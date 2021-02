Már 25 éve élnek velünk a zsebszörnyek, azaz a Pokémonok

Szatosi Tadzsiri fiatal játékfejlesztő kis híján csődbe ment, mire 1990-es ötletét sikerült megvalósítania, ugyanis hat hosszú évig tartott, míg a Pokémonok eljutottak a megvalósításig. Hiába karolta fel azonnal a húszas évei közepére már elismert játék tervezőként dolgozó Szatosi ötletét a Nintendo, hosszú volt az út a zsebszörnyek ötletétől Pikachuig, Bulbasaurig, és Charizardig.

Az eredeti ötlet az volt, hogy a Gameboyok összekötésével a játékban megtalált Pokémonokat a játékosok egymással cserélgetni tudják, akiket még az 1996-os első kiadás címében is Pocket Monsternek, azaz zsebszörnynek neveztek. A későbbi, és végleges név a fenti két szó japán megfelelőinek összeolvadásából jött létre.

Azóta a Pokémonok, és köztük a legismertebb Pikachu számtalan területen kedvencekké válnak. A játékokon kívül készültek Pokémon rajzfilm sorozatok (23 évad!), egész estés rajzfilmek. sőt élőszereplős film, manga, és gyűjtőgetős kártyajáték is.

A negyedszázados évfordulóra a Nintendo igazán kitett magáért. A fő hangsúly a zenén lesz, Katy Perry és több zenész is bejelentette, hogy a P25 ünnepségsorozat keretében Pokémon témájú dallal köszönti a születésnapost, sőt a Pokémon hivatalos születésnapján február 27-én Post Malone online koncertet is ad.

Természetesen a játékok tulajdonosaira is gondoltak, és a Pokémon Pajzs és a Pokémon Kard birtokosai, egy különleges Pikachuval lesznek gazdagabbak. A Pokémon TV-n egész nap a rajzfilmek zenés betéteiből álló különleges válogatás lesz látható, míg a rajongók, a Poké-fanok, számára különleges gördeszkával, plüss állatokkal, sőt a kártyajátékba szánt különleges lapokkal, valamint egy Pokémon Go eseménnyel is készült a márkatulajdonos cég a Pokémon company.