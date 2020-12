Zsákos, kicsi és nem Frodó? Hát persze, hogy Sackboy!

A fiatalabb és az örökké fiatal korosztály számára készült PS5-re és PS4-re egyaránt a Sackboy: A Big Adventure, a LittleBigPlanet játékok legújabb része. A Media Molecule új játékában ismét egyre nehezedő logikai és ügyességi kihívásoknak kell megfelelnünk, miközben a PS5 nextgen kontrollerét maximálisan kihasználja a játék.

Még PlayStation 3-on 2008-ban indult Sackboy, a „Zsáksrác” első kis-nagy kalandja – leginkább a fiatalabb korosztályt becélozva. A színes, vidám grafika és mókás megvalósítás, illetve maga a rongybaba főszereplő igencsak belopta magát a Sony PlayStation rajongóinak szívébe. Mivel gyerekkoromban kaptam utoljára hasonló rongybábút anyám szobrászművész barátnőjétől, nálam is kellemes emlékeket idézett a „KisNagyBolygó”, igaz, leginkább a PlayStation Vita verzióba merültem bele először, és a PS4-en nem túl ütős harmadik részt is hanyagoltam, most viszont a Sackboy: The Big Adventure hangulata nagyon megfogott.

„Tudják, srácoknak”

A már veteránnak számító Media Molecule fejlesztőcsapat legnagyobb kihívása egyértelműen az volt, hogy PlayStation 5-ön és PlayStation 4-en is élvezhető, szórakoztató és innovatív játékot hozzanak össze, elvégre a fiatalabbaknak az előző és az új generációra sem nagyon készül túl sok hasonló cím. A Sackboy: A Big Adventure játékmenetében ugyan nem forradalmasítja a régi receptet, viszont sokkal jobban kidolgozott története, a viccesebb mellékkarakterek és a szintén mulatságosabb főgonosz a legfőbb jellemzői az új résznek – amellyel akár másokkal együtt is szórakozhatunk.

Vex nem vixszel

Sackboy: A Big Adventure története szerint a zsákfigurák békésen éldegélnek, amíg meg nem jelenik a rossz életű Vex, aki a kreativitással, viccekkel és álmokkal teli vidéket a rémálmok földjévé akarja változtatni. Persze, Sackboynak kell megállítania a nagyszerű angol szinkront kapott főgonoszt (aki a tavaly Oscar-díjra jelölt Richard E. Grant hangján szólal meg), ehhez pedig különböző világokat kell végigjárnunk, hogy az ott található gömböket összegyűjtve véget vessünk Vex gonosz terveinek.

Ez, ugye, nem hangzik sem Grimm-meséknek, sem Tolkiennek, és pár rövid átvezetőt leszámítva a történet nem is túl ütős. Persze, nem is ez a játék legfontosabb része, de szerencsére a sorozatra jellemző bájos humor most is visz mindent. Ráadásul a Sackboy magyar feliratot kapott, így most a fiatalabbaknak sem kell az angol nyelvvel megbirkózniuk.

Csiribiri, csiribiri, ruhacsengő

A játékban összesen öt világ helyszíneit járhatjuk be keresztül-kasul, és az azokon található pályákon túl opcionális kihívásokat is teljesítünk. Ezekből egyébként akad bőven. Amíg a a Vex legyőzéséhez szükséges gömböket szedjük össze, a pályákon pontokat is gyűjthetünk, amelyekért aztán a végelszámolásnál különböző jutalmakat kapunk. Hogy ezek mik? Például csengettyűk ütik a markunkat, amelyekből új kosztümöket vehetünk, melyeket szintén a pályákon találunk. Új rucik a boltokban is találhatók – ha van elég csengőnk, akkor onnan is vásárolhatunk –, mintha csak a plázában járnánk. Ezek egyike sem ad semmilyen játékbeli bónuszt, mindössze lehetőséget kapunk arra, hogy teljesen a kedvünkre szabhassuk Sackboy külsejét.

Kicsit túl könnyű az elején

A játék kicsit talán nehezen indul el, eleinte könnyűek az első szintek, de aztán, ahogy az újabb és újabb pályákra kerülünk, úgy lesznek egyre kreatívabbak és erősebbek a kihívások. Az irányítás fiatalabbaknak is jól tanulható és igazán precíz, pusztán a dupla ugrás nem az igazi – egy Super Mariót nehéz ezen a téren legyőzni. A Sackboy egyébként rendkívül kreatív, de azért nem briliánsan, nintendós szinten az, mindössze nagyon ügyesen épít a műfaj már jól bejáratott betonbiztos alapjaira, továbbá nagyszerűen variálja a különféle pályaelemeket a pályatervezés és a vizuális sokrétűség terén.

Mindössze a legutolsó világban találkozunk sajnos néhány bosszantóbb, fárasztóbb húzással (legyen szó akár az akadályokról, akár az ellenfelekről), de azért ezt leszámítva szinte végig nagyon szórakoztató a játék.

A Sackboy: A Big Adventure remek ajándék karácsonyra, pont olyan játék, amelyet a szülők a gyermekeikkel tudnak játszani, és szerencsére PlayStation 4-re is megjelent, így nem csak a „kiváltságos” PS5-tulajdonosok kaphatják meg.