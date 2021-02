Tízezrével dobálják ki csalókat a Call of Duty Warzone-ból

Az Activision kiadó jelentette be, hogy a játék saját csalásellenes szoftverét nemrég frissítették a gamerek javaslatai nyomán. A cég vezetősége azt sem vette félvállról, hogy több ismert streamer is kritizálta a játékot, amiatt panaszkodva, hogy „hemzseg a csalóktól.”

Mindezeket figyelembe véve egyetlen nap alatt hatvanezer csalót tiltottak ki a Call of Duty Warzone-ból, ami hatalmas mennyiség, még azt is figyelembe véve, hogy amióta a játék tavaly, márciusban megjelent, ez a szám 300 ezer gamerre rúg. Ezeket a csalókat az Activision saját csalásszűrő rendszere találta meg. Más, olyan játékok, mint a Fortnite, vagy a Fall Guys más cégek által készített anti-cheat rendszert használnak, az Activision viszont inkább úgy döntött, hogy a cégen belül kifejlesztett rendszert használ.

Elkötelezettek vagyunk abban, hogy minden játékos számára korrekt és szórakoztató élményt nyújtsunk. Erre a biztonsági, végrehajtási és technológiai csapataink különös hangsúlyt fektetnek.

- írta az Activision blogbejegyzésében.

Sorra hagyják ott a top gamerek

A rengeteg csaló akár a játék felett is megkongathatja a vészharangot, hiszen egyre több csúcsjátékos döntött már úgy, hogy otthagyja a Call of Duty Warzone-t. Ilyen például a brit Vikkstar, vagy civil nevén Vikram Singh Barn, aki nemrég bejelentette, hogy épp a csalók miatt fejezi be CoD-os top gamer pályafutását.

Ezt muszáj kijavítani, különben ez a játék halála lesz.

- írta Vikkstar a hétmillió CoD-os rajongójának, hozzátéve, hogy örül az Activision intézkedésének.

Az Activision emellett a Warzone-nál egyéb megelőző intézkedéseket is alkalmazott, többek között:

heti biztonsági frissítések

javult a játékon belüli jelentés

kétfaktoros hitelesítés

Csalásnak nincs helye! Figyelünk, és nem állunk meg erőfeszítéseinkben.

- tette hozzá az Activision katonás közleménye.