Henry Cavill lenne a főszereplője egy készülő Mass Effect-adaptációnak?

A filmsztár Instagramon posztolt egy szándékosan elmosott képet, amely nyilvánvaló utalásokat tartalmaz a Mass Effect-szériáról.

Henry Cavill hatalmasat alakított a The Witcher (Vaják) Netflix-sorozatban, amelynek főszerepét azért is vállalta el, mert ő maga is nagy gamer. Most viszont egy másik videójáték, a BioWare által készített Mass Effectből készülő sorozatban szerepelhet – legalábbis ha hinni lehet annak a felfedezésnek, amelyet burkoltan ugyan, de maga osztott meg a saját Instagram-fiókjában.

A sztár ugyanis egy olyan képet rakott ki, amelyen éppen egy vaskos papírhalmot tart a kezében, miközben a sminkesek éppen a hosszú parókájával dolgoznak, esélyesen a Vaják új évadának forgatásán.

Cavill „trükkösen” úgy készítette a fotót, hogy a papíron olvasható szöveget ne lehessen elolvasni, de persze ez csak egyfajta „műbalhé” volt – nyilván Cavill is tudta, hogy könnyedén át lehet úgy alakítani a képet, hogy a szöveg olvasható legyen.

Cavill ezzel a kommentárral rakta ki a fotót:

Titkos projekt? Vagy talán mindössze egy halom papír, rajta véletlenszerű szavakkal... Esélyesen várnotok kell, és majd kiderül.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Henry Cavill (@henrycavill) által megosztott bejegyzés

A gamer sajtó persze azonnal ráugrott a témára, és a GamePressure nevű portál volt az első, amelyik átalakította úgy a fotót, hogy tisztán ki lehessen olvasni a papíron látható írást. Így tudhattuk meg, hogy Henry Cavill a sminkesek munkája közben a Mass Effect 3 Wikipédia-oldalán megtalálható szinopszisba merült bele. Ennek tükrében két dologra tippelhetünk: vagy jön egy élő szereplős Mass Effect-sorozat, vagy pedig szinkronszínészként vélhetően szerepet kap az új Mass Effect játékban, amelyen a BioWare jelenleg is dolgozik.