Tíz DVD-nyi helyet foglal el a legszebb repülőszimulátor

Hiába szeretik sokan a mai napig dobozos formában megvenni a videójátékokat, a virtuális játékboltok terjedése és a fájlok méretének növekedése miatt az elmúlt években jellemzően már a fizikai változatokban is egy letöltési kódot lehet találni a dobozban a korábban megszokott lemez helyett. Az augusztus 18-án érkező Microsoft Flight Simulator a trendekkel szakítva Európában klasszikus formátumban is megvásárolható lesz, de ha valaki így akarja feltelepíteni, az felkészülhet a lemezek sűrű váltogatására, a játék ugyanis nem kevesebb, mint tíz DVD-re fért rá – írja az Engadget.

A dobozos kiadásért az Aerosoft nevű kiadó felel, a tíz kétrétegű lemezen pedig nagyjából 90 gigányi adat kap majd helyet, beleértve ebbe az összes textúrát és modellt, ami a játékban van. Az, hogy tíz lemezzel kell majd zsonglőrködni, kétségtelenül kellemetlen lesz, de az biztos, hogy ha valakinek lassú az internetkapcsolata, annak ez maga lesz a megváltás – már ha van még a gépében DVD-olvasó. A dobozos kiadás természetesen nem lenne teljes kézikönyv nélkül, ezt pedig nem is aprózták el, elég vastag példányra lehet majd számítani, és maga a doboz is elég jól fog kinézni a képek alapján.

A digitális kiadáshoz hasonlóan a fizikai kiadásból is lesz több változat, de a drágábbik, több tartalmat magába foglaló verzió is el fog férni tíz lemezen. A tíz lemez amúgy simán lehet, hogy rekordot jelent a videójátékok történelmében: az 1995-ös Phantasmagoria hét lemezen jelent meg, a '98-as Black Dahlia nyolcon, a 2004-es EverQuest 2 pedig kilencen, de ez utóbbihoz amúgy volt egy bónusz lemez is (itt persze még CD-lemezekről beszéltünk). A The Secret of Monkey Island 2 az adathordozók számát tekintve a Microsoft Flight Simulatort is lekörözi, azt 11 floppyról kellett feltelepíteni, de az azért egy egészen más dolog.