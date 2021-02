A megacégek újabb győzelme a józan ész felett

A Warner Brothers Interactive Entertainment számtalan próbálkozás után végül sikerrel védette le a Middle-earth: Shadow of Mordor és Shadow of War játékaiban használt Nemezis-rendszert, azaz a játékos és a gép által irányított nem játékoskarakterek közötti interakciók nyomán dinamikusan változó környezetet. A döntés éles reakciókat váltott ki.

Nincs új a nap alatt, tartja a mondás. Valószínűleg kevesen emlékeznek arra, amikor a Wizards of the Coast a kilencvenes évek közepén megpróbálta levédetni a tapet, azaz a játékban felhasznált kártya elforgatását mint saját ötletet. A valóban forradalmi Magic the Gathering megalkotói, látva a gomba módra szaporodó konkurenciát, ezzel a lépéssel próbálták megvédeni termékük pozícióit és kiütni a versenytársakat a piacról. Akkor győzedelmeskedett a józan ész, a keresetüket elutasították. Eltelt közel harminc év, és megváltozott a világ.

Az amerikai IGN szerint

a Warner Brothers Interactive Entertainment ezzel egy olyan rendszert védetett le, amelyben a nem játékoskarakterek (NPC-k) interakcióba lépnek a játékosokkal és emlékeznek azok tetteire, változik a kinézetük és viselkedésük a játékos tetteinek következtében, a pozíciójuk pedig változhat ebben a bizonyos hierarchiában. Ez persze a szabadalomban sokkal bonyolultabban van megfogalmazva.

Az igazi kérdés az, a szabadalom bejegyzése azt jelenti-e, hogy más stúdiók nem használhatnak a jövőben hasonló rendszereket. A technológia fejlődésével a játékokban elkövetett (gaz)tetteinknek egyre több következménye lett.

A Black and White egyszerű állataitól eljutottunk a Plancescape: Torment összetett párbeszédeihez, vagy az újabbak közül az Assassin's Creed Odysseyben és a Watch Dogs Legionben is voltak hasonló megoldások. Az IGN szerint nem valószínű, hogy ezekkel a létező márkákkal jogi vitája lesz a Warnernek. Ugyanakkor több fejlesztő is hangot adott véleményének, hogy a Nemezis-rendszer levédése

gátat szabhat az innovációknak,

különösen a kisebb, indie-fejlesztők esetében, ráadásul kétséges, hogyan lehetne érvényt szerezni a szabadalomnak, ha például néhány kisebb változtatást hajt végre valaki.

Az egyik logikus és jogos kifogás az volt, hogy minden játék mások rendszereire építkezik, minden újítás körbemegy a piacon, és mindenki hozzátesz valamit, így válik még jobbá. Az egyik youtuber, Mark Brown ki is emelte, hogy a Middle-earth sorozat is bőven építkezik az Assassin’s Creed és az Arkham Asylum megoldásaira.

Hogy mit hoz a jövő, mennyire fogja a hasonló, de új fejlesztésű játékok piacát korlátozni a szabadalom, mennyire tud a Warner érvényt szerezni neki, egyelőre nem tudni. Az viszont, hogy egy ilyen, viszonylag alap játékmechanizmust sikerült jogi védelem alá helyezni, elég sötét árnyékot vetít a kreatív ipar eme szegmensére.