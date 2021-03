Hatalmas rekordot döntött a The Last of Us Part II a BAFTA-jelöléssel

Megtudtuk, melyek az idei BAFTA videójátékos jelöltjei – a The Last of Us Part II ismét rekordot döntött.

Az amerikai IGN osztotta meg az idei videojátékos BAFTA-díjátadó jelöltjeinek tekintélyes listáját. A Brit Filmakadémia díjjelöléséből egy dolgot már biztos megtudhattunk: nagyon tetszett nekik a The Last of Us Part II, lévén tizenhárom díjra jelölték. Ezzel jelenleg rekordot döntött a Naughty Dog játéka, a legtöbb jelölést ugyanis korábban (tizenegyet) a Control és a Death Stranding kapták a BAFTA-n.

Ami pedig kifejezetten érdekes, hogy a Naughty Dog akció-kalandjátékát öt olyan díjra is jelölték, amelyeket a színészeknek szoktak adni: Laura Bailey (Abby) és Ashley Johnson (Ellie) is legjobb főszereplőnek lettek jelölve, Troy Baker (Joel), Jeffrey Pierce (Tommy), Shannon Woodward (Dina) pedig legjobb mellékszereplőnek. Mivel így a szereplők egymás ellen is harcolnak, csak ketten kaphatják meg az áhított szobrot, így persze ez némileg visszavesz a játék hatalmas sikeréből.

A legjobb narratíva (történet) kategóriában pont nem jelölték a játékot, ami egyébként azért is furcsa, mert a The Last of Us II ebben volt a legerősebb - az egész tavalyi év termését nézve is.

Emellett a Ghost of Tsushima című szamurájos akció-kalandjátékot is sok díjra jelölték, továbbá a Hades nyolc, a Marvel's Spider-Man: Miles Morales hét, az Animal Crossing: New Horizons öt és a Half-Life: Alyx pedig négy jelöléssel követik. No de nézzük a kategóriákat!

Legjobb játék

Animal Crossing: New Horizons

Ghost of Tsushima

Hades

Half-Life: Alyx

Marvel's Spider-Man: Miles Morales

The Last of Us Part II

Legjobb brit játék

Dreams

F1 2020

Fall Guys

Röki

Sackboy: A Big Adventure

The Last Campfire

Legjobb animáció

Doom Eternal

Final Fantasy VII Remake

Marvel's Spider-Man: Miles Morales

Ori and the Will of the Wisps

Spiritfarer

The Last of Us Part II

Legjobb művészi teljesítmény

Cyberpunk 2077

Dreams

Ghost of Tsushima

Hades

Half-Life: Alyx

The Last of Us Part II

Legjobb hang

Astro's Playroom

Ghost of Tsushima

Hades

Half-Life: Alyx

Marvel's Spider-Man: Miles Morales

The Last of Us Part II

Legjobb debütálás

Airborne Kingdom

Call of the Sea

Carrion

Factorio

Röki

The Falconeer

Legjobb fejlődő játék

Destiny 2: Beyond Light

Dreams

Fall Guys

Fortnite

No Man's Sky

Sea of Thieves

Legjobb családi játék

Animal Crossing: New Horizons

Astro's Playroom

Dreams

Fall Guys

Minecraft Dungeons

Sackboy: A Big Adventure

Legjobb szórakoztatáson túlmutató játék

Animal Crossing: New Horizons

Before I Forget

Dreams

Spiritfarer

Tell Me Why

The Last of Us Part II

Legjobb játékdizájn

Animal Crossing: New Horizons

Astro's Playroom

Ghost of Tsushima

Hades

Half-Life: Alyx

The Last of Us Part II

Legjobb multiplayer játék

Animal Crossing: New Horizons

Deep Rock Galactic

Fall Guys

Ghost of Tsushima

Sackboy: A Big Adventure

Valorant

Legjobb zene

Ghost of Tsushima

Hades

Marvel's Spider-Man: Miles Morales

Ori and the Will of the Wisps

Sackboy: A Big Adventure

The Last of Us Part II

Legjobb narratíva

Assassin's Creed: Valhalla

Cyberpunk 2077

Ghost of Tsushima

Hades

Kentucky Route Zero: TV Edition

Marvel's Spider-Man: Miles Morales

Legjobb eredeti IP

Carrion

Fall Guys

Ghost of Tsushima

Hades

Kentucky Route Zero: TV Edition

Spiritfarer

Legjobb főszerepben nyújtott alakítás

Ashley Johnson mint Ellie a The Last of Us Part II-ban

Cherami Leigh mint a női V a Cyberpunk 2077-ben

Cody Christian mint Cloud Strife a Final Fantasy VII Remake-ben

Daisuke Tsuji mint Jin Sakai a Ghost of Tsushimában

Laura Bailey mint Abby a The Last of Us Part II-ben

Nadji Jeter mint Miles Morales a Marvel's Spider-Man: Miles Moralesben

Legjobb mellékszerepben nyújtott alakítás

Carla Tassara mint Judy Alvarez a Cyberpunk 2077-ben

Jeffrey Pierce mint Tommy a The Last of Us Part II-ban

Logan Cunningham mint Hadész, Akhilleusz, Poszeidón, Asterius, Kharón és a történetmesélő a Hadesban

Patrick Gallagher mint Khotun Khan a Ghost of Tsushimában

Shannon Woodward mint Dina a The Last of Us Part II-ban

Troy Baker mint Joel a The Last of Us Part II-ban

Legjobb technikai teljesítmény

Demon's Souls

Doom Eternal

Dreams

Flight Simulator

Marvel's Spider-Man: Miles Morales

The Last of Us Part II

Az év EE játéka (közönségszavazás)

Animal Crossing: New Horizons

Call of Duty: Warzone

Ghost of Tsushima

Hades

The Last of Us Part II

Valorant

Már csak március 25-ig kell aludni, hogy a 2021-es BAFTA videojátékos díjainak nyerteseinek címét megtudjuk. Mivel a koronavírus miatti megszorítások továbbra is tartanak, ez sem egy élő összejövetel lesz, hanem egy 90 perces online közvetítés. Akárhogyan is szerepel majd itt a The Last of of Part II, már így is több díjat gyűjtött be, mint eddig bármely másik játék.