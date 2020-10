A Star Wars Squadrons egy igazán nagyszerű játék, de az élmény hatványozottan jobb, ha virtuálisvalóság-sisakkal játszol. Igazi meglepetésjáték – és itt nem arra gondolok, hogy júniusban jelentették csak be egy Electronic Arts YouTube-bemutatón, de már októberben a virtuális pilótafülkébe pattanhattunk.

Nem, az az igazán meglepő, hogy bár egy egyszerű lövöldözős akciójátékra számítottam, mégis egy meglepően komplex szimulátort kaptam. Mivel a Battlefront játékokban is volt már akciószimulátorrész, ezért mi sem lett volna egyszerűbb, mint valami azokhoz hasonlót összedobni. Azonban

ez a játék minden, csak nem szimpla.

A Star Wars Squadrons teljes értékű űrhajós harci szimulátor, reális irányítással, amelyek sokkal inkább figyelembe veszik a fizikai tehetetlenségeket és/vagy a tömegeket, mint bármelyik játék vagy akár maguk a filmek. Az megvan, amikor legelső film végén Darth Vader egy találattól kipördült a Tie Fighterében? Nos, itt sok ehhez hasonló eseményt fogsz átélni akár te magad is egy Tie Fighter vagy az Új Köztársaság X-Wingjének pilótafülkéjében.

X-Wing vs. Tie Fighter

Bizony, a játék sok tekintetben emlékeztet az 1997-es, legendás X-Wing vs. Tie Fighterre, illetve természetesen ezek a járművek váltogatják majd egymást, ahogy vagy a lázadók X-Wingjén, vagy a birodalmiak Tie Fighterén repkedsz és lövöldözöl.

Talán ez így leírva egyszerűen hangzik, de fontos megjegyezni, hogy a Star Wars Squadrons nem az a játék, ami mellé leülsz fáradtan egy kicsit pufogtatni. Igencsak sokféle irányítógomb funkcióját kell memorizálni és a világűrben zajló harc közben nyomkodni, hogy hatékonyan tudjuk különféle ravasz manőverekkel kikerülni a ránk akaszkodó ellenséges vadászgépeket,vagy a rombolók tüzét.

A Jedi már visszatért

A játék eseményei a Jedi visszatér után játszódnak, amikor a jó öreg Darth Vader már por és hamu (kivéve a páncélját és a sisakját), és bár a Lázadók nyertek és az államforma az Új Köztársaság, azonban természetesen a régi Birodalom sem adta fel. A játékos egy köztársaságbeli és egy birodalmi pilótát alakít (egymás után), a történet pedig ide-oda ugrik a két oldal között, így bizonyos küldetéseket (vagy azok következményeit)

először az egyik, aztán a másik oldalról

ismerhetjük meg. A sztori meglepően színvonalas, egyedül a helyenként bugyuta párbeszédek,vagy bizonyos esetekben a kicsit amatőr szinkronszínészi munka ront az összhatáson.

A hadjáratban minden küldetés kb. 20 percig tart, de esélyes, hogy kicsit tovább, mert eleinte én is csak örültem, hogy egyáltalán tudtam egyenesen repülni, vagy hogy a PSVR-sisakkal a fejemen megtaláltam a PS4 kontrollerén például a támadó rakéták gombját.

Később már megtanultam az irányítás finomságait, és olyan Jedi-könnyedséggel állítgattam ide-oda például a pajzsra, a hajtóműre vagy a lézerágyúkra az energiát, hogy még maga Anakin Skywalker is elismerően csettintett volna.

Mintha tényleg bent ülnél a fülkében

Nem lehet kellőképpen hangsúlyozni, hogy Star Wars Squadronsban mekkora Erő van, amikor PSVR virtuális sisakkal a fejünkön játszunk. Hihetetlen élmény körbenézni, és a saját egyenruhás karunkra, csizmánkra vagy a pilótafülke különböző részeire bámulni. A VR-élmény 360 fokos, tehát a köztársaságiak vagy a birodalmiak bázisán például teljesen körbe tudunk nézni, tényleg olyan, mintha mi magunk is ott lennénk.

A grafika emellett kellően részletes, de, mondjuk, ez inkább csak a VR-verzióra jellemző, anélkül azért nem annyira ütős a játék megjelenítése.

Másokkal még szórakoztatóbb

A Star Wars: Squadronsnak mindössze két multiplayer módja van, ezek viszont rendkívül szórakoztatók. A Dogfight egy 5 vs 5 deathmatch ereszdelahajam, a Fleet Battle viszont egy sokkal komplexebb űrháborús szimuláció. Utóbbit nem érdemes lefekvés előtt elindítanunk, mert ott fogunk ragadni egy igazi űrcsatában.

Összességében senki sem fog csalódni, aki kicsit is Star Wars-rajongó és a Squadronsba belevág. Tényleg erősen ajánlott hozzá egy VR-sisak, mert úgy nagyságrendekkel jobban fogunk szórakozni, de anélkül sem okoz majd csalódást. Egy szó, mint száz: az Erő most (a Star Wars: Jedi Fallen Order után) ismét az Electronic Artsszal volt, szóval csak reménykedhetünk, hogy ez a tendencia a jövőben is folytatódik.