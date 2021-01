A legújabb Cyberpunk 2077-javítással sikerült a fősztorit is elrontani

A Cyberpunk 1.1-es, várva várt szoftveres update-je – amely elvileg egy igazi „nagygenerálozás” lett volna – a játékosok szerint akkor bődületes javulást nem eredményezett, viszont sikerült egy úgynevezett „game breaking bugot” is a játékba „implementálni”.

„Game breaking bugnak” azt hívják a gamer szaksajtóban, ami szó szerint megtöri a játékot, így azt onnantól kezdve nem lehet végigjátszani. Az ilyen hibák egy komplex szerepjátéknál mindig a fősztorihoz kötődnek, tehát az, hogy esetlegesen a mellékküldetéseknél jelentkezik egy ilyen probléma, még többé-kevésbé „bocsánatos bűnnek” számít, de a fő cselekményszálnál már egyértelműen nem elfogadható.

Ebben az esetben a dolgot még tetézi is, hogy ez a bug nem a tavaly december 10-ei – egyébként is botrányos állapotban kikerült – játékba került bele, hanem a több mint egy hónappal később (múlt szombaton) kiadott szoftveres javításba.

Egész konkrétan a Down on the Street küldetésről van szó, amely során egy Takemura nevű karakter telefonál a játék főszereplőjének, V-nek (tehát nekünk) egy nappal az után, hogy egy küldetést végrehajtottunk, és így tudunk tovább haladni a fősztoriban. A gond csak az, hogy az új „javítással” a dialógus nem zajlik le, ennek pedig az az eredménye, hogy nem halad tovább a játék, ezen a ponton megrekedtünk. A bug ráadásul

minden platformon jelen van.

A CD Projekt a következőket nyilatkozta az üggyel kapcsolatban:

Már dolgozunk azon a problémán, hogy a Down on the Street küldetéshez kötődő beszélgetés nem indul el, és kiadunk majd egy hotfixet, amilyen gyorsan csak lehet.

Addig is egy lehetséges „workaroundot” (a bug „megkerülését”) javasolják:

Mentsük el a játékállást, mielőtt V és Takemura elhagyja Wakako irodáját. Fejezzük be a beszélgetést Takemurával, ahogy kiértünk az irodából. Miután befejeztük a beszélgetést, és amikor frissült a küldetés, ugorjunk át időben 23:00-ig. Figyeljük a holohívást, és ha Takemura hív, azonnal vegyük fel.

Sajnos akik már a bugon továbbléptek, és jóval arrébb járnak, nem tudják ilyen módon megkerülni ezt a hibát, legalábbis anélkül, hogy vissza ne töltsék a jóval korábbi játékállást, így pedig akár többórányi előrejutás is mehet a levesbe.

Még rosszabb hír, hogy eléggé esélyes, hogy az említett „hotfix” (ami annyira „hot”, hogy még lapzártakor is főzik) sem fog segíteni, hiszen egy le nem zajlott játékbéli eseményről van szó.