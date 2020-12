Aki csalódott, visszakapja a Cyberpunk 2077 árát

A Cyberpunk 2077: az idei év egyik legjobban várt videójátékának készítője felajánlotta a játékosoknak, hogy visszakérhetik a játék árát, ugyanis a boltokba került verzió elég komoly optimalizációs és szoftveres hibákat tartalmazott. A hírre 25 százalék-ot estek a CD Projekt Red részvényei.

A varsói székhelyű CD Projekt SA hétfőn egy tweetben elismerte, hogy a december 11-én megjelent 60 eurós játék (nálunk kb. 20 000 forint) nem működik megfelelően a PlayStation 4 és a Xbox One konzolokon. A cég vezetősége elnézést kért és hozzátette, hogy a legújabb frissítésekkel megoldott néhány szoftveres bugot, és a következő hetekben tovább javítanak a játékon.

Nagyra értékelnénk, ha adna nekünk egy esélyt, de ha nem elégedett a játékkal a konzolján, és nem akar várni a frissítésekre, akkor azt is választhatja, hogy visszatérítjük a játék árát

– közölte a cég vezetősége.

Elemzők előrejelzése szerint a Cyberpunk 2077-ből az első hónapban 18–25 millió példányt fognak értékesíteni. A megjelenés napján a CD Projekt azt mondta, hogy a játéknak nyolcmillió előrendelése volt, amelynek mintegy 59 százaléka, vagyis 4,7 millió példány PC-re jelent meg.

A CD Projekt szóvivője nem volt hajlandó több kommentárt kiadni.

A CD Projekt papírjai a hír hallatára 25 százalékot estek,

ami több mint 2 milliárd dolláros piaci értékveszteséget jelent.

A Cyberpunk 2077 a több mint két évtizede működő CD Projekt eddigi legnagyobb projektje és legdrágább üzleti befektetése. A CD Projekt vezetői a Wall Street Journalnak még december elején azt nyilatkozták, tévesen kalkulálták, hogy mennyi időbe telik majd a Cyberpunk 2077 elkészítése, és hogy a koronavírus-járvány is akadályozta a fejlesztés utolsó évét. A játék konkrét fejlesztési ideje egyébként négy év volt, nagyjából a The Witcher 3 DLC-i után kezdtek el rajta ténylegesen dolgozni, bár már 2012-ben elkezdődtek az előkészítési munkálatok.

A vezetők azt is elmondták, hogy a fejlesztőket teljesen kimerítette az is, hogy az indításkor összesen kilenc platformon kellett tökéletesen játszhatóvá tenni a játékot. A 2015-ös The Witcher 3-at először csak három platformra fejlesztették egyszerre, a 2011-es The Witcher 2 és a 2007-es The Witcher csak PC-re jelent meg. (A The Witcher 2-ből egy évvel később jelent meg csak az Xbox 360-as verzió.)

Ilyen nagy költségvetésű játékok esetében szokatlan, hogy a játékkiadók visszatérítést ajánlanak. A cégek általában vagy elhalasztják a játékok megjelenését, vagy utólag, szoftveres javításokkal próbálják helyrehozni a problémákat.

Ez így nagyon rosszul sült el

– állítja Ken Rumph, a Jefferies elemzője a CD Projekt cím megjelenéséről.

A játék, amelyben a népszerű hollywoodi és Keanu Reeves is szerepel, egyébként hatalmas kritikai sikert aratott még úgy is, hogy a szakújságírók sokszor elismerték a hibákat. Metacriticen 89-es az átlag, ami rendkívül jó eredménynek számít. A közönséget (főleg a konzolosokat) viszont már sokkal inkább megosztja a CD Projekt játéka, és nagyon sok dühös játékos hangot is adott a véleményének.

A Tesla vezérigazgatója, Elon Musk a CD Projekt tweetjére adott válaszában egy képernyőképet osztott meg egy olyan üzenetről, amelyben mély csalódását fejezi ki egy ismeretlen gamer a PlayStation 4 verziójának hibái miatt.