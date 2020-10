Számológépen fut a Doom, krumpli adja az áramot!

Forrás: Youtube

A Doom 1993-as megjelenése óta megkerülhetetlen kulturális hatással bír, tömérdek folytatás, utánérzés, egy 2016-os reboot és tavaly annak folytatása is elkészült, de ennél is sokkal mulatságosabb az a sokféle egyéb eszköz, amelyen az eredeti játék különféle verzióit futtatják. Az id Software klasszikusát poénból futtatták már többek között Kodak fényképező kijelzőjén, oszcilloszkópon, ATM terminálon, terhességi tesztek végzésére tervezett eszközön (!), most pedig egy olyan Texas Instruments számológépen, amelyhez az áramot nem hagyományos ceruzaelemek, hanem egy zsák rothadó burgonya szolgáltatja.

A kísérletet és a játék futtatását végző srác a lent látható videóban részletesen elmagyarázza, hogy a krumpli hogyan vezeti az áramot - aki komolyabban járatos a kémiában, az bólogatni fog, hogy ez tényleg lehetséges.

Kalkulátor cerkaelem nélkül

Magát a játékot a TI-84 Plus számológépre installált Mirage OS szoftver futtatja, ami szintén kisebbfajta csodának számít, hiszen egy fekete-fehér kijelzőjű eszközről van szó, amely bár komplexebb számításokra is alkalmas, viszont a Doomhoz hasonló grafikai alkalmazásokra nyilván nem tervezték. A ‘93-as játékszoftverrel a számológép jobbra-balra és fel-le gombjaival irányította a srác a főhőst, míg az „ind” gomb segítségével lőtte le az alig látható szörnyeket. A ceruzaelemeket kiszedte és a krumpliból származó áramot a számológéphez kapcsolta.

A kísérlet egyedüli hátulütője, hogy a magára hagyott, rohadó krumpli kegyetlenül büdös, amely azért a játékélményt igencsak negatívan befolyásolja. Ahogy a videó végén Euqalo meg is jegyzi: ha jót akarunk magunknak, a saját közérzetünk és a családi béke érdekében sem javallott, hogy otthon kipróbáljuk az iszonyatosan büdös krumpli igénybevételével a videojátékos kísérletet.