Új Nindendo Switch érkezhet, 4K-s felbontással

Nagyobb Samsung OLED-kijelzővel, a tv-n, dokkolt állapotban (a tévére rákapcsolva) 4K-felbontással érkezik a Nintendo Switch újabb verziója – ha hihetünk a Bloomberg szakújságíróinak, akkor még az idén.

Négy évvel ezelőtt, 2017 márciusában került boltokba a hatalmas sikert aratott Nintendo Switch, amely akkor azzal az újdonságával lopta be magát a gamerek szívébe, hogy a konzol egyszerre hordozható és egyszerre lehet – dokkolt állapotban – a tévére is rákapcsolva használni (ilyenkor a játékok képminősége az esetek többségében sokkal jobb). Bárhol, bármikor tudunk vele játszani: otthon, a tévé előtt, vagy a BKV-n ülve is.

nem csoda, hogy a Nintendo kütyüjéből 80 milliót eladtak már.

Egyedül az vette el csak kicsit a gamerek kedvét, hogy a konzol hardvere finoman szólva sem volt túl erősnek és modernnek tekinthető, emiatt pedig a nem kifejezetten Nintendóra készült játékok grafikai minősége enyhén szólva sem ütötte meg sok esetben a megfelelő mércét. Nem is a kijelzőn látható grafikai minőséggel volt gond, hanem a gyengébb hardverrel ellátott konzol többek között nem használta ki a manapság már elterjedt 4K-s tévék felbontását, maximum csak 1080 p-re volt képes, 30 fps képfrissítéssel.

Jön a Nintendónál is az új generáció?

Most viszont jó hír a Nintendo-fanok számára, hogy a Nintendo a Bloomberg írása szerint (melyet a teljes szaksajtó átvett) még az idén mutatja be a Switch játékkonzol újabb generációját, amely egy nagyobb Samsung OLED-kijelzővel felszerelt modell lesz. A Nintendo még az ünnepek idején szeretne robbantani az új konzollal – ami nem csekély eredmény lehetne, hiszen tavaly is megnyerték világszerte az eladásokat és egy új Switchcsel ez a bravúr esélyesen megismétlődhetne.

A Bloomberg belső, névtelen forrásokra hivatkozva azt állítja, hogy a Samsung már júniusban megkezdi a 7 hüvelykes, 720 p felbontású OLED-panelek sorozatgyártását, amelynek kezdeti havi célja alig több mint egymillió egység – közölték a névtelenségüket fenntartó belsős források. A kész kijelzőket a Samsung július körül tervezi leszállítani – állítják az említett források. A Bloomberg megkérdezte a Nintendo és a Samsung Display képviselőit, azonban egyik nagyvállalat sem volt hajlandó nyilatkozni.

Jól tartja magát a mostani Switch is

A Nintendo emellett arra törekszik, hogy fenntartsa a Switch jelenlegi pozícióját, amely továbbra is jól eladható az új Xbox és a PlayStation konzolok mellett, többek között annak is köszönhetően, hogy az évek során saját, exkluzív címekkel is megnyomták a kínálatot (többek között a tavaly megjelent Animal Crossinggal, amely a pandémia alatt hatalmas sikert aratott), továbbá annak a szerencsétlen helyzetnek, hogy a két nagyobb rivális képtelen elég konzolt gyártani és a keresletet kielégíteni a chipgyártás összeomlása miatt. A Nintendo nagy sikerű kütyüje immár az ötödik évében jár, és köszöni szépen, a konzol szerény képességei ellenére is jól tartja magát, míg a Microsoft és a Sony cégeknek is újabb és jóval erősebb gépei vannak már piacon.

Online gamerfórumokon egy ideje már folynak a spekulációk, hogy egy OLED-kijelzős képernyővel ellátott Nintendo Switch konzol kerülhet piacra, de a Nintendo eddig nem volt hajlandó semmilyen pletykát sem megerősíteni, és Shuntaro Furukawa, a Nintedo elnöke februárban még azt is nyilatkozta, hogy a cége nem tervez „rövidesen” semmilyen új Switch-bejelentést. A Bloomberg szerint a Samsunggal való együttműködésük „a legerősebb jele annak, hogy a Nintendo komolyan gondolja egy konzol bevezetését”.