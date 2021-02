Böngészőablakból is fut már a Geforce Now

Állandóan rivalizál a két játék-streamingszolgáltatás: a Google Stadia és a Geforce Now, és előbbinek hatalmas előnye volt eddig, hogy egyetlen böngészőablakból indítva is futnak rajta a játékok, míg utóbbinál egy külön applikációt kellett letölteni és installálni, hogy a szolgáltatást elindítsuk. Most ezt a hátrányát dolgozta le a Geforce Now azáltal, hogy a Google Chrome böngészőablakából is elindíthatjuk.

Bár elsőre talán ez triviálisnak hangozhat, de azért munkahelyeken, iskolában vagy más olyan helyen, ahol adminisztrációs szinten van tiltva, hogy bármit felinstalláljunk a számítógépekre, elég komoly fegyverténynek számít, hogy most már csak egy Chrome böngésző kell a Geforce Now-hoz is.

A Geforce Now hatalmas előnye még a Google Stadiához képest, hogy a Geforce Now esetében nem kell megvásárolni a játékokat a rendszeren belül, hanem a Steam/Epic Games/GOG/Ubisoft Connect fiókunkban lévő, már meglevő címeket indíthatjuk el. Éppen ezért is nyert most nagyot azzal a Geforce Now, hogy az eddig csak a rivális alkalmazás által használt, böngészőablakos lehetőséget is behúzták.

Korábban a Geforce Now Safarin indult el, amelyet PC-n már nem támogatnak, viszont ez az iPhone telefonok és tabletek hivatalos böngészője, így ilyen módon tudta megkerülni a Geforce Now és a Fortnite, hogy külön applikáción keresztül kelljen futtatni a játékot, mely le van tiltva az Apple készülékekről. Mivel csak egy Safari böngésző kell a futtatáshoz, így el tudja érni a Fortnite-ot üzemeltető Epic Games, hogy úgy fusson iPhone-on a játék, hogy közben ne kelljen fizetni járulékot az Apple-nek.