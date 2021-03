Retro videojátékban térnek vissza a Tini Nindzsa Teknőcők

A mutáns teknőcök a Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge című, retro hangulatú játékban szerepelnek majd, amely az oldalnézetes verekedős játékra: a Streets of Rage 4-re emlékeztet a leginkább.

Nem véletlen a hasonlóság, ugyanis a Dotemu nevű cég adta ki az említett Streets of Rage 4-et is. A rendesen pixeles, old-school grafika talán szemöldökráncolásra késztetheti az ifjabb generációt, de ne felejtsük el, hogy a Tini Nindzsa Teknőcöket már inkább a mai erősen harmincas, sőt, negyvenes generáció ismeri és szereti a leginkább, hiszen az animációs sorozat még 1987-ben indult. Később Michael Bay is próbálkozott több élőfilmes adaptációval is, de azok annyira rosszak voltak, hogy abból szerény véleményem szerint mindössze a rendkívül dekoratív

Megan Fox

maradt meg a férfiközönség emlékezetében.

Videójátékok már a nyolcvanas évek végén is készült: '89-ben Commodore 64-re jelent meg a legelső: a nemes egyszerűséggel Teenage Mutant Ninja Turtles-nek hívott oldalnézetes, platformos őrület, azóta pedig ötvenhárom másik TMNT cím is megjelent – maradandót azért egyikkel sem alkottak.

A játék előzetesét megnézve, azért ez sem lesz az a tripla A csoda, de pár kellemes órát biztosan eltölthetünk majd vele – magyarán jó eséllyel remekül illeszkedik majd a többi TMNT játék közé. A Tribute Games által fejlesztett Shredder's Revenge nagyon úgy tűnik, hogy a klasszikus animációs sorozatot alapján készült - a hangulatot és a látványvilág tekintetében mindenképpen. A játék zsánere beat 'em up, ahol a verekedések, kaszabolások és kombóhegyek kapjál a teknőcök mellett a főszerepet.

Mindenki itt lesz, aki számít

A négy teknőc: a művésznevű Raffaello, Donattelo, Leonardo és Michelangelo közül természetesen egy sem hiányzik majd a játékból, ahogy az animációs filmekből ismert gonoszok és főgonoszok: Zúzó, Bepop, Sziklaszilárd is jelen lesznek. Két utóbbi rosszarcú a Channel 6 csatornába tör be, és drága eszközöket lopnak el Zúzó és Krang parancsára. Teknőceink persze

résen lesznek

és Manhattan és Coney Island utcáin, csatornáin, épülettetőin keresztül verekedhetünk, kaszabolhatjuk majd Fürgeláb klánjának számos jellegzetes tagját velük.

A négy teknőcnek nemcsak a híres, egyedi fegyverei szerepelnek majd a játékban, hanem egyedi képességeik is lesznek. A készítők emellett azt a ziccert sem hagyták ki, hogy a többjátékos, kooperatív módban,

akár négyen is kaszabolhatjuk majd az ellenséget.

A Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge megjelenését egyelőre még nem ismerjük, ami biztos, hogy nemcsak konzolokra, hanem PC-re is érkezik majd.