Saját amerikai stúdióval erősít a játékipart felfaló kínai óriás

Az elmúlt néhány év alatt kétségtelenül nem volt olyan szereplője a videójátékiparnak, ami sikeresebbnek mondhatná magát a kínai Tencentnél. A rejtélyes óriáscég a 2010-es évek eleje óta építgeti már a játékos birodalmát, mostanra pedig egyebek mellett 40 százalékos részesedése van a többek közt a Fortnite-ot is fejlesztő Epic Gamesben, a League of Legends mögött álló Riot Gamest pedig teljes egészében birtokolja. A cég a jelek szerint nem elégszik meg a legnépszerűbb stúdiók felvásárlásával, múlt héten saját stúdiót is alapított LightSpeed LA néven, ami a tervek szerint AAA játékokat fejleszt majd, és amibe állítólag egy sor nagy stúdióból érkeznek majd emberek – írja az Engadget.

A kaliforniai stúdiót a Rockstar Games egyik korábbi fejese, Steve Martin vezeti majd, aki a Rockstar San Diego vezetőjeként a csapat több fontos játékán is dolgozott a Red Dead Redemptiontől kezdve a GTA 5-ön át a Max Payne 3-ig, korábban pedig a mai napig kultikus Need for Speed: Underground első és második részének fejlesztésében is kulcsszerepet játszott. Rajta kívül állítólag más ex-rockstaros fejlesztők, valamint a 2K Games, az Insomniac és a Sony korábbi alkalmazottai is feltűnnek majd a LightSpeed La-ben.

Azt egyelőre nem tudni, hogy a stúdió pontosan milyen játékokon dolgozik majd, az azonban már most biztos, hogy csatlakoznak azon stúdiókhoz, akik véget akarnak vetni az iparban a mai napig jellemzp végeláthatatlan túlórázásnak – ami amúgy a Rockstarnál például különösen nagy probléma –, és stresszmentes munkakörnyezetet ígérnek az alkalmazottaiknak.

A Tencent túl nagy meglepetést nem okozott ezzel a bejelentéssel, régóta tudni lehet ugyanis azt, hogy a videójátékos bevételeik felét Kínán kívülről várják, ehhez pedig arra van szükség, hogy a lehető legszélesebb közönséget érjék el a játékaikkal. Az persze más kérdés, hogy ez pontosan miben merül majd ki egy saját stúdió esetében, a globális piacra szánt saját fejlesztésű mobilos játékaikban ugyanis gyakorlatilag semmi eredetiség nincs. Az Arena of Valor a Leage of Legends ordító lekoppintása – ami már csak azért is röhejes, mert ugye az a játék is az ő tulajdonuk –, a Call of Duty: Mobile egy már létező cím meglepően szórakoztató adaptációja, az elméletileg idén érkező Pokémon Unite pedig ugyancsak egy már meglévő franchise-ra építkezik egy némileg megbolondított MOBA alappal.

Az mindenesetre biztos, hogy akármivel is áll majd elő a stúdió, a Tencent iparági dominanciájára vonatkozó aggályok csak nőnek majd ezzel a lépéssel, de egyúttal legalább az is kiderülhet majd, hogy mire képes a kínai leviatán egy semmiből összerakott amerikai fejlesztőgárdával.