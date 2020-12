Cyberpunk 2077: már két csoportos per is indult az USA-ban a fejlesztők ellen

A lengyel szerepjátékot fejlesztő és kiadó céget fenyegető eljárások közül kettő most el is indul, egy New York-i és egy Los Angeles-i ügyvédi iroda perelte be a CD Projektet.

Bár most már be is perelték a CD Projektet, a játék iránt rajongók továbbra is teljes mellszélességgel állnak ki a Cyberpunk 2077 mellett. (Forrás: CD Projekt Red)

Az év legjobban várt és egyben egyik legjobb)videójátékának megjelenése óriási botrányt kavart, miután a régebbi, 140 milliós játékosbázissal rendelkező PlayStation 4 és Xbox One konzolon korántsem nyújtotta azt a teljesítményt, amelyet PC-n és az új generációs gépeken tapasztalhattunk. Sőt, még PlayStation 5-ön is botrányos fagyásokba futottak bée a gamerek, ráadásul mindegyik verzióra jellemző volt az irgalmatlan mennyiségű bug és az ősrégi konzolokat idéző mesterséges intelligencia.

Ennek eredménye pedig nem meglepő módon az volt, hogy először hatalmas felzúdulás követte a megjelenést, majd a tőzsdén zuhantak hatalmasat a cég részvényei. Gyorsan le is szedték a játékot a PlayStation webáruházából, a tulajdonosok pedig tömegesen kérték vissza a pénzüket (igaz, a játékból még így is 13 milliót adtak el), minderre reagálva pedig több befektető is hangot adott nemtetszésének, különféle ügyvédi irodák meg perekkel is fenyegetőzni kezdtek. A játék egyébként jelenleg 1.06-os verziónál tart, de még most is olyan hajmeresztő bugok vannak benne, mint például a holtan és állva maradó ellenségek esete, amelyet a saját szememmel láttam egy mellékküldetésnél. Ez a lenti képen megcsodálható.

Most pedig már olyan fázisba került az ügy, hogy a fenyegetés valósággá vált: a befektetőket képviselő New York-i Rosen Law Firm és a Los Angeles-i The Schall Law Firm ügyvédi iroda nyújtott be csoportos keresetet a CD Projekt ellen. Mindkét cég befektetőket és részvényeseket képvisel, tehát a gamerek részéről, illetve Lengyelországban még nem is indult csoportos per a lengyel cég ellen, de egy lengyel CDPR-befektető, Mikołaj Orzechowski már szintén úgy „elemzi a helyzetet”, hogy a lengyel büntető törvénykönyv 286. cikkelye szerinti bűncselekmény: „hamis adatszolgáltatás pénzügyi előnyök megszerzése érdekében” elkövetésének lehetősége fennáll-e, és a CD Projekt saját országában is perelhetik-e a céget.

Hogy tényleg veszélyben van-e a CD Projekt fejlesztő részlege, a CD Projekt Red, illetve a vélhetően (legalábbis a cégvezetők eddigi nyilatkozata alapján) következő Witcher-játék, azt persze még nem tudni. Azért az nyilvánvaló, hogy – 13 milliós eladás ide vagy oda – itt még bármi benne van a pakliban a lengyel cég számára, hiszen további csoportos pereket is indíthatnak akár további befektetők, akár magánszemélyek, vagyis maguk a játékosok.

A Cyberpunk 2077. december 10-én látott napvilágot sokféle platformon: PS4 (Pro), PS5, Xbox One (X, S), Xbox Series (X, S) konzolokon, PC-n és Google Stadián. Konzolon egyelőre csak egyetlen verzió létezik (bár az sokkal jobban, élvezhetőbben fut az újabb generáción), de jövőre várható egy ingyenes frissítés, amelynek köszönhetően a külön PlayStation 5 és Series X / S változatot is megkapjuk – várhatóan az ígért sugárkövetéssel együtt.