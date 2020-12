Díjzáport kapott a Last of Us Part II az idei The Game Awardson

A PlayStation 4 exkluzív poszt-apokaliptikus akció-kalandjáték összesen hét kategóriában nyert a magyar idő szerint csütörtök hajnali kettőkor megrendezett amerikai videojátékos díjkiosztó rendezvényen. A tatárok ellen küzdő honvéd szamuráj története, a Ghost of Tsushima nyerte a közönségszavazást.

A rendkívül realisztikus és látványos The Last of Us Part II egyik motívuma valahol szomorúan „aktuális” is, hiszen az alaptörténet szerint egy vírus pusztítja végig az egész Földet, és a fertőzött élőhalott hordáival és egymással is különféle félkatonai szervezetek többé-kevésbé elvadult közösségekben élő bandák szállnak szembe. A most a The Game Awardson több díjat kapott második részben két külön, egymással szemben álló karaktert – két lányt – is irányíthatunk, akiket a kegyetlen bosszúvágy hajtja.

A posztapokaliptikus akció-kaland egyébként eléggé meg is osztotta a közönséget, a játék történetvezetése, az egyik karakter sorsa, illetve az egyik főszereplő, Ellie nemi identitása miatt (a lány ugyan leszbikus a történet szerint), és hasonlóan heves (pozitív, illetve negatív) reakciókat kapott a játék mostani hatalmas TGA-s díjesője is – hidegen nem hagyott senkit.

A Naughty Dog fejlesztőcsapat játéka a legfontosabb, az év játéka díjat is bezsákolta a The Game Awards 2020-on, továbbá Laura Bailey megkapta a legjobb színészi alakítást is Abby, a játék egyik főszereplőjeként. Emellett a The Last of Us Part II nyert még a legjobb akció-kaland játék, a legjobb játékrendezés, a legjobb történet, a legjobb hangdizájn és az innováció az akadálymentesítésben kategóriájában is.

Némi meglepetést (és a játék rajongói között visszatetszést) okozott az is, hogy a nagy közönségfavorit Ghost of Tsushima (a rendezvény előtti közönségszavazáson ez a játék vezetett messze a többi előtt) mindössze egyetlen elismerést – a Legjobb látványtervezés díját vihette haza.

Ez pedig a The Game Awards díjazottak teljes listája: