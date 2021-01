PS5 DualSense extrák kerülhetnek az új Xbox-kontrollerbe?

A PS5-kontrollernél, a DualSense-nél tényleg nagyjából azt érzed, ami a játékban történik – sokkal inkább, mint a korábbi „rezgő” kontrollereknél. A Microsoft most, úgy tűnik, a saját, újabb gamepadjaiban is hasonlót szeretne az Xbox Series X/S-hez.

Aszfaltos, vagy kavicsos úton száguld a DiRT 5-ben, és érezheti a másféle felületeket a „haptikus” rezgésnek köszönhetően. Géppuskát, pisztolyt, Uzit vagy Kalasnyikovot használ az új Call of Duty-ban, és másképp „rúg vissza” a fegyver, illetve könnyebb vagy nehezebb elsütni a fegyvert az adaptív ravasznak köszönhetően. Ilyeneket tud az új DualSense kontroller, amelyet csak a PS5-höz adnak.

A Sony gamepadja – szó szerint –

„ÉREZHETŐ ELŐNYBEN VAN”

a riválisával szemben, hála ezeknek az innovatív, új funkcióknak. Csak idő kérdése volt, amíg a Microsoft végre elgondolkozott, hogy nekik is kell ilyen.

A redmondi cég ugyanis most a felhasználóik között szétküldött egy kérdőívet, melyben szó szerint ezzel a mondattal lehet egyetérteni vagy egyet nem érteni:

Tisztában vagyok a PlayStation kontrollerének olyan funkcióival, melyeket szeretném, ha ezen a konzolon is elérhetőek lennének.

A kérdőívben pedig alatta be lehet jelölni, hogy a felhasználó milyen mértékben ért egyet ezzel az állítással. Emellett még azt is firtatják a gamerektől, hogy a konkurencia újításai közül melyeket szeretnénk az Xbox kontrollerében is látni. Továbbá aziránt is érdeklődik a Microsoft, hogy az új irányítóegységük „új generációsnak érződik-e”. Eléggé esélyes, hogy erre sok-sok „nem” lesz a válasz a DualSense árnyékában.

Ha sokan hiányolják a DualSense-ben található haptikus visszajelzést vagy az adaptív ravaszokat, akkor a Microsoft a következő irányítójába már berakhatja ezeket. A következő Xbox-kontroller pedig nagy eséllyel a harmadik generációs Xbox Elite kontroller lesz.

Valószínűleg nem lesz olcsó

A gond csak annyi, hogy az Xbox Elite modellek nem éppen olcsóak, így esélyes, hogy nem lesz akkora lefedettségük, mint Sonynál, ahol a PS5-nél a DualSense alap a konzolnál.

Mindez persze még nem hivatalos, de a felmérésből már lehet sejteni, hogy a Microsoft miben mesterkedik. Ha minden jól megy, akkor az idei, Los Angelesben megrendezett játékexpón, az E3-on láthatjuk is majd az új kontrollereket – feltéve, ha a Covid–19 elleni védekezés is úgy akarja.