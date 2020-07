Gyönyörű lesz a Halo Infinite, de ami még fontosabb, jön az új Fable

Csütörtök délután a Microsoft bemutatta az év vége felé várható Xbox Series X-re érkező saját stúdiós játékokat, és nem fogták vissza magukat. Természetesen az egyik, ha nem a legnépszerűbb Microsoft címmel, a Halo-val kezdtek. A csütörtöki bemutatón ugyan sok játékból csak egy kis kedvcsinálót mutattak, de nem a Halo Infinite-ből (várhatóan 2020 év vége felé jön ki).

A játékmenet videó mellett kiderült, hogy egy hatalmas (nagyobb, mint az előző két játék együtt) pályát járhatunk majd be, és láthattuk az ellenfeleket, a Banished-et. Master Chief kap egy kampót, így még könnyebben be lehet majd járni a pályát, vagy magunkhoz lehet rángatni tereptárgyakat – mindezt 60 FPS-sel.

A linkek a trailerekhez visznek.

Ezt a State of Decay 3 beharangozója követte egy csúnya zombiszarvassal, azt a Forza játékmotorban készült trailere, ami alapján elég szép lesz, jól mutat majd 4K-ban 60 FPS-sel. Erre még várni kell, még a fejlesztés korai szakaszában van.

A Rare Everwilde-ja látványban hasonlít a Breath of The Wildra, és sok nem derült ki róla, csak az, hogy a központban a természettel nagyon összhangban élő varázslók lesznek majd.

A Dontnod, a Life is Strange alkotói bemutatták az új történetközpontú játékukat, a Tell Me Why-t, ami egy természetfeletti kapoccsal összekötött alaszkai ikerpárról szól majd. Három fejezetben jön majd ki, az első augusztus 27-én.

Az Ori and The Will of the Wispsből készül az új generációra a felújított verzió, bár nem egészen tudom, mit lehetne javítani az év szerintem egyik legjobb játékának a képi világán.

Az Obsidiantól érkezik egy kiegészítő a The Outer Worldshöz (szeptember 9.), amiben a játékosok eljuthatnak egy új bolygóra, bemutatták a történetmesélést és túlélős elemeket ötvöző Groundedot (július 28., early access), valamint az új fantasy szerepjátékukat, az Avowedot.

Egy új stúdió, az Interior/Night bemutatta a Dusk Falls interaktív drámát, ami azt járja körül, hogy egy generáció hibái hogy hatnak a később élőkre. A Ninja Theory csak annyira ugrott be, hogy elmondják, hogy a Hellblade 2 Izlandon játszódik majd, őket pedig a Double Fine Psychonauts 2 trailere követte, amiben Jack Black énekel. Fura volt, de ettől a játéktól nem is vártunk mást.

A Destiny 2 szeptemberben jön a Game Passra minden kiegészítőjével együtt, és akiknek Ultimate előfizetése van, azok akár mobilon is játszhatják majd, hála az xCloudnak. A Stalker 2-t is beharangozták, utána pedig a Warhammer 40,000: Darktide-ot (2021) is, egy négyfős co-op szörnyhentelős FPS-t.

A Tetris Effect (2020 év vége) új co-op és kompetitív módokkal jön majd az Xboxra, és természetesen ezt is kicsinosítják. Az Image and Form, a Steamworld alkotói a Gunkon dolgoznak, ami egy puzzle-ös akció-kalandjáték lesz. A Bloober Team The Medium (2020 év vége) című horrorja érdekesnek tűnik, a trailer alapján egyszerre két valóságban megy majd a játék, amik egyszerre is megjelennek. A Phantasy Star Online 2 (2021) online akció-szerepjáték is jön új ellenfelekkel és helyszínekkel, a CrossfireX (valamikor 2020-ban), ami eddig csak PC-re jött ki szintén kapott egy trailert, az egyszemélyes játékrészt a Control fejlesztői, a Remedy készíti.

Hogy szép kerete legyen az eseménynek, az Xbox egy klasszikus címmel zárt: jön az új Fable.

Nyilván semmi nem derült ki a Playground fejlesztette játékról, csak a címe, de legalább a pletykák igaznak bizonyultak, visszatér a sorozat.

Ma csak a Microsoft Studios család játékait mutatták be, de elvileg még olyan sok van, hogy lesznek még hasonló események az új konzol megjelenéséig. Ezekben a játékokban az a jó, hogy mind amint kijönnek, azonnal bekerülnek a Game Pass könyvtárába, és ha valaki még a mostani generációra veszi meg valamelyiket, akkor nem kell attól félnie, hogy a Series X-re is meg kell vennie, ha a legjobb verzióval játszana, mert a Smart Delivery miatt elég egyszer megvenni ezeket, minden konzolra mennek a játékossal.