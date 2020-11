Piszokban és sárban száguldoztunk a ralisorozat legújabb részében

A 22 éves múltú Codemasters ralijátékok legújabb része: a Dirt 5 azoknak szól leginkább, akik nem a nyers realizmusra, hanem az intenzív autóversenyes élményekre, árkád vezetésre és könnyed szórakoztatásra vágynak.

Dirt 5 (Forrás: Codemasters)

Lenyűgöző helyszíneken autózhatunk a legváltozatosabb ralijárgányokban ülve a Dirt-sorozat legújabb részében. Többek között Arizona poros sivatagaiban, Norvégia havas útjain és Kína esőtől csúszós aszfaltján - több mint 70 pályán versenyezhetünk, többféle játékmódban is próbára téve képességeinket.

Mintha a játékteremben ülnél

A verdák irányítása sokkal könnyebb és megengedőbb, mint a „szigorúbb” nagy testvéreinél, nem kell ahhoz Colin McRae (akinek nevével a sorozatot fémjelezték anno) fantasztikus vezetési képességeivel felvértezve elindulni a versenyeken, hogy esélyesen a dobogón végezzük.

Cserében viszont a grafika már PS4 Pro konzolon és PC-n is pazar, nextgen konzolon pedig még inkább megmutatja, mire képes a játék motorja, különösen úgy, hogy a versenyek helyszínei kellően egzotikusak és változatosak. Egy-két effekt (például: a hóesés) tűnik csak olyannak, mintha a PS3-as érából hasznosították volna újra, a játék megjelenítése azért összességében igencsak meggyőző mindenféle platformon.

Buli van, nyomd csutkára a az autórádiót!

A látvány mellett jól ismert bandák is adják a talpalávalót: Pearl Jam, Stormzy, Prodigy, Chemical Brothers, Yungblud és még sokan mások. A Dirt 5-nek ehhez kötődően a sorozatra jellemző „fesztiválos” hangulat itt is átitatja a játékot, illetve aki például szereti Xboxon a Forza Horizon-, vagy PS3-on a Motorstorm-sorozatokat, az ebben a játékban is otthonosan érzi magát.

A hangzáshoz kapcsolódik, hogy PlayStation 5-nél a Codemasters címe kihasználja a konzol 3D-s hangzását, így versenyzéskor, előzés közben például hallhatjuk a mellettünk bőgő motorral lemaradó rivális autókat a hátunk mögött – vagy épp ellenkezőleg: a hátunkban hallhatjuk, ahogy felzárkóznak.

Dinamikus időjárás

A versenyek tehát könnyebbek, mint a profi autószimulációk esetében, viszont az egy kis extra kihívás, hogy a verseny közbeni dinamikus időjárásnak köszönhetően időnként változtatni kell a vezetési stílusunkon. Itt konkrétan olyasmire gondolok, hogy például Norvégiában egy verseny elején még a verseny kezdetén még alig volt hó a földön és ahogy később behavazódott a pálya, nehezebbé, csúszósabbá vált a vezetés is. Sőt, mire a harmadik kört futottam, már igazi hóviharban navigáltam, a sötétben, csak egy szánalmas fényszóró irányította az utamat. Ettől persze lassult a köridőm, és lehetővé tette az AI számára, hogy utolérjen, könyörtelenül a hátamban maradva, miközben a cél felé haladtam.

Persze, nem csak a hóval kell majd küzdeni: száraz környezetekben a homokviharokkal szállunk szembe, a trópusokon szakad az eső.

„Tessék mondani, hánnyal megy”?

Persze, egy autóversenyes játékban nem lehet nem beszélni az álomjárgányokról, a Dirt 5-ben pedig nem csalódtam ezen a téren. Indulásakor a játék több mint 60 járműből álló istállót tartalmaz, amelyek mindegyike egyedi jellemzőkkel büszkélkedik.

A Subaru Impreza például végre visszatért, és pontosan olyan, mint a valóságban. Gyors, a kanyarokat is villámgyorsan és pontosan veszi be, és még hangját is tökéletesen sikerült visszaadni a játékban. Aztán ott van a Mitsubishi Lancer, a Citroen C3, a Ford F-150, az Aston Martin DBX és még sok-sok más autólegenda, amellyel mind-mind hasíthatunk a pályán.

Mindannyiukban az a közös, hogy mindegyiket gyönyörűen renderelték. A verseny kezdetén a karosszéria megcsillan a világítás alatt (nextgenen, sugárkövetéssel még szebb), csodálatosan és érintetlenül néz ki. Aztán jön három-négy abszolút kegyetlen kör és a karosszériájuk rögtön úgy néz ki, mintha egy roncsderby-n vennénk részt: hiányoznak a jármű darabjai, az ablakok megrepednek és összetörtek, az oldaluk behorpadt. Egyszóval,

szívbemarkoló látvány!

Nextgenre ingyen gurul át

Manapság nem egyértelmű, hogy melyik jelenlegi generációs játék kerül át ingyen az új generációra és melyik csak jó pénzért – szerencsére a Dirt 5 esetében ezért nem kérnek pénzt. És ezt azért fontos megjegyezni, mert nem csak egy lusta portról van szó, mint például bizonyos tripla A PS4 exkluzív játékok esetében, hanem a feljavított grafika mellett a DualSense kontroller haptikus rezgésszimulációját és az említett 3D-s hanghatásokat is tökéletesen kihasználja a játék, továbbá

PS5-ön és Xbox Series X-en 120 fps-sel hasíthatunk majd az autópályákon.

Egyedüli idekapcsolódó rossz hír, hogy a karriermódot viszont nem lehet átvinni nextgenre.

Akit tehát nem zavar, hogy a Dirt 5 nem egy komplex, realisztikus szimuláció, hanem egy leegyszerűsített, ám remekül irányítható, árkád autóverseny, annak a zömében ütős grafika és a nextgen extrák miatt ajánlani tudjuk a Codemasters új címét.

Aki viszont szeret megküzdeni a járgányok valósághű irányításával és viselkedésével, illetve a hajtűkanyarok precíz bevételével, annak inkább azt javasoljuk, hogy várja be a realizmusra kihegyezett Dirt Rally-sorozat következő részét, vagy vegyen be egy hajtűkanyart és guruljon vissza a Dirt Rally 2-höz.