkekben, de egyszerűen nem lehet elmenni mellette szó nélkül. Gyakorlatilag az Xbox Netflixéről van szó, pár ezer forintért több mint száz játékkal játszhatunk ingyen, amibe megjelenéskor azonnal bekerülnek a Microsoft saját játékai (mint például majd a Halo Infinite, vagy a már játszható Minecraft Dungeons).

Az előfizetésbe most került bele a No Man's Sky, ami az elmúlt években érkező kiegészítőkkel az eredeti, csalódáskeltően unalmas játékból gyönyörű pillangóvá vált, sőt, akár PC-s barátainkkal is játszhatjuk együtt. Bekerült a minigolfos Golf WIth Your Friends, a Dungeon of the Endless és Yakuza Kiwami, de érdemes kipróbálni az Overcooked-jellegű kooperatív, egymással kiabálásba fajuló Moving Outot, valamint a Deliver Us The Moon sci-fi thrillert.

A teljes Game Pass könyvtárt itt böngészheti.

PlayStation

A PS Plus-os játékok már sokkal érdekesebbek: az előfizetéssel a Call of Duty: WWII és a Star Wars: Battlefront 2 ingyenesek. A PS Plus-os leértékeléssel például a DiRT Rally 1500, a GreedFall pedig 6600 forint.

Még mindig tart a Days of Play, amivel egy egyéves PS Plusz előfizetés most 12 600 forint, a Fifa 20 3090, a Spider-Man 6000-7500, a Red Dead Redemption 2 pedig 9000-10 500. Az összes leértékelt játék itt megtalálható.

Nintendo Switch, Epic, Humble Bundle

A Nintendo eShpban épp fut a nyári vásár, így például a Super Mario Partyt kicsit kevésbé horror áron, 12 900 forintért megszerezhetjük. Sok népszerű cím le van most értékelve, például a Doom, a Fire Emblem Warriors, a Dark Souls, a Witcher 3 és az Ori and the Blind Forest, érdemes végignézni a listát, amit itt megtalálhat.

Az Epic boltjában nem rég ért véget a Mega Sale, így nincsenek nagy leárazások. Amit érdemes megjegyezni az az, hogy július 14-én jön a Death Stranding, valamint az, hogy az Assassin's Creed: Valhalla már bekerült a boltba, és december 31-re írják a megjelenést. Ez az első, hogy konkrét dátumot látok a játék címe mellett, de lehet, hogy csak elkerült eddig.

Visszatért a heti két ingyenes játék rendszere, csütörtökig az ARK: Survival Evolved-ra és a Samurai Showdown Neogeo Collectionre lehet lecsapni, utána pedig az Escapist 2-re és a Pathway-re.

Végül, de nem utolsó sorban: Humble Bundle. A boltról az első gyűjtés végén részletesen írtunk, a lényeg, hogy nagyjából annyit fizetünk, amennyit akarunk, és a bevétel egy része jótékony célra megy. A kiberbiztonság témája köré épült könyvcsomagban 1, 7 és 13,5 euróért egyre több és több könyvet kaphatunk, összesen több mint 600 eurós értékben. Van egy bundle, amiben a Dungeons & Dragons asztali szerepjátékhoz lehet kiegészítőket venni,valamint 8 másik, amiket itt lehet megnézni. Maximum 80-85 százalékos leértékelések vannak az Ubisoft és az EA játékokra is.

A fenti akciók a cikk írásakor, június 16-án 17:42-kor voltak érvényesek.