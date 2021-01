Majdnem akciójáték Kim Dzsongunról

"Glorious Leader!" volt annak a játékprojektnek a címe, amelyben Kim Dzsongunt, a Koreai Népi Demokratikus Köztársaság vezetőjét irányíthattuk egy 8 bites platformjátékban.

PC-re és iPhone-ra is tervezték a Glorious Leader! játékot, melyet egy Kickstarter-program keretében fejlesztett a Moneyhorse nevű cég. A 2014-es Glorious Leader!-ben az volt az egyedüli célunk, hogy legyőzzük a gonosz imperialista Egyesült Államokat. (Amikor ráadásul még nem is Donald Trump, hanem Barack Obama volt az elnök.) Hét pályán keresztül, többek között fehér unikornison is lovagolva harcolhattunk volna amerikai G. I. Joe-k, módosított M1 Abrams tankok és különféle nehéz bossok ellen, hogy Észak-Korea és a Nagy Testvér „baráti üzenetét” elvigyük a kapitalista disznóknak.

A játékban még Dennis Rodman, az amerikai kosárlabdabajnok is szerepelt, ráadásul nemcsak egyszerű NPC-ként („nem játékos karakterként”), hanem a kooperatív játékmódban irányíthattuk is. Rodman egyébként nem véletlenül szerepelt a játékban, ugyanis 2013-ban meglátogatta Észak-Koreát, és jelenleg is baráti kapcsolatot ápol Kim Dzsongunnal.

Az indie cím nyolcbites grafikája és platformer típusú játékmenete a klasszikus Nintendo- és Commodore 64-es címeket idézte volna, a bevezető képsorokban pedig valódi fényképeket láthattunk a „dicsőséges vezérről”.

Az Atlantában fejlesztett játék a Guardian nevű újságnál még 2014-ben elég komolyan kiverte a biztosítékot, nem jött be nekik a játék humora. Szerintük a Glorious Leader! „elbagatellizálja a diktátor rezsimjével szemben felhozott nagyon súlyos vádakat és a vasfüggöny mögött élő nemzet rengeteg problémáját”. Jeff Miller, a Moneyhorse Games vezérigazgatója azzal védekezett a Guardiannek, a vállalat „igyekezni fog, hogy ne lépje át a szatíra határmezsgyéjét, és nem bocsát meg a rendszernek”.

Törölték

Nem is lépett át semmilyen határmezsgyét sem, ugyanis végül az egész Kickstart-projektet törölték, miután már 16 ezer dollárt összeszedtek az 55 ezres célból. A törlés oka állítólag az volt, hogy – csakúgy, mint az „Interjú” című, szintén Kim Dzsongun karakterét főszerepeltető filmszatíra esetében – ismeretlen tettesek betörtek a Moneyhorse-hoz, és töröltek minden adatot és magát a weboldalukat is. Így végül nem tudták a Kickstarter-projektet befejezni, és az egész játékprojektet törölték.

A Moneyhorse később azt állította, hogy szerintük „amatőrök” törték fel a hálózatukat, és nem Észak-Korea keze van a dologban, mint amire erős volt a gyanú az Interjú című film esetében. Rossz nyelvek szerint pusztán a 16 ezer dollárra utazott a csapat (vagy valamennyi pénzre, amit össze lehetett szedni a Kickstarterből), és be sem akarták fejezni a játékot.

Más videójátékban egyébként Kim Dzsongun nem szerepelt, és 2015 után Észak-Koreát is hanyagolták mint főellenséget. A legismertebb videójátékok, amelyekben Észak-Korea ellenségként szerepelt, a 2008-as Crysis és a 2011-es Homefront.