25 év után megtalálták Luigit a Super Mario 64-ben

Videójátékos berkekben rengeteg népszerű városi legenda röppent már fel az elmúlt évtizedek alatt a GTA: San Andreasban állítólag szereplő Nagylábtól kezdve a Diablo első részének rejtett tehenes pályáján át a Tomb Raider főszereplőjét, Lara Croftot lecsupaszító titkos kódig. Ezek közé tartozik az is, hogy Mario testvére, Luigi valamilyen módon előhozható szereplője az ikonikus Super Mario 64-nek, ez a teória azonban 25 év után végre bebizonyosodott, kiderült ugyanis, hogy a játék forráskódjában tényleg ott vannak Luigi modelljének darabjai – írja az Eurogamer.

A hatalmas revelációhoz egy pár nappal ezelőtti szivárgás vezetett el, melyben a Yoshi's Island, a SUper Mario Kart és a Star Fox 2 prototípusai mellett a Super Mario 64 fejlesztői fájljai is napvilágot láttak. Ezek között pedig szerepeltek Luigi modelljének darabkái is, amit a 4chan /v/ nevű, videójátékos alfórumán nemcsak szanaszét elemeztek, hanem a saját Frankenstein-szörnyükként össze is fércelték Mario tesóját.

/v/ discovers Luigi in super mario 64 files during the gigaleak and collectively loses their minds pic.twitter.com/S6UdtuKYLq — 🤠frango🤠 (@FrangusMcDangus) July 26, 2020

Luigi felbukkanása a fejlesztői fájlok között egészen megdöbbentő fejlemény, azt azonban nem lehet kijelenteni, hogy teljes meglepetésként érte volna a videójátékos világot. A rajongók azóta pedzegették már Luigi jelenlétét a Super Mario 64-ben, hogy Mijamotó Sigeru 1996-ban egy interjúban elmondta, az eredeti tervek szerint ő is bekerült volna a játékba. Mijamotó akkor arról beszélt, hogy februárig Luigi benne is volt a játékban, de végül memóriahibák miatt ki kellett szedniük belőle. Ezt követően aztán az volt a terv, hogy egy Mario Bros. stílusú minijátékban kap majd helyet, de úgy látták, hogy a legtöbb embernek csak egy kontrollere van, amikor megveszi az Nintendo 64-et, ezért végül ez sem valósult meg.

Most végre kézzelfogható bizonyíték is érkezett Luigi létezésére, vagyis a több mint két évtizedes vadászat lezárult, de a rajongók jelenleg is elemzik a játék kódját annak reményében, hogy újabb titkokra bukkannak majd. Luigi összelegózott modelljét egyébként alább meg is lehet nézni: