A Google Stadia él, és egy csomó új játék jön ki rá

Több új játék is érkezik a Google Stadiára – írja a Verge. A következő hónapokban több mint egy tucat új játék jelenik meg a platformon, köztük a 2K sportjátékai (PGA Tour 2K21, WWE 2K Battlegrounds, NBA 2K21), amik már megjelenésükkor elérhetőek lesznek az előfizetők számára.

Az új Hitman-sorozat első és második része már szeptember elsején kijönnek a Stadiára, a bejelentett harmadik rész pedig majd akkor, amikor jövőre megjelenik. A FromSoftware Sekiroja is játszható lesz a platformon.

Az úgynevezett First on Stadia játékok először a Google platformjára jönnek ki, és egy ideig csak ott lesznek elérhetőek. Ilyen például a One Hand Clapping puzzle-játék és a Super Bomberman R Online. Lesz néhány cross-platform játék is (az új Serious Sam, Outriders), valamint érkezik a Dead by Daylight (amibe egy stream nézői is beleszólhatnak majd szavazással) és a két Hello Neighbor is.

A platform összes játéka között itt böngészhet.

A Google azt is bejelentette, hogy öt fejlesztővel exkluzív szerződéseket kötöttek. Ebből kettő már keményen dolgoznak a projektjeiken, az egyik hamarosan meg is jelenhet. A nemrég megjelent Gears Tactics fejlesztője, a Splash Damage az online multiplayer Outacsters-ön dolgozik, a Robot Entertainment Orcs Must Die! 3 című játéka már játszható is.

Két neves stúdió, a Rock Bandet készítő Harmonix és az Until Dawn fejlesztője, a Supermassive Games is leszerződött a Google-lel, de még nem tudni, mikor lesznek kész konkrét játékokkal. Az ötödik stúdió a mobil és cross-platform játékokon dolgozó Uppercut Games.