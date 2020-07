Pár óráig ingyenes lesz a Watch Dogs 2

A világ már csak úgy működik, hogy nem a rendszeres cikkek megjelenési idejéhez igazodik, és néha előre kell hozni például a havi ingyenes/olcsó videójáték-ajánló cikket. Ez egy ilyen alkalom, mert a vasárnapi nagy bejelentősdi előtt (amiről mi is írunk majd) az Ubisoft ránk zúdított egy rakás (így vagy úgy, de) ingyenes játékot. Valamint ma van a Steam nyári vásárának utolsó napja is, és nem vennénk a szívünkre, ha valaki lemaradna róla.

De először Ubisoft: nekik is van egy Xbox Game Passhoz tartozó előfizetésük, az Ubisoft+, amire előfizetve Netflix-jelleggel több mint száz játékukkal játszhatunk (már ameddig él az előfizetésünk).

most Egészen július 27-ig egy hétre ingyen ki lehet próbálni a szolgáltatást.

Ez azt jelenti, hogy bárki ingyen játszhat például az összes Assassin's Creeddel, az összes Prince of Persiával, Heroes-zal, Far Cryjal, Raymennel, mindennel. A teljes lista itt böngészhető. Ha valakinek bejön az Ubisoft+, az ingyenes egy hét után havi 15 euróért (nagyjából 5400 forintért) játszhat a kiadó régi és új címeivel.

Ha ez nem lenne elég: a vasárnapi Ubisoft Forward E3-helyettesítő bemutató előtt és közben érdemes belépni az Ubisoft-fiókba, mert így ingyen megszerezhető a Watch Dogs 2. Magyar idő szerint június 12-én este, 20:30 és 22:30 között kell ehhez bejelentkezni.

Magán az eseményen többek között szó lesz az új, vikinges Assassin's Creedről, a Watch Dogs: Legionről, és lehet, hogy bepótolják a rendszeres E3-as Just Dance audiovizuális cunamit is.

Steam

Ha valaki lemaradt volna róla, két hete fut a legnagyobb PC-s játékbolt nyári leértékelése. Ilyenkor érdemes átfutni a kívánságlistán porosodó játékokat, de ha valakinek az üres, a bolt lelkesen ajánlgatja, ami szerinte tetszene a felhasználónak, sőt, sorozatonként is lehet keresni, ami megkönnyíti a dolgot. A Payday 2 bankrabló-szimulátor 0,99 euró, ennyiért bőven megéri, bár a kiadója inkább a végtelen extra tartalomból keres sokat. A kétfős co-op kedvelőinek érdemes ránézni a Lego játékokra, a legtöbbet 2000 forint alatt árulják. Nem csak gyerekeseknek ajánlom, de jó ezzel kezdeni a kölykökkel való közös játékot.

Személyes kedvenceim, a Dragon Age játékok is felkerültek Steamre, és ezek is le vannak értékelve, 3600 forintot még a gyengusz második rész is megérhet a fantasy szerepjátékok rajongóinak. Ha valaki ugyanebben a kategóriában, de kicsit komolyabbra vágyik, annak ott van a Divinity : Original Sin 2. A Dark Souls III 5400 forint, a Halo: Master Chief Collection pedig ugyan 11 400 forint, de benne idővel benne lesz Master Chief összes kalandja (a harmadik rész 14-től elérhető). Ott vannak még a Mass Effectek (és itt is leírom, hogy az Andromedát ugyan lehúzták, de a patchek után tök jó játék lett, érdemes kipróbálni, most 5400 forint), a Witcherek, a Civilizationök és a végtelenségig sorolhatnám. Ha valaki olcsón akar PC-re játékot venni, nézzen rá július 9 csütörtök 19:00-ig a Steamre.

Xbox

Az Xbox Live Gold előfizetői július 15-ig továbbra is ingyen megszerezhetik ingyen a Coffee Talk című baristaszimulátort és a Saints Row 2-t, július 30-ig pedig a WRC 8 FIA World Rally Championshipet.

A Gold tagoknak járó leárazott játékok között, több szuper cím is szerepel, mint például a Moving Out 3750 forintért, ami tökéletesen hozza az Overcookedtól megszokott fotel-co-op káoszt, vagy az 1979 Revolution: Black Friday, amiben egy, az iráni tüntetések közepébe keveredett fotós szemszögéből élhetjük át a történelmi eseményeket. A leárazott játékok listája tényleg remek, érdemes ránézni itt.

Mint mindig, most is két nagy tematikus leárazás fut mindenki számára: egyrészt az EA játékait adják olcsóbban, másrészt a fotelből játszható co-op játékokat. A Jedi: Fallen Order, azaz a Star Wars-játék, amire vártunk fél áron van, de még így is 11 500 forint. Nem valószínű, hogy mostanában nagyot zuhan majd az ára, és tényleg egy szuper játékról van szó. Érdemes még kipróbálni az Unravel játékokat (a másodikat ketten is lehet játszani), a kettő együtt most 3000 forint, és ezeket teljes szívből ajánlom. A co-op játékok listáján a szokásos címek szerepelnek (Overcooked 870 forintért, Borderlands, Lego játékok stb.), ha van kivel játszani, ezeket is érdemes megnézni.

A Game Passról már írtam korábban, de egyszerűen nem lehet elmenni mellette szó nélkül. Gyakorlatilag az Xbox Netflixéről van szó, pár ezer forintért több mint száz játékkal játszhatunk ingyen, amibe megjelenéskor azonnal bekerülnek a Microsoft saját játékai (mint például majd a Halo Infinite, amiről július 23-án remélhetőleg sok mindent megtudunk a Microsoft bejelentős eseményén).

Nem tudom eléggé dicsérni a szolgáltatást, és most Witcher Gwentjére épülő Thronebreaker kártyás szerepjáték is bekerült, akárcsak a díjnyertes The Messenger, vagy a Crusader Kings III.

Az összes Game Passos játék között itt mazsolázhat.

PlayStation

A PS Plus ebben a hónapban kitett magáért: ingyenes az NBA 2K20, a Lara Croft új eredettrilógiájának második része, a Rise of the Tomb Raider (elég jó), valamint bónuszjátékként az Erica című interaktív döntésválasztós játék. Itt megnézhetőek.

A PS Storeban is folyik a nyári leárazás, így 6000 forintos Spider-Mantől kezdve a 4500 forintos God of Waron át egészen a 898 forintos Sherlock Holmesig van minden, mi szem szájnak ingere. AZ összes leértékelt játékot itt megtalálja.

Nintendo Switch, Epic, GOG, Humble Bundle

A Nintedo eShopban épp 20 dollár kedvezményt adnak néhány játékukra, bár ha a linkre kattintok, nem tudom meg, mikre. Ilyenkor újra eszembe jut, hogy sokkal jobb a Switchen nézni a leértékeléseket, átláthatóbb. A Jackbox Party Pack 3. és 5. része most épp 5000 és 5600 forint, és nem kell más hozzájuk, mint viszonylag jó angoltudás.

Július 7-én jelent meg egy érdekesnek tűnő puzzle-játék, a Superliminal, ez is 5000 forintra van leértékelve. Az összes leócskázott játékot itt tudja átböngészni.

Az Epic boltjában mindig akad egy-két ingyenes játék, és ma este (délután?) öttől július 16-ig háromra is lecsaphatunk: A Killing Floor 2-re, a Lifeless Planetre, valamint a The Escapist 2-re. 17:00-ig még a Hue ingyenes.

Nem rég lett vége a nagy leértékelésüknek, most csak a Xbox Live Golddal ingyenes WRC 8 van leértékelve 12 ezer forintra, a Bee Simulator (igen, jól látja, méhecskeszimulátor, és nem is tűnik rossznak, pedig nem is szimulátor) 10 ezer forintra, az Overpass 9300 forintra, a korábban emlegetett Sherlock Holmes The Devi's Daughter pedig 2200 forintra.

A GOG-on rendszeresek a heti és hét közepi leértékelések. Ezekhez mondjuk semmi köze, de mindössze 3600 forint a nagy sikerű Scythe társasjáték digitális változata. Bár biztos nem olyan, mint az igazi játék, jelentősen barátságosabb áron van, mint a 27 ezer forintos fizikai társas, így többen ki tudják próbálni. A heti leértékelésben szerepelnek a Tropico és Don't Starve játékok, a hétköziben pedig a Silence, a Her Story és a Broken Age, ezekre is érdemes lehet ránézni.

Végül, de nem utolsó sorban: Humble Bundle. A boltról az első gyűjtés végén részletesen írtunk, a lényeg, hogy nagyjából annyit fizetünk, amennyit akarunk, és a bevétel egy része jótékony célra megy. A Summer Adventure bundle lényegében egy Telltale játékokkal teli csomag, amiket én nagyon szeretek, és kevesebb mint 5000 forintért 13 játék üti a markunk, amiben benne van a Wolf Among Us, a Walking Dead játékok, és a Batmenek (itt mindháromnál a Telltale-es, döntéshozós verzióról van szó). Ha ez nem lenne elég, a csomag tartalmazza még az Oxenfree-t és a Heaven's Vaultot. Van még egy digitális könyv kollekció amerikai kisebbségekről, kisebbséghez tartozó íróktól, ebben több olyan könyv is van, ami segíthet megérteni a május vége óta zajló tüntetéseket. A többi csomaggal Pythont lehet tanulni, data science-et, és el lehet merülni az áramkörök és az elektronika vagy éppen a filmkészítés világában. Kapható még egy kicsit általánosabb teches könyvcsomag, de ha minden kötél szakad, ott vannak az Image Comics képregényei.

A Humble boltjában leértékelt játékokat itt megtalálja. 75-89 százalékkal vannak leértékelve a Tomb Raider játékok, akár csak az Anno sorozat, néhány EA Sports és autóversenyzős játék és az Age of Wonder: Planetfall (ez csak 10-50 százalékkal olcsóbb).

A fenti akciók a cikk írásakor, július 9-én 01:28-kor voltak érvényesek.