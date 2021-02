Sosem látott gigacsaták jönnek az Ultimate Epic Battle Simulatorban 2-ben

Valahol a lelke mélyén minden hadtörténész feltette már magának a tilos kérdést: mi lett volna ha? Ha több görög néz szembe a perzsákkal Thermopülainál, vagy ha Ariminius nyílt területen száll szembe a római legionáriusokkal? És a gondolatot a végsőkig lehetne folytatni.

Ezt a gondolatmenetet viszi el egészen az extremitásokig a 2017-ben megjelent Ultimate Epic Battle Simulator. Aki kíváncsi, mi történik, ha 200 zombi támad egy Thompson géppisztolyokkal felszerelt II. világháborús amerikai gyalogszakaszra, vagy 500 ork mennyire bír el a 50 katapulttal, az UEBS-től választ kaphat a kérdéseire. Sőt a játékban olyan meglepő „katonákból” összeállított seregeket is csatába vezethetünk, mint több tízezer zombi, tyúk, kenguru, teknős vagy pingvin. Ja, és van benne Chu(n)k Norris, aki nyilván jogvédelmi okokból kapta nevét, de a forgórúgása a legnagyobb hatású támadás, erősebb még a szintén bevethető taktikai nukleáris töltetnél is.

Persze a közel egy korszakból származó ellenfeleken túl az igazi funfactor a teljesen össze nem illő összecsapások leszervezése. Mivel az engine összesen körülbelül 100 000 „harcosig” képes kezelni a seregeket, a játékosok bőven kiélhetik gyilkos fantáziájukat, a közelharci és távolba ható fegyverek kombinációjával akár alapszintű harcászatot is be lehet mutatni. De itt a játék valósághűsége nagyjából véget is ér.

Az engine eléggé alapszinten mutatja be a közelharcot, kevés animációval. Ami nem lenne akkora probléma, hiszen több tízezer harcoló esetén nyilván nem premier plánban szeretnénk nézni az eseményeket. De a még fegyelmezettségükről és harcmodorukból fakadóan is egyenes sorokban harcoló egységek, pl. a görög hopliták vagy a legionáriusok is fegyelmezetlen törzsi harcosként rohanják le ellenfeleiket. A rohamnak, még a lovasrohamnak sincs sokkhatása, nem repülnek a több száz kilós hátasok becsapódása nyomán a gyalogosok, satöbbi.

Azt, hogy a morált egyáltalán nem kezeli a játék, már nem is említjük, mert ebbe már komoly játékok bicskája is beletört (rád nézek, Total War-sorozat!). A hollywoodi filmeken látható csatákra emlékeztető látvány, különösen távolabbról nézve, inkább a folyadékok mozgását idézi, különösen, ha valamilyen akadály, szikla vagy épület, állja a szaladó katonák útját. Bár ebben a megoldásban is van ráció, ugyanis a pánikba esett embertömegek mozgása valóban a folyadékokat idézi, de két hadsereg esetén azért mégis más a helyzet.

A kissé nehézkes irányítás és a darabos UI miatt eleinte komoly kihívás volt a játék irányítása, de ha belejött az ember, látványos küzdelmeket tudott összehozni.

A fejlesztő Brilliant Game Studios elégedett lehetett az eredménnyel, mert bejelentette a folytatást. A beharangozó videóban részletesebb modellek és táj látható, míg végül a távolodó kamera egy igazán epikus és való életben nehezen elképzelhető küzdelmet mutat. Több mint egymillió harcos küzdelmét! Mivel a fejlesztés még tart, aki kíváncsi, oldalanként 500 000 Mikulás és hasonló létszámú kenguru összecsapására, az még kénytelen őszig várni.