Veszélyben a következő Witcher játék?

Csoportos kereset fenyegetheti a PC Gamer és a New York Times szerint a Cyberpunk 2077 botrányok miatt a CD Projekt céget, így sokakban felmerült, hogy akár a legendás Witcher sorozat következő része is veszélybe kerülhet.

Akkora botránnyá fajult Cyberpunk 2077 a több mint egy hete történt pocsék megjelenése – tömérdek buggal, rossz AI-val minden platformon és régi generációs PS4-en és Xbox One-on kriminális grafikával és képfrissítéssel - hogy még olyan lapok is foglalkoztak vele, mint a New York Times, amely részletesen elmagyarázta, hogy mi volt a probléma az év legnagyobb videojátékának boltokba kerülése körül.

A New York Times megemlítette, hogy a Cyberpunk 2077 „tele van hibákkal, a játék univerzumát alig funkcionális mesterséges intelligenciájú karakterek népesítik be, és nagyrészt nem kompatibilis a régebbi játékkonzolokkal”.

Az amerikai újság (mely egyben összefoglalta a CD Projekt történetét, a nyolc évvel ezelőtti hype-ot, a legújabb játékának indulása és az azt követő durva hetet is) sajnos nem túlzott: mi is tapasztaltuk, hogy bár a Cyberpunk 2077 egy nagyszerű történetű, rendkívül addiktív és a megfelelő platformon rendkívül látványos szerepjáték, mégis az elsietett megjelenés miatt összecsapott, szoftveres hibáktól hemzsegő termék látott napvilágot – főleg PS4-en és Xbox One-on.

A jövőbe tekintve a New York Times megemlíti azt is, hogy „varsói ügyvédek és befektetők körbejárják a helyzetet, és csoportos keresetet terveznek a társaság ellen”. Erről egyébként egy ismertebb lengyel CDPR befektető, Mikołaj Orzechowski is írt egy lengyel üzleti fórumon:

Jelenleg az ügyvédi iroda csapatával együtt elemezzük, hogy a lengyel büntető törvénykönyv 286. cikkelye szerinti bűncselekmény: „hamis adatszolgáltatás pénzügyi előnyök megszerzése érdekében” elkövetésének lehetősége fent áll-e, illetve indokolt lehet-e csoportos kereset benyújtása.

Eközben a new yorki Wolf Haldenstein Adler Freeman & Herz LLP ügyvédi iroda sajtóközleménye bejelentette, hogy ő cégük is

„a CD Projekt SA ellen indított esetleges értékpapírokkal kapcsolatos csoportos kereset perét vizsgálja”

és felveszi a kapcsolatot a veszteséget szenvedett befektetőkkel.

Hogy jön ide a Witcher?

Mindez a CD Projekt számára nagyon rossz hét utolsó záróakkordja lehet, de miért forogna ettől veszélyben a következő Witcher játék? Hiszen nem az első eset, hogy egy nagyobb céget hasonló módon beperelnek: a nagyobb játékkiadókat rendszeresen perlik különféle ügyekben, jó párat el is veszítettek és attól még talpon maradnak, miért lenne egy ilyen per tragikusabb a CD Projektnek?

A lengyel cég egyrészről még akkor sem mérhető egy akkora kiadóhoz, mint a Sony, az Activision vagy az Electronic Arts, ha egyébként a Witcher 3 hatalmas siker volt és 2015 óta óriási profitot termelt (amelyet a Netflix csak még jobban felturbózott.) Másrészről a CD Projekt mindig csak egy játékon dolgozik, abba viszont iszonyatos kreatív energiákat, időt és pénzeket fektet.

