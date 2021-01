Elhunyt a Resident Evil Village szinkronszínésznője, mindössze 39 éves volt

Jeanette Maus filmes és szinkronszerepeket egyaránt vállalt, forgatókönyvet is írt, és a még fejlesztés alatt álló Resident Evil Village-ben hallhatjuk majd hangját a tragikusan fiatalon elhunyt színésznőnek.

Több karakterhez is hangját adta a január 24-én elhunyt Jeanette Maus a Capcom várhatóan még az idén megjelenő Resident Evil Village című horrorjátékban. Többek között Lady Dimitrescu egyik „lánya” is az ő hangján szólal majd meg, de más karaktereknél is majd őt hallhatjuk. Emellett Maus színésznő is volt, legutóbb a Charm City királyai című filmben szerepelt, továbbá színészetet is tanított és segédként is dolgozott filmeknél.

Az alig 39 éves színésznőnek Crohn-betegsége volt, vastagbélrákban is szenvedett, és ráadásul még a koronavírust is elkapta. Mivel a kórházi kezelésének költségei nem kevés pénzbe kerültek, így egy a GoFundMe oldalt is felállítottak barátjával, ahol adakozni lehetett a színésznő gyógykezelésére. Halálának pillanatában a Los Angelesben lévő City of Hope kórházban kezelték kemoterápiával és egy „molekuláris feljavító” nevű géppel. Úgy tűnt, hogy már a gyógyulás útján tart, ahogy a rákos sejteket folyamatosan távolították el testéből.

Halálhírét barátja, Dusty Warren színész Twitteren osztotta meg, kihangsúlyozva, hogy egyszerre törte össze teljes szívét, és ugyanakkor büszke is Jeanette-re, aki

keményen küzdött, tele bájjal és optimizmussal, amivel sokakat inspirált – beleértve engem és másokat is.

A Capcom játékkiadó is hírül adta Jeanette Maus halálhírét, arról írva, hogy „mélyen szomorította őket, hogy

egy rendkívül tehetséges színésznő hunyt el, aki sok karaktert segített életre kelteni a játékban, beleértve a Resident Evil Village boszorkáit is.

Emellett a John Rosenfeld Studios, egy nyugat-hollywoodi színésziskola is búcsúzott Maustól, kiemelve a színésznő „megtörhetetlen spirituszát”.