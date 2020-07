Akkora balhé van a gémer lányok életét bemutató játék miatt, hogy a trailert is vissza kellett vonni

Egy nappal a megjelenése után letörölte a YouTube-ról a Gamer Girl nevű élőszereplős videójáték előzetesét a fejlesztő Wales Interactive, miután a játék súlyos kritikákat kapott, amiért félremagyarázza és pénzre váltja a női gémerek és streamerek zaklatását. A fejlesztők ugyan kiálltak amellett, hogy a játékkal a valódi problémákra akarják felhívni a figyelmet, de az előzetes alapján nem úgy tűnik, hogy értik, pontosan miről is van szó – írja a Game Rant.

A játék előzetesét eredetileg a Sony hivatalos csatornájára töltötték fel, és bár kicsit bizarrnak tűnt az élőszereplős koncepció, önmagában ezzel még nem lett volna semmi baj. A Gamer Girl papíron egy interaktív, élőszereplős thriller, pontosan olyan, mint a Sony által a tavalyi Gamescom idején kiadott Erica. Vagyis még azt sem lehet mondani, hogy a cégtől távol állna a dolog, a prezentálással azonban ebben az esetben már akadtak bajok.

A rövid idő alatt letörölt előzetes (amit persze nem sikerült teljesen lepucolni az internetről, itt náunk is meg is lehet nézni), egy Abicake99 nevű feltörekvő női videojátékos streamert mutat be, a játékos pedig az ő streamjének moderátoraként befolyásolhatja a játék történetét különféle képességek fejlesztésével, illetve feleletválasztós kérdések közötti navigálással. A sztori gerincét a stream egyik névtelen nézője adja, aki folyamatosan követi a lányt, és egyre nagyobb fenyegetéssé válik a történet során, emellett egy féltékenynek tűnő barát is feltűnik a színen.

the official PlayStation account released a trailer for a new FMV game before quickly deleting it



i present to you: GAMER GIRL pic.twitter.com/GF477143nF — Rod Breslau (@Slasher) July 17, 2020

A fentiek fényében talán nem túl meglepő, hogy sok kritika érte a játékot a trailer megjelenése után, a legtöbben azt kifogásolták, hogy a fejlesztők pénzt akarnak csinálni abból a traumából, amit női streamerek tucatjai élnek át napi szinten. Mások arra világítottak rá, hogy ugyan ezt a problémát jól is be lehetne mutatni, de az előzetesből úgy tűnik, hogy a játék inkább a videójátékos streaming platformok legkárosabb dinamikáját, és legnegatívabb kliséit mutatja be, beleértve ebbe,

hogy Abicake99 néhány másodpercnyi Mario Karton túl nem is streamel semmilyen játékot,

hogy egy mentálisan labilis barátja van, aki nem szeretné, hogy streameljen,

hogy jellemzően elég sokat mutató ruhában van a képernyőn

és hogy a játékos moderátorként a védelmező szerepében tetszeleghet, aki kirángatja őt ebből a helyzetből, miközben ő irányítja a tetteit.

Utóbbi tűnik a legfontosabb problémának, az előzetes alapján ugyanis a játék gyakorlatilag fetisizálja a streamer irányítását, és normalizálja azt az egyébként is létező problémát, hogy a női streamerek moderátorai hajlamosak túlgondolni a kettejük kapcsolatát, ami gyakran zaklatásban csúcsosodik ki.

A fejlesztő Wales Interactive természetesen nem így látja a helyzetet, mint írták, továbbra is hiszik, hogy a Gamer Girl a streamervilág toxikusságára világít rá, és kiemelték azt is, hogy a történet írásában a főszereplő Alexandra Burton is részt vett. Emellett hozzátették azt is, hogy a fejlesztést négy évnyi kutatómunka előzte meg, és rengeteg női streamerrel csináltak interjúkat, köztük olyanokkal is, akik maguk is online zaklatás áldozatai voltak.

Természetesen lehetséges, hogy csak az előzetes sikerült katasztrofálisan, és a játék valóban jól mutatja majd be a felmerült problémákat, a botrány után azonban nem biztos, hogy az eredetileg szeptemberre ígért játék tényleg meg is jelenik majd.

A fejlesztőgárda egyébként sikeresnek mondható, 2016-os interaktív élőszereplős horrorjátékuk, a The Bunker a játékosok többségének elnyerte a tetszését, és több díjat is kaptak a munkájukért. A mostani botlás azért is különösen kínos, mert éppen az elmúlt hetekben robbant ki a gémer világ eddigi legnagyobb zaklatási botránya, amelyben tömegével álltak ki a női streamerek a nyilvánosság elé azzal, hogy a közösség tagjai szexuálisan zaklatták őket.