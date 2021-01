„Szuperintelligensek” lesznek a járókelők az új Grand Theft Autóban?

A nyílt világú (open world) játékokban óriási szerepe van az úgynevezett „nemjátékos karaktereknek” (NPC-nek): a számítógép által irányított utcai gyalogosoknak, házakban, boltokban lézengő figuráknak, így nem mindegy, milyen a mesterséges intelligenciájuk.

Grand Theft Auto V (Forrás: Take 2)

Az NPC-k viselkedése nagyban befolyásolja, hogy mennyire élethű a játékban megjelenített a város, ahol egymásra és az általunk irányított karakter viselkedésére is reagálnak, akár megijesztjük, feldühítjük, meglepjük, vagy megnevetettjük őket. Már eddig is nagyon sok játékban próbáltak egymásra licitálni a fejlesztők (sajnos például a Cyberpunk 2077 ezen része sem sikerült olyan jól).

Intelligensebb navigáció

A Rockstar Games játékai ezen a téren mindig korszakalkotóak voltak, így méltán számíthatunk arra, hogy a Grand Theft Auto sorozat készülő hatodik folytatása is forradalmi lesz ebből a szempontból. Az erre mutató jelek szerencsére pozitívak, ugyanis a Rockstar most levédette egy új technológia szabadalmát.

Többek között a VG247 is arról tudósított, hogy még 2020 őszén szabadalmaztattak az Egyesült Államokban egy új eljárást, amelynek „Rendszer és módszertan a játékkörnyezetben való virtuális navigációhoz” (System And Method For Virtual Navigation In A Gaming Environment) az elnevezése, és a Take-Two Interactive, azaz a Rockstar Games anyavállalata jegyeztette be. Nyilván, ez alapján még másik játékhoz is készülhetne ez az új AI, de David Hynd és Simon Parr (ő vezető mesterséges intelligencia programozó): a Rockstar Games két fejlesztője az ötletgazdák, így tehát elég esélyes, hogy a GTA VI-ról van szó.

A szabadalom arról ír, hogy míg a hagyományos rendszerek korlátozott erőforrást biztosítanak (ez lényegében a szkriptelésre vonatkozik), így mindegyik karakter ugyanazokat a cselekedeteket hajtja végre újra és újra. A Rockstar szerint ezért a jelenlegi technológia elavult, és olyan rendszereket szeretne létrehozni, amivel egy „realisztikus, virtuális világ” jöhet létre „hardveres és szoftveres korlátok nélkül”. (Utóbbi valószínűleg azt jelentheti, hogy felhőalapúak lehetnek a mesterséges intelligencia működéséhez, illetve az NPC-k mennyiségéhez szükséges számítások.)

Mindenki másképp csinálja

A szabadalom emellett egy olyan NPC-s megoldásra utal, amivel a karakterek eltérő személyiségeket kaphatnak. Például egy dugóban az egyikük inkább kivárja a torlódás megszűnését, egy másik pedig inkább kitolat és elmegy másfelé, a továbbá gyorsítás, a fékezés, a reakcióidők, a megengedett sebességek megtartása stb. Is realisztikusabbak lesznek. Ez persze csak találgatás, de mivel a szabadalom „nagy sebességű üldözésekre” és „forgalomra” utal, eléggé valószínű, hogy ez a Grand Theft Auto VI-ban lesz bevetve.

A játékról jelenleg csak annyit tudni, hogy jelenleg valószínűleg fejlesztik, de még ezt sem ismerte még el hivatalosan a Rockstar így a megjelenési dátumról aztán pláne nem tudni semmit.