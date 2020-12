Az idén háromszor halasztották el a megjelenést, már mémek is készültek belőle és a fejlesztőket életveszélyesen megfenyegették a legutóbbi halasztás miatt. Sőt, több mint fél évvel korábban készült el a játékhoz a speciális Xbox One X konzol, mint maga a játék - ez is meglehetősen „unortodox” játékipari megoldásnak számít.

Az új és előző generációs konzolokra (PS4, PS5, Xbox One, Xbox One S, Xbox One X, Xbox Series X, Xbox Series S) egyaránt kapható a mai naptól kapható világszerte a Cyberpunk 2077, az The Witcher sorozatról elhíresült lengyel CD Projekt fejlesztőcsapat új szerepjátéka, amely a William Gibson Neurománc című regénye nyomán, a nyolcvanas évektől rendkívül népszerűvé vált cyberpunk sci-fi univerzumot dolgozza fel.

A belső nézetes akciójátékos, RPG és Grand Theft Auto-elemeket egyaránt ötvöző nyílt világú játékban nem egy Ríviai Geralthoz hasonló fix karaktert irányíthatunk, hanem a klasszikus szerepjátékokhoz hasonlóan mi magunk alakíthatjuk ki a férfi, vagy nőnemű hősünket, akinek csupán a fedőneve azonos: V.

A játék megjelenése apropójából a szerkesztőségünkbe a magyar forgalmazó, a Cenega elküldte a Cyberpunk 2077 press kitjét is, amelyben egy kisméretű, színes, kemény fedelű képregény, egy speciális kulcstartó és nyakbavaló, egy Cyberpunk 2077 mintázatú melegítőfelső, egy, a játék világban lévő reklámposzter, és egy Blue-ray tok volt. A képeket megosztottuk a cikk alatti galériánkban.

No és természetesen megkaptuk a kódot a játékból is, amelybe azonnal belevetettük magunkat – az első benyomások rendkívül pozitívok. A tesztet PlayStation 4 Pro, Xbox One X, Xbox Series X és Google Stadia verzió alapján is megírom majd – amint fel tudtam végre állni az egyelőre rendkívül addiktív, magába szippantó játék mellől.

