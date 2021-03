A magánytól szörnyekké válnak az emberek ebben a poétikus játékban

A Sea of Solitude Director's Cut gyönyörű, elárasztott világban az emberek szó szerint szörnyekké válnak, amikor magányossá válnak - ez a magány azonban rengeteg különböző, különleges formákat is tud ölteni. A Sea of Solitude („A magány tengere”) szó szerint és metaforikusan is a magány veszélyes vizein való közlekedésről szól. A játék Nintendo Switch-re megjelent verzióját teszteltük.

Sztoriorientált kalandjátékról van szó, hatalmas és meglepő pillanatokkal. Bár a játék igen korán eléri az elbeszélés csúcspontját, de sajnos nem képes az egész sztorin át ezt a hullámot meglovagolni. A most Nintendo Switch-re megjelent Sea of Solitude speciális kiadása egy rendkívül hangulatos történetet mesél el, amely – különösen érzékeny lelkűek számára – jó értelemben véve megrázó és katartikus lehet, azonban a játékmenet egész végig nem fejlődik, nem változik, monoton élményt eredményezve, ez pedig kimaradt lehetőségnek tűnik az erős kezdetéhez képest.

Érzékeny lelkű hölgyek előnyben

A játékot sok szempontból is tudnám érzékeny lelkületű hölgyeknek ajánlani, akik kevésbé egy hagyományosabb értelembe vett videójátékot keresnek, ehelyett inkább egy megindító élményre vágynak. Ezt nem csak azért írom, mert a forgatókönyvet is egy Cornelia Geppert nevű hölgy írta (aki egyben a játékot fejlesztő Jo-Mei Games társalapítója, kreatív igazgatója és egyben ismert képzőművésznő is), hanem azért is, mert a történet Kay-ről, egy fiatal nőről szól, aki kétségbeesetten próbál újra emberré válni.

A Sea of Solitude egy elárasztott városba kalauzol, ahol a fényt elnyelte a sötétség, és metaforikus lények ébresztenek fájdalmas érzéseket, amiken Kaynek felül kell kerekednie. Ehhez egy „fénycsóvát” használ, amellyel különböző kreatív módokon kell érvényesülni különös környezetében.

Metaforikus utazás

Amit imádtam a játékban, az a gyönyörű helyszíneken keresztüli utazás, a szó legjobb értelmében vett eszképizmus, illetve a vizuális effektusok – különös tekintettel a fény-árnyék effeketek kreatív módon történet felhasználása.

Kay-nek fokozatosan kell megszabadulnia a sötét „romlástól”, amely ezt a világot beborítja, annak reményében, hogy más szörnyeknek és saját magának is megmutathatja a nagybetűs Fényt. Ez idáig ilyen megható, művészi, metaforikus történeteket kedvelő gamerek számára rendkívül pozitív, sajnos vannak a Sea of Soltitude-nek olyan aspektusai, amelyek továbbra is beárnyékolják a játékot.

A romlás irányai

A világot a romlástól való megszabadítása rendkívül poétikus feladat, a játék nyelvére lefordítva pedig ez azt jelenti, hogy például a sötétséggel beborított fényforrásokhoz Kay-nek oda kell jutnia és megszabadítani ezeket a sötét fellegektől egy gomb lenyomásával.

Néha ez a feladat igazi kihívást jelent, de gyakran csak arról van szó, hogy közvetlenül hozzájuk kell sétálni, és megnyomni a gombot. Aki csak egy többé-kevésbé interaktív történet elmesélésére (és az abban való részt vételre vágyik) annak talán ez is kielégítő lehet, de a hardcore gamerek valószínűleg csalódni fognak a játék kihívásában.

Hajóút a Magány tengerén keresztül

A játék során a kis dereglyénkkel hajózhatjuk be a Magány tengerét, amely egyben menedéket is nyújt a sötétség elől, amelyben a szörnyek tanyáznak. Kényelmes és intuitív a használata, és a Sea of Solitude jól vegyíti a vitorlázós és a gyalogos felfedezős játékmenetet, hogy ne nagyon unjuk el magunkat.

Két egyedi szörnyeteggel találkozunk, melyek visszatérő akadályként szolgálnak a történetben: egy sötét, tengeri szörnyeteg, amely az épületeken át, a víz fölött átjutva próbálja megkeríteni „életünket” és egy kagylós kis szörnyeteg lány, aki folyton elállja az utat, és különös örömét leli abban, hogy elmagyarázza, hogy mekkora lúzerek vagyunk. (Nyilván, Cornelia Geppert saját életélményeit is feldolgozta a játékban.)

Pszichoterápia – csak kicsit másképpen

Kay a játék során azért nem csak a szörnyeket kerülgeti és a romlás okozta sötétségtől szabadítja meg a fényforrásokat, hanem vannak olyan lényekkel is találkozik, akiknek segít újra emberré válni a korrupciók felszámolásával és a történeteik meghallgatásával. És a kaland során Kay folyamatosan visszaemlékezik saját viselkedésére, a saját életében élő, valós emberekkel való kapcsolataira. Bizonyos tekintetben a játék kicsit pszichoterápia is – amennyiben a játékost is arra ösztönzi, hogy hasonlóképpen gondolkozzék el saját életéről.

Sajnos ez a magasztos cél sem tudja kellőképpen palástolni, hogy a helyszínek rendkívül önismétlők – érződik azért, hogy egy kis költségvetéssel elkészült játékról van szó. Bizonyos helyszínek felfedezése emiatt kifejezetten unalmas volt. Sok ugrálós platformrésszel is találkozni fogunk, ezek elég könnyűek, viszont szintén elég repetitívek.

A Sea of Solitude Director's Cut olyan Nintendo Switch-exkluzív funkciókat is tartalmaz, mint például a fotómód, a giroszkóp integrációja, előbbivel nem nagyon foglalkoztam (más játékban sem szoktam), viszont utóbbi tényleg hasznos és élvezetes funkció, amelyet csak a kis kézikonzol tulajdonosai kaphattak meg.

Belecsobbanni jó, de hosszan nem úsznék benne

A Sea of Solitude sajnos ebben a kiterjesztett verzióban sem tud igazán kiteljesedni. Bár a The Director's Cut kiadáshoz átírtak a forgatókönyvet, új szinkronhangokat vettek fel, kibővítették az átvezetőket és az bizonyos animációkat tartalmaz, „amik még teljesebbé teszik a narratívát és a játékélményt.” Ez mind örvendetes, de gyanítom, hogy az első verzióban sem ezekkel volt a legfőbb gond, hanem inkább a konkrét játékmenettel és ismétlődő helyszínekkel, amelyek nyilván most sem változtak. A játék története tehát továbbra is elsőrangú, magasztos, költői, elvont és metaforikus, de mint játék, a Sea of Solitude továbbra is kicsit középszerű – különösen a hardcore gamereknek.