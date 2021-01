Tartsd közel a barátaid, de még közelebb az ellenségeid

A Romero Games által fejlesztett Empire of Sin az 1920-as évek Chicagójába repít vissza, egy olyan gengszterszimulációs játék, amelyben a rivális bandákkal és a rendőrséggel fel kell vennünk a harcot.

A fő karakterünk kiválasztása után tégláról téglára fel kell építeni saját bűnszervezetünket a nagy tilalmak korában, azaz az 1920-as évek Chicagójában. Olyan maffiavezéreket irányíthatunk, mint Alphonse „Sebhelyesarcú” Capone, Elvira Duarte vagy Angelo Genna. A játékmenet arra épül, hogy bárokat és kaszinókat kell alapítanunk, ellátni őket illegálisan főzött alkohollal, és végül, de nem utolsósorban meg kell védenünk őket a rivális bandáktól és a rend éber őreitől.

Egy részletesen kidolgozott, struktúrájában újító játék, amelyben egyszerre kerülünk gazdasági vezető és erőszakos bérgyilkos szerepébe. Az alkoholtilalom éppen tombol, ezért Chicago minden kerületében nagy a kereslet az illegális szeszre. A rossz minőségű whiskytől kezdve a csúcskategóriásig bármit teríthetünk a városban, a befolyó pénzt pedig a létesítményeink korszerűsítésére, védelmi szintjének emelésére fordíthatjuk, ezáltal is csalogatva a gazdagabb ügyfeleket.

Természetesen minél jobb minőségű italt állítunk elő és forgalmazunk, a haszon annál busásabb lesz.

Az első világháború utáni időszak Chicagóban a gengszterélet fénykora volt: az ingatlanok drágák voltak, így gyakran nem törvényes módon cseréltek gazdát. Értsd: rablás és erőszak kellett hozzá, hogy valaki tulajdonos legyen. Egy-egy épület megszerzéséért ádáz csatákat kell vívnunk, és sokszor nem is egyet. Az Empire of Sin sokszor árnyaltabb képet fest az 1920-as évek Amerikájáról, de a csatajelenetek és a korszaknak megfelelő fegyverek mégis hű korképet érzékeltetnek.

Ha elfoglalunk egy épületet, azért nyilván nem kell fizetnünk, ugyanakkor ennek is ára van: a rivális banda megtorlással fenyegethet, vagy akár hadat is üzenhet. A háború pedig nincs jó hatással az üzletre: az italt csak olcsóbban lehet eladni, mivel a jómódú fogyasztók nem kedvelik az erőszakot, és inkább más szórakozás után néznek.

A harcok megnyeréséhez érdemes csatlósokat magunk mellé venni, azaz bűnszövetkezetet létrehozni – ez a játék egyik nagy erőssége.

Az általunk kiválasztott csatlósok az oldalunkon harcolnak, akár egy-egy üzletet is irányítanak, sőt, megvan a saját mellékszáluk is a nagy egészben. Őket ugyanúgy megölhetik egy bandaháborúban, és foglalkoznunk kell az ő életükkel is. Egy elfajuló konfliktus után előfordulhat olyan is, hogy az egyik csatlósunk italba folytja bánatát – ilyenkor érdemes orvost keríteni és kijózanítani, hogy újra hadra fogható legyen.

Az Empire of Sin egy jó alapötlettel készült játék, aminek megvannak a buktatói is. Olyan technikai bakik vannak benne, mint a gengszterek halálukkor megváltozó színű dzsekije, vagy a csatlósok nyom nélküli eltűnése. A rivális frakciókkal kapcsolatban sokszor úgy érezhetjük, hogy nem fenyegető ellenségek, inkább egy csak egy-egy kellemetlen probléma. A játék elején a birodalmunk kiépítése rendkívül sok időt igényel: a pénzforgalom beindítása és a bandatagok toborzása lassú folyamat, amihez annyi türelem szükségeltetik, ami nem mindenkinek van.

A játék grafikailag rendben van, a részletekre (mint a zene és az effektek) viszonylag nagy hangsúlyt fektettek a készítők, a játékmenet azonban körülményes, apró, ám bosszantó hibáktól sem mentes.

Az Empire of Sin PC-re, Xboxra és PlayStationre is megjelent, az alapjáték ára 35 font, azaz 13 900 forint.

(Borítókép: Részlet az Empire of Sin nevű játékból. Fotó: https://www.empireofsingame.com / Romero Games)