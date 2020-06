Gyilkos robotok ellen küzdenek majd a Bosszúállók

Szerda este a Square Enix tartott egy fél órás bemutatót, amiből sok minden kiderült a Marvel's Avengers történetéből, működéséről. Azt már a legelső trailerben láttuk, hogy a Bosszúállók elbuktak és feloszlottak. Ezt a napot A-napnak hívják, és egy halálos vírus szabadult rá az emberiségre. A Bosszúállók után maradt űrt egy AIM (Advanced Idea Mechanics) nevű cég próbálja meg betöltetni, és mindent elárasztanak békefenntartó robotokkal.

A trailerből az is kiderül, ki ellen küzdenek majd hőseink. Dr. George Tarleton, azaz az először 1967-ben megjelenő M.O.D.O.K. egyetlen célja az, hogy kiírtsa az úgynevezett inhuman-eket (emberteleneket), azaz a különleges erőkkel bíró embereket. M.O.D.O.K. többek között képes robotokat ez elméjével irányítani, így a világot elárasztó AIM-robotok nagyban segítik a munkáját.

A szerdai bemutató alatt nemcsak a történetről tudtunk meg több mindent, hanem a játék működéséről is. Az egyszemélyes kampány a Hero Mission-ökkel halad majd előre, ahogy egy-egy hős bőrébe bújva kell megoldani bizonyos küldetéseket. Ahogy ezeket a hősöket használjuk, fejlődnek, így a különböző képességek kiválasztásával saját játékstílusunknak megfelelően alakítgathatjuk majd őket. Ebben segítenek majd a felszerelések is, amik ilyen-olyan bónuszokat adnak a játékosnak. Sokaknak a külcsín is fontos, így minden hőshöz jár majd egy rakás kosztüm a „legfelismerhetőbb korszakokból és történetívekből". Ezeket fel lehet majd oldani a történet során, de természetesen lesz olyan, amit csak pénzért lehet majd megvenni.

Minden hősnek három különleges képessége lesz: támadó, támogató és egy ultimate. Ezek mind a képregényekből és filmekből ismert, jellegzetes támadásokra épülnek (például Thor pörölypörgetésére).

Az egyszemélyes történet mellett négy fős co-op-ban is játszhatunk, ezek a War Zone küldetések. Ha valaki ezeket játszaná, de nem akarja idegenekkel, akkor három számítógép vezérelte karakter megy vele a küldetésre (olyanok, akiket már feloldott a játék során). Lesz itt minden: városi és vidéki csaták, szűk terek és nagy, felfedezhető területek.

Az Avengers szeptember 4-én jön majd ki PC-re, Xbox One-ra és PS 4-re, és a konzoljátékosok ingyen átvihetik majd a játékukat az Xbox Series X-re és PlayStation 5-re. A játékhoz a megjelenés után is folyamatosan érkeznek majd új tartalmak, elvileg teljesen ingyen.

A teljes műsor itt megtekinthető.