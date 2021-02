Elon Musk jó játéknak nevezte, több mint tízmillióan letöltötték

A Battle of Polytopia 4x stratégiai indie játékot most már több mint 13 millióan töltötték le, ami egy ennyire leegyszerűsített, a Commodore 64-es időket idéző grafikájú, indie alkotástól igencsak durva teljesítmény. És hogy mitől ilyen sikeres? Elon Musk szereti...

Már megszokhattuk, hogy

Elon Musk szava aranyat ér

– méghozzá szó szerint, hiszen többek között már felrántotta a bitcoin és a a tőzsdén Cyberpunk 2077 árfolyamát is. Most a The Battle of Polytopia című, igencsak „szerény” grafikai külsővel megáldott játék letöltéseit turbózta fel pozitív kijelentéseivel – méghozzá nagyon durván.

Hozzá kell azért tenni, hogy a Tesla tulajdonosa már nem először beszélt a játékról, ugyanis 2019 nyarán már egyszer megemlítette Twitteren, hogy mennyire remek játék a Polytopia, később pedig Joe Rogan podcastjában pedzegette, hogy most éppen ez a kedvenc stratégiai játéka.

A hála nem maradt el

A játékot fejlesztő Midjiwan hálája sem maradt el: Teslákat rakott a Polytopiába – cserébe pedig a Polytopiát tavaly decemberében elérhetővé is tették a Tesla autókban – derült ki a GapeSpot tudósításából. Ezek után nem meglepő, hogy a héten be is jelentette büszkén a fejlesztő, hogy már 13 millió letöltésnél tart a The Battle of Polytopia. Okostelefonokon (Android, iOS) a játék ingyenes, Steamen viszont már fizetős, és mind a három platform letöltései beletartoznak a 13 millióba.

A The Battle of Polytopia klasszikus 4X játékmenettel, automatikusan generált térképekkel, egyjátékos funkcionalitással és online multiplayerrel is egyaránt rendelkezik, akár 15 játékos számára PC-n és Macen is. A játékos globális hódítást indíthat a 16 egyedülálló polytop törzs egyikének vezetőjeként.

– olvashatjuk a játék leírásában.