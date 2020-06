Virtuális valóságban megy majd a kibernyomozás az év legjobban várt játékában

Több mint két év telt már el azóta, hogy a CD Projekt végre előállt egy előzetessel a még 2012-ben bejelentett videójátékához, a Cyberpunk 2077-hez, és kicsit kevesebb mint két év azóta, hogy egy majdnem egyórás videóban lerántották a leplet a játékmenetről is. Azóta egyebek mellett kiderült, hogy a játékban szerepelni fog Keanu Reeves, Grimes-nak meg saját zenekara lesz majd benne, és érkezett megjelenési dátum is amit egyszer januárban, egyszer meg a múlt héten toltak el, így jelen állás szerint a játék november 19-én jelenik majd meg.

Szóval az utóbbi két évben a kínzó néma csend után rengeteg minden derült ki a játékról, a Night City Wire névre hallgató nagy bejelentős streamsorozatuk első részét azonban egy rakás más dologhoz – például az idei EA Playhez, meg a Sony PlayStation 5 bejelentéséhez – hasonlóan elsodorta a George Floyd halála miatt Amerika-szerte kirobbant zavargáshullám. Az első bejelentés így június elejéről június 25-ére került át, de megérte várni rá, egy új előzetes, és némi játékmenet mellett ugyanis az is kiderült, hogy egy, a játék világában játszódó, de attól független animére is számítani lehet majd a Netflix gondozásában.

Az első, és legfontosabb dolog természetesen az új előzetes volt, mely annak ellenére, hogy kizárólag a prológus jeleneteiből lett összeollózva, elég komplett cuccnak tűnt. Paweł Sasko, a játék vezető küldetésdizájnere elmondta, hogy ez a videó leginkább a játéknak otthont adó Night Cityt mutatja be, emellett pedig igazából csupa olyan dolog volt benne, amit ilyen-olyan korábbi bemutatók során azért már láttunk egyszer.

Újfent kiderült például, hogy a játék elején a főszereplő és haverjai egy misztikus, cyberpunk bölcsek kövének is mondható biotechnológiás chip megszerzését tűzik ki célul – amiről korábban már kiderült, hogy a Keanu Reeves által játszott Johnny Silverhand megjelenéséhez vezet –, de aztán, ahogy az lenni szokott, minden elcsesződik. Sasko egy rakás dologról beszélt az előzetessel kapcsolatban, például a Mox nevű bandáról, amit egy volt szexmunkás hozott létre, hogy megvédje a többi szexmunkást, meg a várost körülvevő Badlandsről, ami Night City hetedik kerületének is tekinthető, és ahol az ún. nomádok élnek.

Az előzetes után aztán ismét szó esett arról, hogy aki a jelenlegi generációs konzolra veszi meg a játékot, az a következő konzolok megjelenésekor azokra is rögtön megkapja majd, később pedig a játékot feljavító frissítésekre is lehet majd számítani.

Lazán kapcsolódik, hogy a GOG-on éppen fut a valaha volt legjobb deal a CD Projekt játékaira, melyben a Cyberpunk 2077 előrendelése mellé az összes megjelent Witcher-játékot is megkapja az ember 87,77 euróért.

Ennél egy fokkal érdekesebb volt, hogy lerántották a leplet egy eddig titkos együttműködésről, a CD Projekt, valamint a Netflix és a Studio Trigger között, melynek végeredménye egy 2022-ben érkező, a játéktól teljesen független anime, a Cyberpunk - Edgerunners lesz majd. A Studio Triggerben saját állításuk szerint igazi szupercsapatot hoztak össze a projekthez, és egy olyan animét akarnak alkotni, amit a rajongók és a teljesen laikusok is élvezhetnek majd. A Trigger portfóliójában amúgy olyan közönségkedvenc animék vannak, mint a Kill La Kill, a Little Witch Academia és a Darling in the Franxx, szóval akár valami jó is kisülhet ebből a projektből.

Ezen kívül betekintést nyerhettünk a játékban fellelhető Braindance küldetésekbe is, melyek első ránézésre nagyjából úgy néztek ki, mint egy három dimenziós videóvágó-program, a kicsit unalmas, bevezetőszerű magyarázóvideó ellenére azonban valójában ennél sokkal izgalmasabbnak tűnik a dolog. A Braindance a játék alapjául szolgáló papír alapú szerepjátékban, a Cyberpunk 2020-ban is létező dolog, a funkcióján pedig a CD Projekt sem sokat változtatott. Nagyon zanzásítva egy olyan eszközről van szó, ami felveszi egy ember élményeit, amit aztán valaki más élhet át. Ez filmektől kezdve a videójátékokon át a pornóig egy sor dologra használható a játék világában, de amit a videóban megmutattak az egy ún. flatliner volt, ahol a főszereplő egészen konkrétan meghal a felvétel közben.

Játékmenet szempontjából ez az egész elsősorban nyomozásokhoz lesz használható, a dolgot ugyanis nemcsak megnézni lehet, ugrálni is lehet benne, bele lehet hallgatni a felvételen szereplők beszélgetéseibe, be lehet scannelni egyes tárgyakat és embereket is, és még hőkamerával is át lehet menni az egész jeleneten. Mivel a nagyobb videójátékos portálok újságírói már nyüstölhették a játékot, a stream után meg is jelentek a beszámolók az első négy óráról, ezek alapján pedig tényleg izgalmasnak tűnik ez a funkció. A fejlesztők elmondása alapján pedig azért is jó lesz majd, mert ezzel elképesztő mélységben lehet megismerni Night City lakóit.

Ezek alapján továbbra is eléggé úgy tűnik, hogy az év toronymagasan legizgalmasabb játékával állunk szemben. De ha mindez nem lenne elég, olyan dolgok is elhangzottak, mint hogy a stúdió rengeteget fejlődött az ezen a téren egyébként is elég jó Witcher 3-hoz képest a küldetések terén, meg hogy a játékban minden egyes karakternek rendkívül részletes, a gyerekkorra is kiterjedő háttérsztorija van, amit meg is lehet majd ismerni. A Night City Wire következő része néhány hét múlva érkezik majd, azt egyelőre nem tudni, hogy abban miről lesz majd szó.