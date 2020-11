Vérgőz és pornográfia – Amerikai elnökök viszonya a videojátékokhoz

Mit gondol Joe Biden, az új elnök az Egyesült Államokban is nagyon népszerű, az országnak hatalmas bevételt hozó, interaktív médiumról? És mit gondoltak az elődjei: Donald Trump és Barack Obama, illetve más politikusok? Vajon kell-e félniük a játékkiadóknak, fejlesztőknek és a videójátékok rajongóinak?

A videójáték tipikusan olyan médium, amelyről mindenkinek valamilyen irányba tartó, határozott véleménye van. Az állandóan visszatérő téma a videójátékok és a valós életbeli erőszakos cselekedetek állítólagos kapcsolata, amely pszichológusok, politikusok, illetve a mainstream média kedvenc, visszatérő témája.

Ugyanakkor napjainkban akkora bevételeket hoz az országnak ez az iparág (a filmipart már rég lehagyták), hogy már ebből a szempontból sem elhanyagolható a politika számára. Tulajdonképpen ebből a szempontból meglepő, hogy a különféle politikusok – pártállástól függetlenül, viszont az éppen aktuális kampányukhoz igazodva - a legtöbbször meglehetősen ellenségesen viszonyulnak a videójátékokhoz.

Joe Biden nem válogatta meg a szavait

Haladjunk visszafelé az időben és kezdjük mindjárt az USA új elnökével, Joe Bidennel. Mivel a demokrata Biden a republikánus és erősen populista Trumppal szemben igen erős kampányt folytatott, így sokan úgy gondolhatják, hogy a videójátékok iparágához sokkal pozitívabban viszonyul. Azonban, akik követik a híreket, január óta tudhatják, hogy erről szó sincs. Joe Biden ugyanis még január 17-én adott interjút a New York Times-nak, ahol

„kis görénynek”

nevezte az egyik videójáték-fejlesztőt, amikor a szerzői jogi törvényalkotás kapcsán vele tárgyalt. Biden konkrétan ezt nyilatkozta a találkozásról:

- Egyszer csak ott ült az asztalnál az egyik kis görény, aki már közel volt ahhoz, hogy milliárdos legyen, és azt mondta nekem, hogy ő egy művész, mert képes volt olyan játékokat készíteni, amelyek embereket ölnek, tudja az... őőő... - Videojátékok. - Igen, a videójátékok.

Biden emellett igencsak éles hangnemben kérdőjelezte meg az is, hogy a videojátékipar annyira jelentős lenne az országban.

És akkor az az igazmondó emberük odajött hozzám ilyen szöveggel, hogy „Mi vagyunk az USA gazdasági mozgatórugója. Mi vagyunk azok.” És mivel utánanéztem, direkt kerestem másik hét iparágat, akik vezettek ezen a téren és mindenki ott volt, csak a Microsoft nem. És azt mondtam neki, hogy kevesebb embert foglalkoztattok, mint amennyit a General Motors csak tavaly elbocsátott. Szóval engem aztán ne oktass ki arról, hogy mennyi embert foglalkoztatsz a saját iparágadban.

Biden azonban ezen a ponton nem állt meg,

hihetetlenül arrogánsnak

nevezte az általa végül meg nem nevezett videójátékfejlesztőt.

Január óta azonban úgy tűnik, Biden belátta, hogy az általa mélységesen megvetett és lenézett játékipar hasznos is lehet a politikai karrierjéhez, különösen, ami az elnökválasztást illeti. A elnökválasztási hajrá során ugyanis már sokkal pozitívabb módon állt a játékiparhoz, sőt, a Nintendo által forgalmazott, rendkívül népszerű Animal Crossing fel is használta a kampányához Kamala Harris-szal együtt. (Lásd a lenti képen.)

Amikor Donald Trump elővette a jó öreg „videójáték=erőszak” kártyát

Az USA rövidesen leköszönő elnöke, Donald Trump éppolyan ellenséges módon kezelte a videójátékipart korábban, mint a mostani elnök. Többször is pedzegette Trump is azt a jó öreg, politikusok és hírnévre vágyó pszichológusok, vagy az egykori „sztárügyvéd”, Jack Thompson által állandóan szajkózott témát, hogy

az erőszakért a videójátékok felelősek.

