Ezek voltak 2020 legjobb videójátékai

2020-ban, a Covid–19-járvány kitörése ellenére sem állt le a játékipar – sőt, annál is inkább pörgött, mert a home office-ban, karanténban, kijárási tilalom idején otthon maradottak számára szórakozásként a legnagyobb slágernek számított a videójáték. Éppen ezért most sem volt könnyű összeszedni, melyek voltak a legnépszerűbb játékok az idei választékból.

10. Call of Duty Black Ops Cold War (Activision)

A legújabb Call of Duty Black Ops rész ismét a hidegháborúba röpít minket vissza a legelső részből is ismerős csapattal, illetve Alex Masonnal is irányítható karakterként. A kampány élvezetes volt, fordulatos, izgalmas, csak nagyon rövid, illetve PS4-en és PS4 Prón technikailag elmaradottabb a tavalyi Call of Dutyhoz képest.

09. Star Wars Squadrons (Electronic Arts)

A Star Wars-univerzum vadászgépes, lövöldözős játékának hadjáratában két oldalon harcolhattunk: egy lázadó és egy birodalmi pilóta bőrébe bújva. Az október elsején megjelent Star Wars Squadrons igazi ütőkártyája mégis az volt, hogy PS4-en támogatta a PSVR-t, méghozzá nem is akárhogyan: nemcsak a világűrben, hanem a pilótafülkében is körülnézhettünk magunk körül. A játék meglepően komplex szimuláció, az igencsak kemény összecsapások közepette is sokféle gombot és manővert meg kellett jegyezni a túléléshez.

Spider-Man Miles Morales (Forrás: Sony)

08. Spider-Man Miles Morales (Sony Interactive Entertainment)

A 2018-as, PS4-es Spider-Man hatalmas sikere után várható volt, hogy a játék második feléből, a képregényvilágból és az Irány a Pókverzum! animációs filmből is ismert Miles Morales főszerepet kap majd a Spider-Manben, csak az nem volt világos, hogy milyen formában: DLC-ként vagy teljes értékű játékként? Végül kiderült, hogy az utóbbit választotta a Sony, és ennek csak örülhettünk, lévén Miles kalandja éppolyan élvezetes és izgalmas volt, mint Peter Parkeré – csak egy kicsit rövid. (Nagyjából 10 óra alatt le lehetett nyomni az új Pókember-kalandot.)

07. Watch Dogs Legion (Ubisoft)

A Ubisoft hackeres játéksorozatának legújabb része ezúttal Londonban, a közeli jövőben játszódik, és az igazi újdonsága az volt, hogy nem egyetlen hackert irányíthattunk, hanem bárkit, akit felvettünk a csapatunkba. Bár emiatt a történet időként kissé leült, illetve a dialógusok elég bénák voltak, de összességében azért a Watch Dogs Legion igen szórakoztató és tartalmas akció-kaland thriller, sok fordulattal, árulásokkal, meglepetésekkel. A játék az új platformokon (PS5, Xbox Series X, Nvidia 3000-es videókártyák) sugárkövetést használt, ennek köszönhetően is ott van a topona jövőbeli London és járműveinek ábrázolása.

06. Doom Eternal (Bethesda)

A DOOM Eternal a 2016-os DOOM közvetlen folytatása, de ahogy eddig sem a sztori, hanem a belső nézetes, brutális akció és démonölés miatt szerettük a Doomokat, ez persze most sem változott. A DOOM Eternal több platformra (nemrég Nintendo Switchre is) megjelent, és a műfaj rajongóinak általában véve nem okozott csalódást. Egyedül az zavaró néha a játékban, hogy a megszokottnál többet kell ugrálni, de ezért a szokásos id minőségű hentelés bőven kárpótol.

