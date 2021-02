Végre-valahára a „falra festette az ördögöt” a Diablo-sorozatot kiadó Blizzard Entertainment, ugyanis a pénteken indult Blizzcon rendezvény keretében bejelentették a legendás Diablo II újramasterelt, felújított verzióját Diablo II Resurrected címmel.

Már egy ideje rebesgették, hogy mégiscsak elkészült a Diablo II felújított változata, amit pár éve tagadott a játéksorozatot fejlesztő Blizzard, azonban tegnap az online Blizzcon rendezvény keretében mégiscsak felfedték és bemutatták a játékot. A legjobb hír pedig az, hogy a játék már 2021-ben megjelenik PC-re, Xbox Series S/X-re, Xbox One-ra, PlayStation 5-re, PlayStation 4-re és még a Nintendo kis handheld kézi konzoljára: Nintendo Switchre is.

„Keletre... Mindig keletre...”

A Blizzard, úgy tűnik, hogy ezúttal apait-anyait belead a vadonatúj HD-kiadás kidolgozásába – a bemutató videó alapján nem olyan pancsermunkának tűnik, mint a Warcraft III Reforged, mert ott bizony nem a nosztalgiával sikerült könnyeket csalni a rajongók szemébe.

A játékot maga J. Allen Brack, a Blizzard Entertainment igazgatója mutatta be YouTube-on, azt hangsúlyozva, hogy

a Diablo II igazi mérföldkőnek tekinthető játék a Blizzard történetében.

A Diablo II Ressurected nemcsak az alapjátékot tartalmazza, hanem az új platformokon már a Lord of Destruction kiegészítőt is megkapjuk. Ez azért is nagy szó, mert a mai trendekkel ellentétben, ahol a DLC-k kisebb pályákat, hősöket vagy mellékküldetéseket tartalmaznak, a Lord of Destruction egy teljes értékű, rendkívül tartalmas, külön játékként felfogható kiegészítő volt, új helyszínekkel, hősökkel, egy rendkívül emlékezetes főgonosszal, átvezetőkkel és zenei betétekkel.

Ráncfelvarrás a maximumon

Természetesen az alapjáték és a Lord of Destruction is alapos ráncfelvarráson megy majd keresztül. A 4K-felbontás nyilván alap, emellett viszont lecserélik az eredeti, 2D-s, kézzel rajzolt sprite-okat is valódi, 3D-s modellekre és fizikai alapú renderelésre a hősök, a szörnyek és a környezetünk tekintetében egyaránt. Emellett új animációkkal, dinamikus fény-árnyék és vadonatúj vizuális effektusokkal is megbolondítják a Diablo II látványvilágát. Természetesen

a Diablo II igazán sötét, baljós, „darkos” vizuális világa érintetlen marad,

amely alaposan belopta magát annak idején a rajongók szívébe, és amelyet sokan hiányoltak a 2012-es Diablo III-ból.

Nem hiányzik majd az elmaradhatatlan „retrokapcsoló” sem: egyetlen gombnyomással bármikor visszaválthatunk az eredeti, 2000-es látványra egy kis nosztalgiázásra.

Végül nem feledkeztek meg a játékokban látható 27 perces – mai szemmel nézve szintén kissé pixeles, elavult technológiájú – videókról sem: ezeket képkockáról képkockára fogják majd újraalkotni, tehát nemcsak felhúzzák a felbontását, „osztjólvanazúgy”. Végül még a hangokat is újrakeverték a játékban, ennek köszönhetően pedig

Dolby Surround 7.1-ben hallhatjuk majd, ahogy a szörnyek körülöttünk hörögnek, szörcsögnek, sikoltoznak.

Sosem hagyod abba a diablózást

Hab a tortán, hogy a játék teljesen keresztplatform, ami azt jelenti, hogy a „cross-progression” lehetőség is adott: onnan folytathatjuk a kalandot egy másik platformon, ahol legutóbb abbahagytuk. Ez például azt jelenti, hogy otthon, konzolon kezdjük a játékot, útközben Switchen folytatjuk, és a munkahelyen, iskolában, PC-n sem hagyjuk abba (ha hagyják...), mindeközben pedig a játékbeli progressziónk (a már teljesített küldetések, megszerzett tárgyak, szintlépés stb.) is megmarad.

A Diablónak az 1996-os első része óta alapját képezi a multiplayer, így nyilván nem marad ki a Diablo II: Resurrectedből sem a többjátékos mód. Barátainkkal vagy internetes ismeretlen csapattársakkal nyolcfős csapatokba verődve, kooperatív módban tehetünk pontot Diablo és a többi fődémon életének végére. Emellett persze nem hiányzik az új verzióból a PVP („player versus player” – „játékos játékos ellen”) játékmód sem.

Majdnem teljes a csomag...

Persze nem is a Blizzardról beszélnénk, ha nem lehetne már most külön teljes, majdnem mindent magában foglaló csomagként előrendelni a The Diablo Prime Evil Collection számítógépekre: ez a Diablo II: Resurrectedet, a Diablo III-at, a Reaper of Souls kiegészítőt, a Rise of the Necromancer pakkot, valamint exkluzív kozmetikai tartalmakat is magában foglal. (Egyedül az eredeti, ’96-os Diablo hiányzik a boldogsághoz.)

Aki már most nem bír magával örömében és türelmetlenségében, annak jó hír, hogy a Diablo II: Resurrected technikai alfatesztje hamarosan elindul – erre a Diablo2.com oldalon lehet máris regisztrálni.