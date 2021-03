Még ki sem jött a Resident Evil 8, de már három éve készül a 9?

A Resident Evil Village (más néven Resident Evil 8) még kint sincs, de a Capcom a hírek szerint már jó ideje dolgozik a Resident Evil 9-en – egészen konkrétan 2018 óta.

Egy Dusk Golem fedőnevű egyén – aki Twitteren jó ideje szivárogtat a Capcommal kapcsolatos, sokszor igaznak bizonyult információkat – árulta el, hogy 2018-ban a jól ismert zombisorozatot fejlesztő Capcom

egyszerre HAT (igen, jól tetszett olvasni) Resident Evil játékon is dolgozott,

és köztük volt a Resident Evil 9 is. A többi játék konkrétan: Resident Evil 2 Remake, Resident Evil 3 Remake, Resident Evil 8, az Outrage és a Resident Evil 4 Remake. Erről Dusk Golem egy nemes egyszerűséggel odavetett tweetjében tájékoztatta a nagyérdeműt.

A jól ismert „insider” (belsős) szivárogtató már sokszor említette a listában szereplő és hivatalosan még be nem jelentett Resident Evil 4 Remake-et és Resident Evil Outrage-et (amely sokak szerint csak egy kódnév egy Switch-exkluzív játékhoz, amely majd a Resident Evil Revelations lehet), de most először merült fel, hogy a 9-es rész is készül már.

Örülünk, Vincent? Örülhetünk, de azért annyira ne várjuk a játékot, mert Dusk Golem szerint még nagyon sokat kell aludni, amíg a 9-es résszel nyomulhatunk.

Ne számítsanak rá a közeljövőben. Konkrétan nem hiszem, hogy 2024 előtt kiadnák. Igazából sokat még nem is érdemes róla beszélni

– állítja Dusk Golem.

Ha a Resident Evil 9 2024-ben jelenne meg, az hatéves fejlesztési ciklust jelent, viszont egyértelmű, hogy „több vasat is szeretnek tartani a tűzben”, nagyon sokáig tart a tervezési időszak, és alaposan kidolgozzák mindegy egyes címüket, mielőtt megjelentetnék. A legutóbbi pletykák és kiszivárogtatott információk alapján a Nintendo Switch-exkluzív Outrage 2021 végén vagy 2022 elején várható, a Resident Evil 4 újragondolása pedig egy 2023-as cím lesz.