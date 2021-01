Új Indiana Jones-videójátékon dolgoznak a Wolfenstein-széria fejlesztői

A Bethesda nemrég egy olyan tweettel örvendeztette meg a gamerközösséget, amiben rövid videóteasert láthatunk.

Indiana Jones (Forrás: YouTube)

Szinte a semmiből jött az a váratlan bejelentés, amely a Bethesda játékkiadó cég Twitter-csatornáján olvasható, hogy egy újabb videójáték készül Steven Spielberg és Harrison Ford világhírű kalandfilmsorozatából. A játékot a MachineGames fejleszti, mely céget leginkább a Wolfenstein-sorozatból ismerhetjük.

A kiadó csak annyit árult el a játékról, hogy egy vadonatúj, eredeti Indiana Jones-történetet dolgoznak fel. A játék egyben az új Lucasfilm brand része is lesz, amely összefogja a Star Wars- és az Indiana Jones-videójátékokat. A producerek között lesz Todd Howard is, akit eddig a Fallout- és a The Elder Scrolls-játékokat készítő stúdió kreatívvezetőjének ismerhettünk.

Ennél többet még nem lehet tudni a készülő játékról, például azt sem, hogy milyen stílusú lesz (például lehet akár belső vagy külső nézetes akciójáték is.)

Készül egyébként az új Indiana Jones-film is Harrison Forddal a főszerepben, a forgatás elvileg már el is keződött volna, ha nem lép közbe tavaly a világjárvány. A filmnek a jelenlegi információk alapján semmi köze a videójátékhoz.

Nem lesz Xbox-exkluzív

Felmerült egyébként, hogy Xbox-exkluzív lesz a játék, lévén még tavaly év végén felvásárolta a Microsoft a Bethesdát, és bár Phil Spencer, a Microsoft Xbox-részlegének vezetője konkrét kijelentést nem tett arról, hogy a Bethesda-játékok a jövőben exkluzívok lennének, annyit azért hozzátett, hogy „majd az adott játékok esetében megfontolják”, így bőven benne volt a pakliban, hogy a következő Indiana Jones sem lát napvilágot PlayStation-platformokon.

Viszont röviddel a bejelentés után egy „insider” (belsős ember, aki információkat szivárogtat) révén erősen valószínűsíthető, hogy az új Indiana Jones-játék PS-ekre is megjelenthet, lévén a Lucasfilm Games és a Bethesda közti megállapodás még az előtt történt, hogy a Microsoft felvásárolta a Bethesdát, így semmilyen szinten sem köti a Bethesdát az a tény, hogy most már a redmondi cég tulajdonában vannak.

Tegyük hozzá, hogy a Microsoftnak egyébként sem feltétlenül célja, hogy a játékaik csak a saját platformjaikon jelenjenek meg, hiszen a PS-re kijött játékaikon is ők keresik a legtöbb pénzt.