Megvan a Last of Us tévésorozat két főszereplője

Kiderült végre, kik alakítják majd Joelt és Ellie-t a népszerű videójáték sorozat adaptációjában.

Majdnem egy éve röppent fel a hír, hogy az HBO tévésorozatot készít a Sony PlayStation exkluzív akció-kalandjátékból, a Last of Us-ból. Azóta sok minden egyéb kiderült a sorozatról (például az is, hogy a Csernobilt jegyző Craig Mazin és Neil Druckmann lesznek a sorozat producerei), az viszont egészen idáig nem, hogy kik lesznek a főszereplők.

Csütörtökön írta meg elsőként a deadline.com, hogy a Joelt alakító színész nem más lesz, mint a Mandalorian című Star Wars-sorozat címszereplőjét alakító Pedro Pascal.

Pascalt a nagyközönség leginkább az egyik legsikeresebb HBO-sorozatból, a Trónok harcából ismerheti a közönség, majd a szintén nagy sikert aratott Narcos-ban kapott főszerepet, illetve az év elején vetített Wonder Woman 1984 negatív főszereplőjét is ő alakította.

Megvan Ellie is

A producerek arra a kérdésre is pontot tettek, hogy ki alakítja a posztapokaliptkus történet másik főszereplőjét, Ellie-t. A készítők választása egy másik Trónok harca-sztárra: Bella Ramseyre esett.

A történet a hírek szerint, szorosan követi az első játék sztoriját. Húsz évvel a modern civilizáció pusztulása után járunk, miután a „kattogóknak” (clickereknek) nevezett élőhalottak elárasztották a Földet.

Joel (Pascal) a túlélők egyike, akit felbérelnek, hogy kicsempéssze Ellie-t, a 14 éves lányt (Ramsey) a karanténzónából.

Az egyszerűnek tűnő feladat brutális, gyötrelmes utazássá válik, amelynek során a két ember csak egymásra számíthat, ha túl akarja élni a megpróbáltatásokat. Joelt a múlt traumái üldözik a világjárvány sújtotta Amerikát átszelő úton, melyen védelmeznie kell a lányt, aki az emberiség utolsó reménye lehet.

- írja a sajtóközlemény.

A Last Of Us kedvcsináló, első epizódját az orosz Kantyemir Balagov (Beanpole) rendezi majd.