Cyberpunk 2077: levették a játékot a PlayStation áruházból

Rengeteg panasz érte a PlayStation platformokra (PS4, PS4 Pro, PS5) is megjelent játékot, így a Sony besokallt és nemes egyszerűséggel levette a kínálatból a lengyel RPG-t.

Hiába adott egészségügyi figyelmeztetést utólag a CD Projekt és kért elnézést a játék rendkívül gyenge PS4-es teljesítménye miatt, illetve ígért visszatérítést is, a Sony végül megelégelte a problémákat, így egy ideig biztosan nem lehet megvásárolni az idén várt legjobban videojátékot, a Cyberpunk 2077-et az online PlayStation áruházakban, továbbá visszatérítést is ajánlanak a vásárlóknak.

A SIE (Sony Interactive Entertainment) a vásárlók magas szintű elégedettségének biztosítására törekszik, ezért elkezdjük a teljes visszatérítést felajánlani minden olyan játékos számára, aki a Cyberpunk 2077-et vásárolta a PlayStation Store-on keresztül.

- nyilatkozta a cég a PlayStation nemzetközi oldalain közzétett nyilatkozatában. az Egyesült Államokban, Ausztráliában és másutt.

A Sony ezért további értesítésig eltávolította a Cyberpunk 2077-et a PlayStation Store-ból.

Kivételesen ritkán fordul elő, hogy egy játékot a PlayStation-en eladás után eltávolítanak, miután kiadásra jóváhagyták, és ilyen magas színvonalú játékot még soha nem vontak vissza a Sony áruházában.

A William Gibson regényeit és a Blade Runnert is idéző játéknak a múlt heti megjelenése előtt több mint 8 millió előrendelője volt PC-n és konzolokon. A sikert azonban nagy mértékben beárnyékolta, hogy a PlayStation 4 és az Xbox One játékosai messze alsóbbrendű verziót vásároltak, amelyet technikai hibák és teljesítményproblémák sújtanak, fagyásokkal, és helyenként nevetséges, vagy elképesztő bugokkal.

Szájber gyerek kérjél bocsánatot

A Cyberpunk varsói székhelyű alkotógárdája, a CD Projekt RED hétfőn bocsánatkérést adott ki, megígérve, hogy januárban és februárban szoftveres javításokat adnak ki, így a bugok és fagyások megszűnnek majd, illetve visszatérítést kínálnak a „türelmüket veszített” játékosoknak is.

A cég emellett egészségügyi figyelmeztetést is kénytelen volt kiadni, miután az egyik gamer rámutatott, hogy a játék egyik része epilepsziás rohamot okozott nála. A múlt héten a fejlesztők közölték, hogy „fix megoldást” keresnek az egészségügyi kockázat „mielőbbi” kezelése érdekében.

A játék megjelenése az idén háromszor is késett, hiába túlóráztak szinte egész évben, hogy időben elkészüljenek. (Ez a gyakorlat a játékiparban általában „crunch” néven ismert, és ez is rengeteg kritikát váltott ki a munkavállalók állapotára gyakorolt hatása miatt.)

Pedig nem lenne rossz

A Cyberpunk 2077 egyébként tömérdek, rendkívül pozitív kritikát kapott - a PC-n a Metacritic összesített pontszáma jelenleg is 87/100. Ehhez viszont hozzá kell tenni, hogy a megjelenés előtt a kritikusok csak a játék stabilabb PC-s verzióját kapták meg, de még így is hamar kiderült, hogy a játék PlayStation és Xbox verzióinak sokkal jelentősebb problémái vannak. A Metacritic-en a konzolverziók összesített pontszáma egyébként jóval alacsonyabb: 55/100.

A CD Projekt RED becslések szerint 1,2 milliárd zloty-t (330 millió dollárt) költött a Cyberpunk 2077 gyártására a lengyel BOS elemzői szerint, ezáltal minden idők egyik legdrágább játéka.

Öt évvel ezelőtt a vállalat nemzetközi hírnévre tett szert a nagy sikerű The Witcher 3: Wild Huntnak köszönhetően, amely e sorok írójának véleményé szerint minden idők legjobb számítógépes fantasy szerepjátéka.

Volt már ilyen, csak PC-n, Batmannél

Hasonló eset még 2015-ben fordult elő, a PC-s Steam áruházon, amikor a Batman Arkham Knight című játékok leszedték az online áruház kínálatából, mert ott pont a Warner Games játékának PC-s verziója volt ugyanennyire botrányos rossz, tele bugokkal, grafikus hibákkal, fagyásokkal, hiányzó effektekkel és ugyanilyen gyenge teljesítménnyel (még a legerősebb gépeken is), mint most a Cyberpunk 2077 most PS4-en.

A Batman-játék végül nagyjából fél évvel később, egy alapos patch után került csak vissza a Steamre. Elképzelhető tehát, hogy most is hasonló dolog történik majd a PlayStation Store és a Cyberpunk 2077 esetében.