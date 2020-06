Iskolai tananyag lesz Lengyelországban egy videójáték

Felkerült a lengyel ajánlott olvasmányok listájára a This War of Mine – írja a Gamesindustry.biz. A döntést az ország miniszterelnöke is megerősítette. A játék egy ostrom alatt álló városban rekedt civilekről szól, akik megpróbálják túlélni a háborús helyzetet, miközben az emberiességüket is meg akarják őrizni. Az alapötlet az 1990-es években zajlott szarajevói ostromból és az ott élő bosnyákok sorsából merít.

A háború realisztikus ábrázolásáért a 2014-ben megjelent játékot a kritikusok gyakran emlegetik követendő példaként, és több díjat is kapott. A játék a 2020/2021-es tanév olvasmánylistájára kerül fel, és azoknak a diákoknak ajánlják, akik történelmet, szociológiát, etikát, filozófiát tanulnak, ők ingyen hozzá is férnek majd a játékhoz. A lengyelországi korhatár-besorolás miatt mindez csak a 18 éven felüliekre vonatkozik.

A játék első előzeteséből ugyan nem sok derült ki, de a Gyöngyhajú lány a háttérzene, érdekes videó. Az első játékmenet-trailer jobban átadja, milyen is a This War of Mine: