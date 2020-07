Csütörtök este holtan találták austini otthonában Byron "Reckful" Bernsteint, minden idők egyik legnépszerűbb videójátékos streamerét, aki az iparág úttörőjeként rengeteget tett a videójáték-közvetítések felfuttatásáért. Az egykori profi World of Warcraft-játékos 31 éves volt – írja az ESPN.

Hivatalosan egyelőre nem erősítették meg, de minden jel arra utal, hogy Reckful öngyilkos lett (erre utalt a bátyja is egy Twitter-posztban). A korábbi esportoló saját streamjeiben és podcastekben is gyakran beszélt a mentális egészségről, és azt is tudni lehetett, hogy depresszióval, illetve bipoláris zavarral küzd. A streamer a halála előtti órákban komoly hullámvölgybe került, ami egyebek mellett abban csúcsosodott ki, hogy Twitteren megkérte volt barátnője kezét, pedig fél éve nem találkoztak egymással. A poszt alatt aztán kiemelte, hogy nem szeretné, ha bárki nyomasztaná a nőt ezzel, és hozzátette, hogy jelenleg teljesen meg van bomolva az elméje. Ezt később két másik posztban is megerősítette, és azt írta, hogy

arra kér mindenkit, hogy legyen tisztában azzal, hogy ebben a helyzetben az ember nem ura a saját tetteinek.

Az első posztra rengeteg gyalázkodó hozzászólás érkezett, aminek vélhetően elég nagy szerepe volt abban, hogy Reckful mentálisan még kiszolgáltatottabbá vált. Az eset ebből a szempontból nagyban hasonlít Desmond Daniel Amofah, más néven Etika tavalyi öngyilkosságára, ahol ugyancsak nagy szerepet játszott az, hogy a népszerű streamer rajongói vicces performansznak vették a férfi egyértelmű segítségkéréseit.

A streamer halálára rengeteg kollégája mellett a Twitch és a World of Warcraft fejlesztői is reagáltak. A legnagyobb videójátékos streamplatform közleményében azt írta, hogy lesújtva érzik magukat Byron halála miatt, és osztoznak a barátai, a rokonai és a teljes közösség gyászában. Mint írták, a streamelés egyik úttörőjét vesztettük el, aki hatalmas szerepet játszott az iparág előremozdításában, és minden olyan közösség, amiben részt vett, és játék, amivel játszott, örökre megváltozott a tökéletességre való törekvése miatt.

Byron olyasvalaki volt, aki azért beszélt a saját küzdelmeiről, hogy segítsen másoknak, hogy ugyanezt tehessék. Míg feldolgozzuk ezt a veszteséget, fel kell ismernünk a mentális betegségek, illetve a kezelésük körüli stigmákat, amik sokszor visszatartják az embereket attól, hogy megkapják a segítséget, amire szükségük van. Ha valaki ilyesmivel küzd, vagy ismer ilyen embert, annak tudnia kell, hogy rengeteg szervezet és ember van, aki segíteni szeretne.

– írta a cég.

A World of Warcraft hivatalos közleményében az egyik legemlékezetesebb játékosként írta le a streamert, és részvétüket fejezték ki mindenki felé, akit érint a halála, a játékban pedig tömegek emlékeztek meg virtuális összejöveteleken róla.

Stormwind Cathedral - Faerlina



RIP Reckful

7.2.2020 pic.twitter.com/xt54RwVIAN — Quissy (@QuissyTV) July 2, 2020

Ugyan Reckful több játékkal is játszott, a World of Warcraft miatt lett ismert, hat egymást követő szezonban került fel a ranglista élére a játék online küzdelmeiben, és a különféle versenyeken is rendre jól szerepelt. A sikerei miatt elég nagy hírnévre tett szert, ebből pedig sikeres streamer karriert kovácsolt magának. Halála idején közel egymillió követője volt. A karrierje mellett egy játék fejlesztésén is dolgozott, az Everland nevű online játék elméletileg idén jelenik majd meg. Reckful hatását jól mutatja, hogy pár hónappal ezelőtt egy másfél órás dokumentumfilmben dolgozták fel a karrierjét, ezt itt lehet megnézni:

Ha ön is úgy érzi, segítségre lenne szüksége, hívja a krízishelyzetben lévőknek rendszeresített, ingyenesen hívható 116-123, vagy 06 80 820 111 telefonszámot! Kérjük, olvassa el ezt az oldalt! Amennyiben másért aggódik, ezt az oldalt ajánljuk figyelmébe.