Minden idők legdrágább videójátéka

Ha már itt tartunk, akkor érdemes megjegyezni, hogy a Cyberpunk 2077 jelenleg minden idők legdrágább videójátéka: 330 millió dollárt költöttek a fejlesztésére, amellyel messze lehagyta az eddig listavezetőt: a Star Citizent a maga 250 millió dolláros büdzséjével. (Igaz, ez a játék még mindig nem készült el, tehát benne van a pakliban, hogy „beérik” a Cyberpunk 2077-et.) Bár ez a befektetés a legelső napon megtérült, hiszen durván

8 milliót adtak el a játékból

(ami, ha csak az alapverzió költségével számolunk, ami 60 dollár, akkor is 480 millióról beszélünk), viszont a tömeges visszatérítések révén ez a bevétel azért megcsappanhatott, továbbá az a tény, hogy leszedték a Sony webáruházából a játékot és most már a fizikai lemezeket is vissza lehet vinni (utóbbira a Microsoft is hajlandó, bár a redmondi cég - még - nem szedte le a saját webáruházából a lengyel RPG-t) megnehezíti a további értékesítéseket is.

Emellett a tőzsdén történt kb. 25%-os esést is megérezhette a CD Projekt és egy ilyen zakóból azért nem egyszerű a Wall Streeten sem visszakapaszkodni. A GameRant nevű oldal pár napja írt arról, hogy összesen

1 milliárd dollárt veszített a cég

a Cyberpunk 2077 megjelenése kapcsán. Más cégeknél egy ilyen esés azért nem annyira veszélyes, mert ha például az Electronic Arts papírok esnek egy adott gyengébben sikerült, nagy költségvetésű és feltűnően rossz játéknál, akkor, amikor a következő FIFA, Need for Speed, vagy Star Wars cím megérkezik, már vissza is nyerik az elveszített értéküket. Mivel a CD Projekt csak egy nagy költségvetésű tripla A játékot fejleszt, így a következő címűket (ami eddigi információk és nyilatkozatok alapján a következő Witcher lehet) még csak most kezdenék el, tehát évek múlva érkezik csak a tőzsde számára "jó hír", hogy újabb játékon dolgoznak.

Presztízsvesztés

A CD Projekt egyébként talán azért is tehette meg, hogy egyetlen lapra tett fel mindent (ráadásul úgy, hogy a játékaikat iszonyú sokáig fejlesztik) mert a Witcher 3-nak köszönhetően óriási presztizst nyertek: a játékosok szemében

a CD Projekt talán az utolsó olyan nagy cég volt, amelyik „mindent a játékosokért” tesz.

A Witcher 3 ugyanis nemcsak iszonyúan tartalmas, elsőrangú szerepjáték, de az évek során tömérdek szoftveres javítással és elsőrangú DLC-inek, illetve az előző generációs konzolokra ingyenes grafikai javításnak köszönhetően hatalmas megbecsülést szerzett a gamerek körében, az i-re pedig a pontot a Netflix-sorozat tette fel.

Ezzel az objektívan nézve is gyalázatos Cyberpunk 2077 PS4/Xbox One starttal viszont sikerült a cégnek ezt a nimbuszt nagy részben lerombolniuk, amely ennél a cégnél konkrét dollármilliókban mérhető.

Itt bármi lehet

Hogy mit hoz a jövő, azt persze még nem tudni. Az ilyen perek akár évekig elhúzódhatnak és még ha meg is születik a CD Projekt számára elmarasztaló ítélet, addigra már lehet, hogy a következő Witcher fejlesztése szakaszba ér, hogy egy E3-as bemutatóval ismét megugrasztják a részvények értékét, sőt, ha extrém sokáig tart a pereskedés, akkor még az új játék is megjelenik, annak bevételei pedig bőven ellensúlyozzák azt esetleges perveszteséget.

Másrészről azt sem tudni még, hogy hányan éltek és élnek a jövőben azzal a lehetőséggel, hogy visszakérjék a játék árát. Ha ez a szám nem túl magas, akkor még mindig ott tart a CD Projekt, hogy – presztízsveszteség ide, vagy oda – hatalmas pénzt kaszáltak, csak az első napi bevételekkel. Ha kihozzák a szoftveres javításokat, amely helyrehozza a hibákat, talán a részvények is valamennyire visszakapaszkodnak, illetve fokozatosan visszanyerheti valamennyire a cég elveszített nimbuszát – még akkor is, ha a CD Projekt és a közönség, a rajongóinak "meghitt" viszonya már talán sosem lesz ugyanolyan, mint régen.