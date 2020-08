Csúnya Xbox-verés készül a következő generációs játékkonzolok harcában

A koronavírus-járvány egyszerre fokozta fel az érdeklődést a karantén-kompatibilis szórakozási formák (így például a videojátékok) iránt, és rúgta oldalba az ehhez szükséges hardverek gyártási folyamatát. Ennek tükrében különösen izgalmas, hogyan fog elsülni a következő generációs játékkonzolok idei év végére várt megjelenése. Az általában 6-7 évente elkövetkező generációváltás amúgy is komoly fordulópont a digitális szórakoztatóipar életében, de most a speciális helyzet miatt kétszeresen is az.

Egy brit felmérés most azt mutatja, hogy a Sony indul esélyesként a harc következő felvonásába, és a Microsoftnak nem sok babér fog teremni. A felmérés 3000 gémer megkérdezésével készült a londoni Comic Con fesztiválon, vagyis nem mondható reprezentatívnak a teljes játékos társadalomra, de a hardcore rajongók véleményét vélhetően jól mutatja.

A válaszolók 84%-a mondta, hogy a Playstation 5 iránt érdeklődik jobban, és mindössze 15% azt, hogy az Xbox Series X-et várja jobban. Ez majdnem 6:1 arány a Sony konzolja javára, ami kiütéses győzelmet ígér.

A két cég eddig három alkalommal dobott piacra nagyjából egy időben, nagyjából azonos árú és tudású játékkonzolt, de a két mai piacvezető egyaránt aránylag új játékosnak számít ezen a piacon, ahol korábban a Nintendo, a Sega, és az Atari harcolt az elsőségért.

Az első felvonás 2000-2001-ben az első pillanattól kezdve lefutott meccs volt: a Sony minden idők legnépszerűbb játékkonzoljával, a Playstation 2-vel jött (ami ráadásul az első generációs Playstation 100 milliós játékostáborára építkezett), egy éves lemaradással indította el az első Xboxot, ami ráadásul a legelső próbálkozása volt ezen a piacon. Az eredmény:

155 millió eladott PS2 25 millió Xboxszal szemben

A következő generációváltásra 2005-2006-ban a Microsoft nagyon összeszedte magát, az Xbox 360-nak sikerült árban is bőven a Playstation 3 alá menni, és megjelenésben is egy évvel megelőzni. Eladási adatokban így már a második menetet sikerült döntetlenre kihozni, ami ahhoz képest, mekkora előnyből indult a Sony, egészen elképesztő teljesítmény:

Kb 87 millió elkelt PS3 a 86 millió Xbox 360 ellenében

Ezek után nagyon izgalmas volt a következő generációváltás 2013-ban, amikor szinte egyszerre jelent meg az Xbox One és a Playstation 4, utóbbi jelentősen alacsonyabb áron. Hogy ez döntött, a játékfelhozatal, vagy az egyéb szolgáltatások, az jó kérdés (valószínűleg mind egyszerre), de a Sony magaboztosan nyerte ezt a csatát:

110 millió eladott Playstation 4 mellett csak 50 millió Xbox One

És ezek után kanyarodunk rá a következő felvonásra, az ár még sem a Playstation 5, sem az Xbox Series X esetében nem ismert.

Külön érdekesség, hogy ugyan a következő generációs konzolok iránt nagy az érdeklődés, maguk a játékok, amik ezeken a gépeken futnak majd, egyelőre nem őrjítik meg a gémerek tömegeit. A felmérés szerint a legjobban várt játékok listáját nagy fölénnyel vezeti a Cyberpunk 2077, ami nem is következő generációs játék - bár futni fog az új gépeken is, de alapvetően még az előző generációra tervezték. A listán csak az 5. helyre futott be a Halo Infinite, ami igazán következő generációsnak nevezhető (de még ennek is lesz Xbox One-verziója), megelőzte a Marvels Avengers, a Tony Hawk 1-2 remaster verziója, és a Dying Light 2 is.