Legalább öt Half-Life került már a kukába

Felkerült a Steamre Geoff Keighley interaktív dokumentumfilmje a Valve-ről, amiből kiderült, hogy nemcsak a Half-Life 3 áll parkolópályán, hanem egy sor másik projekten is elkezdtek dolgozni, hogy végül egyiket se fejezzék be – írja az IGN. Egy Half-Life 3 verzión egy egész évig dolgoztak, mielőtt elengedték volna, de volt szó egy nyílt világú Left 4 Dead 3-ról, Minecraft-jellegű építős játékról és egy méregdrága VR headsetről is.

A dokumentumfilm nem a legjobb szó, a Half-Life: Alyx – Final Hours egy interaktív gyűjtemény: van benne puzzle, egy 3D-s idegenvezetés a Valve irodájában, de akár keverhetünk magunknak saját headcrab hangot is. Mindeközben megtudjuk, min is dolgozott a Valve a Half-Life 2: Episode 2 óta.

Az is kiderül, hogy legalább öt Half-Life játékot lőttek le az Alyx előtt, és ezek között legalább egy Half-Life 3 szerepelt. Nem csak ez a sorozat ilyen balszerencsés, a fejlesztők több olyan projekten is elkezdtek dolgozni, amit ilyen-olyan okokból végül nem tudtak befejezni

2013 és 2014 körül kezdték el a fent említett harmadik Half-Life fejlesztését. A játék a Source 2 motoron futott volna, és néhány elemet átemeltek volna a Left 4 Deadből. Egy új fejlesztést s be akartak vezetni, amivel jelentősen eltértek volna a Half-Life-ra jellemző lineáris pályafelépítéstől: az elkészült, friss történeti mozzanatokat proceduálisan generált elemekkel kötötték volna össze, hogy még újrajátszhatóbbá tegyék a játékot. Ez azt jelenti, hogy ha mondjuk kapunk egy küldetést, hogy mentsünk meg valakit, akkor a játék épít egy házat, abban egy utat a játékos és a célpont között, és megtöltötte volna ellenségekkel. Így minden alkalommal kicsit más élmény lenne.

Még a G-Mant alakító Frank Sheldont is elkezdték beszkennelni, de végül a Source 2 bizonytalanságai miatt leállították a fejlesztést.

A Left 4 Dead 3 Marokkóban játszódott volna, és akár több száz zombi is rohangálhatott volna egyszerre. A Source 2 miatt végül ez a fejlesztés is bedőlt.

Az RPG nevű projekt még eddig sem jutott, csak koncepcióként létezett. Egy Elder Scrolls/Dark Souls jellegű fantasy szerepjáték lett volna, amit kis adagokban adtak volna ki. Mikor ez elbukott, fel akarták használni egy DOTA karakterről, Axe-ról szóló egyszemélyes szerepjátékban, de arról is lemondtak.

Az A.R.T.I. egy Minecraft-szerű rombolós-építős játék lett volna, de nem jutott sokáig. Később VR játék formában is nekiálltak, de az Alyx miatt nem folytatták. A SimTeken a Kerbal Space Program alkotói dolgoztak, de VR-ra, így az Alyx ezt is kinyírta. Így járt egy Half-Life-os VR céllövölde is, valamint a Borealis (természetesen VR) is, amit Marc Laidlaw írt volna, és a HL második részében emlegetett időutazó hajón játszódott volna.

A Hot Dog egy Left 4 Dead lett volna és azért kapta ezt a kódnevet, hogy erre senki ne jöjjön rá. Már mindegy is, hisz ezt a fejlesztést is leállították.

A Vader lett volna a Valve első VR készüléke, de mivel minden áron a legtöbbet akarták belőle kihozni, egy headset 5000 dollárba (több mint 1,5 millió forintba) került volna, így lemondtak róla. Úgy tervezték, hogy az Alyx a Vaderrel együtt jött volna ki.

Még nem tudni, mit hoz a jövő, de sok Valve-es egy új Half-Life-on akar dolgozni. Eddig tartottak a sorozattól, de az Alyx sikerén felbuzdulva tovább akarják építeni a világot. Ezen kívül 2018 óta fut még egy szupertitkos projekt, de erről még nem tudunk semmit.