05. Assassin’s Creed Valhalla (Ubisoft)

A Ubisoft legújabb asszaszinos játékában egy viking harcos bőrébe bújva kell a középkori Angliában kavarni, falvakat, templomokat fosztogatni, szövetségeseket a trónra segíteni. A pazar grafika és színvonalas történet mellett újdonságnak számít még az angol falvak hajókról partra szállós lerohanása és kis településünk menedzselése. Mindezt női vagy férfi karakterként.

04. Final Fantasy VII Remake (Square Enix)

Az idei év legjobban várt JRPG-je (japán szerepjátéka) kétségkívül az 1997-es Final Fantasy VII Remake-je volt, amelynél a nulláról írták újra a játék grafikus motorját, hogy teljesen megfeleljen a modern igényeknek. A két Blu-ray lemezen elterpeszkedő végeredmény egész egyszerűen pazar, még úgy is, hogy bizonyos helyszíneket kicsit azért összecsaptak a fejlesztők grafikai téren. A játék sztorija és a szerepjátékos rész viszont hibátlan – csak ne kelljen ismét öt évet várni a folytatás megjelenésére, ez a rész ugyanis csupán egy trilógia első része.

03. Cyberpunk 2077 (CD Projekt Red)

A Witcher 3-mal elhíresült lengyel csapat, a CD Projekt Red legújabb, nemrég megjelent szerepjátékát, a Cyberpunk 2077-et felfokozott várakozás előzte meg – különösen, hogy már 2012-től lehetett tudni a játék fejlesztéséről, illetve amiatt is, mert idén háromszor is elhalasztották a megjelenési dátumot. Bár a játék PlayStation 4 és Xbox One konzolokon iszonyatos grafikus és szoftveres hibákkal, illetve képfrissítéssel jelent meg (akinek ilyen konzolja van, felejtse el, hogy egyáltalán ezen a listán látta), viszont az új generációs konzolokon (főleg Xbox Series X-en), Google Stadián, Geforce Now-n és Nvidia 3000-es kártyákon igazán pazar a látvány. Ami pedig mindent visz, az a Keanu Reevest is szerepeltető, elsőrangú történet, amely William Gibson sci-fi-író regényeit idézi.

02. The Last of Us Part II (Sony Interactive Entertainment)

A Naughty Dog posztapokaliptikus akció-kalandjátéka nem véletlenül nyerte meg idén a The Game Awards Év játéka díját és hét másikat is: a túlélésről, bosszúról és megbánásról szóló kegyetlen történet két, egymás ellen is harcoló női főszereplővel a romos Washingtonban játszódik, ahol hőseinkre gombától fertőzött élőhalottak, elvadult bandák, fanatikus szekták és egy milicista szervezet vadászik. A grafika PS4-en, PS4 Prón is már-már fotorealisztikus és rendkívül látványos (PlayStation 5-ön még nem javították fel), a lopakodós és igencsak véres részeket tartalmazó, akciódús játékélmény és kiváló pályaszerkezet miatt is szerepel nálunk ilyen kiemelt helyen ez a nagyszerű játék.

01. Ghost of Tsushima (Sony Interactive Entertainment)

A japán középkorban játszódó, szerepjátékos elemeket is tartalmazó akció-kalandjátékban egy igazi hazafi szamurájt alakítunk, aki szinte egy személyben (illetve pár segítővel) száll szembe a Cusima szigetét meghódító mongol hódítókkal. Bár a játék igen erősen az Assassin’s Creedekre hajaz, viszont a Ubisoft sorozatát szinte mindenben felülmúlja. A most már előző generációnak számító PlayStation 4-en is elképesztő a grafika (PS5-ön 60 fps-sel), a japán középkori fegyverekkel való harc pedig egyszerre izgalmas, élvezetes, és úgy jelent igazi kihívást, hogy azért emellett nem frusztráló. A hatalmas nyílt világ, a fordulatos sztori és az emlékezetes karakterek pedig felteszik az i-re a pontot – nálunk idén ez a játék a favorit.