Még a tavaly, augusztusban, az el pasoi és daytoni lövöldözésekkel kapcsolatban hibáztatta a játékokat.

Meg kell állítanunk a társadalmunkban dúló erőszakot. Ebbe beletartoznak a kegyetlen és véres videójátékok is, amelyek manapság megszokottá váltak. Túl könnyen jutnak a fiatalok egy olyan kultúrához, amely az erőszakot dicsőíti. Azonnal meg kell ezt állítani és ennek most kell elkezdődnie.

Talán nem túl meglepő, hogy a nagy szavak végül csak nagy szavak maradtak és Trump sem csinált semmit, semmilyen tiltó, vagy korlátozó törvény sem született, de erre sok szükség nincs is, hiszen az ESRB rendszere tökéletesen szabályozza ezt a kérdést már nagyon régóta.

Obama, a gamer

Ezen a véleményen volt Barack Obama is, aki állítólag igazi gamer: elnöklése alatt a Fehér Házban tartott magánál egy Nintendo Wii konzolt is, amellyel szabadidejében szívesen játszott. A lengyelek pedig ennek örömére a The Witcher 2 Xbox 360-as verziójával ajándékozták meg, amelyet meg is említett, amikor a lengyel elnökkel 2014-ben találkozott.

Hillary szerint olyan, mint a pornó

Hillary Clinton, 2016-os választás demokrata jelöltje viszont régebben igencsak ellenséges volt a számítógépes játékokkal kapcsolatban. Még 2005-ben fejtette ki egy törvényhozási kampányában, hogy

A videójátékokat úgy kell kezelni, mint a dohányt, az alkoholt, vagy a pornográfiát.

Ez nagyjából azt jelentette volna, hogy felnőtteknek szóló, „Mature” vagy „Adult Only” játékok árusítását kriminalizálta volna kiskorúaknak, továbbá vélhetően ugyanolyan szigorú reklámozási szabályok vonatkoztak volna ezekre a címekre, mint az említett termékekre. A törvényjavaslat végül is elhasalt a szenátusban, de Clinton azért saját kampányát ismét elég erőteljesen erre a témára építette, amikor 2008-ban indult az elnökválasztáson. (Melyet végül a játékpárti Obama nyert.)

Mióta divat a videójátékokat ekézni?

Bár 1970-ben még iszonyúan kezdetleges grafikája volt a videójátékoknak, mégis, már ekkortól kezdve is kapott kritikákat a médium a bennük dúló erőszak miatt. 1982-ben Charles Everett Kopp, az Egyesült Államok főorvosa azt állította, hogy

a videójátékok a fiatalok egészségét és „jólétét” is negatívan befolyásolták és potenciálisan addiktívak is.

1982 még igencsak a videójátékok korai időszakának számított, hiszen még csak ebben az évben jelent meg a legendás Commodore 64 játékgép. Túlzott jelentősége végül ennek a kijelentésnek sem volt, annál is inkább, mert 1983-ban hatalmas recesszió ütött be a játékiparban, amely 1985-ig tartott.

1993-ban, a híres verekedős játék, a Mortal Kombat megjelenésekor pattant azonban ki a botrány, amikor Joe Liebermann szenátor effektíve kijelentette, hogy

legszívesebben betiltaná az összes videójátékot úgy, ahogy van

csak tisztában van vele, hogy ez ellenkezik az amerikai alkotmány által garantált szólásszabadsággal, így inkább egy olyan „tartalmi szabályozás rendszert” akart kidolgozni, amely az igazi megoldást jelenthetné.

Végül sokféle törvényjavaslat és módosítás után, 1994-ben létrehozták az ESRB-t, a videójátékokra vonatkozó „életkori és tartalmi besorolást”, amely kisebb-nagyobb változtatásokkal mind a mai napig szabályozza az USA-ban a videójátékokat.

(Borítókép: Kombó kép Joe Bidenről és Super Mario figuráról. Fotó: Win McNamee / Matt Winkelmeyer / Getty Images Hungary)